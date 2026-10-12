Cinq ans après son lancement, Windows 11 devait peut-être céder la place à une nouvelle génération du système d’exploitation de Microsoft. Mais, l’entreprise semble avoir une autre priorité : transformer Windows en une plateforme capable d’accueillir des agents d’intelligence artificielle, de combiner calcul local et cloud et d’automatiser des tâches à la demande. Lors d’un événement consacré à Windows et aux appareils Surface, Microsoft a présenté les grandes lignes de cette stratégie, sans toutefois démontrer de manière convaincante ce qu’elle changera pour la majorité des utilisateurs.

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Au cœur de cette vision figure l’IA agentique, dans laquelle des systèmes ne se contentent plus de répondre à des questions, mais peuvent enchaîner des actions pour atteindre un objectif. Microsoft souhaite également développer une intelligence hybride, capable de répartir les traitements entre les modèles exécutés directement sur le PC et ceux hébergés dans le cloud.

Cette orientation s’accompagne de nouveaux appareils conçus pour les développeurs et les créateurs, notamment le Surface Laptop Ultra et les PC équipés de composants Nvidia RTX Spark. Mais derrière les ambitions affichées, une question demeure : comment ces technologies amélioreront-elles concrètement l’expérience quotidienne sur Windows 11 ?

Microsoft mise sur Windows 11 plutôt que sur Windows 12

Depuis son lancement en 2021, Windows 11 a progressivement évolué, donnant parfois l’impression d’un système encore en chantier. Cinq ans plus tard, Microsoft semble néanmoins vouloir prolonger cette plateforme plutôt que de préparer immédiatement une rupture avec Windows 12.

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Le projet consiste à faire de Windows un environnement dans lequel les agents IA pourront travailler directement sur le PC, accéder aux outils nécessaires et effectuer certaines tâches pour le compte de l’utilisateur. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a évoqué une évolution de l’écosystème informatique, tandis que Pavan Davuluri, responsable de Windows, a présenté plusieurs démonstrations destinées à illustrer cette vision.

Parmi les exemples figuraient GitHub Copilot exécutant des tâches de programmation localement, une sélection élargie de modèles d’IA utilisables sur PC et des agents comme OpenClaw, Hermes et PerplexityUn moteur de recherche dopé à l'IA qui interroge le web en temps réel et cite systématiquement ses sources. Lire la fiche. Microsoft souhaite également renforcer l’intégration de Copilot dans Windows.

L’entreprise met parallèlement en avant la sécurité, la gestion des identités et l’administration des agents. Ces aspects seront essentiels si les assistants doivent pouvoir manipuler des fichiers, utiliser des applications ou intervenir dans des environnements professionnels sans créer de nouveaux risques.

Pour l’instant, cependant, les démonstrations semblent surtout destinées aux développeurs et aux entreprises qui construisent ces systèmes. Les bénéfices pour les utilisateurs ordinaires restent moins évidents.

L’IA hybride pour réduire la dépendance au cloud

L’un des axes majeurs de la stratégie de Microsoft concerne l’intelligence hybride. L’idée est de combiner les modèles exécutés localement avec ceux accessibles à travers des services cloud, afin de choisir la solution la plus adaptée à chaque tâche.

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Le calcul local présente plusieurs potentiels avantages. Il peut réduire la dépendance à une connexion Internet, améliorer la confidentialité de certaines opérations et éviter de payer systématiquement pour chaque requête envoyée à un modèle distant.

Microsoft a notamment montré GitHub CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche exécutant des tâches de programmation localement, sans consommer les mêmes ressources cloud facturées sous forme de jetons. Pour les développeurs qui utilisent intensivement l’IA, cette possibilité pourrait représenter une économie significative.

Mais, exécuter un modèle localement demande des ressources matérielles importantes dès lors que l’on vise des modèles de grande taille. Le coût du matériel, sa consommation électrique et les performances obtenues doivent donc être comparés aux dépenses évitées dans le cloud.

C’est précisément sur ce point que Microsoft entend se différencier : faire de Windows une plateforme où les modèles locaux et distants fonctionnent ensemble, plutôt que de présenter l’IA comme un service exclusivement hébergé en ligne.

Surface Laptop Ultra : un PC à 2 899 euros pour les développeurs IA

Le Surface Laptop Ultra occupe une place centrale dans cette stratégie. Microsoft le présente comme un appareil destiné aux développeurs et aux créateurs qui ont besoin de performances élevées tout en conservant un ordinateur portable.

La machine s’appuie sur la plateforme Nvidia RTX Spark et dispose de ressources graphiques suffisantes, selon Microsoft, pour exécuter localement des modèles d’IA dépassant les 120 milliards de paramètres. L’objectif est de permettre aux développeurs de tester et d’utiliser des modèles volumineux sans dépendre systématiquement de services distants.

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Le prix reflète toutefois ce positionnement : le Surface Laptop Ultra démarre à 2 899 euros. Certains PC comparables équipés de RTX Spark pourraient atteindre près de 7 000 euros, selon les configurations.

Ces tarifs les placent face aux ordinateurs portables professionnels les plus coûteux, notamment les MacBook Pro haut de gamme. Pour un développeur qui consomme beaucoup de ressources cloud, l’investissement pourrait se justifier si le calcul local permet de réduire suffisamment les dépenses récurrentes.

Pour les autres utilisateurs, le bénéfice est beaucoup moins évident. La puissance nécessaire à l’exécution de grands modèles d’IA ne correspond pas aux besoins de la majorité des personnes qui utilisent leur PC pour naviguer sur Internet, travailler sur des documents ou regarder des vidéos.

Microsoft et ses partenaires devront donc démontrer que ces capacités peuvent progressivement profiter à des machines moins coûteuses, plutôt que de les réserver à une niche de spécialistes.

Windows Search pourrait être la nouveauté la plus utile

Au milieu des annonces consacrées aux agents et aux modèles locaux, une évolution plus modeste pourrait avoir un impact plus immédiat : la refonte de Windows Search.

Microsoft a présenté une nouvelle interface destinée à rendre la recherche plus moderne et plus rapide. Les résultats apparaissent directement dans l’interface, qui se rapproche davantage d’un lanceur d’applications que de l’expérience de recherche traditionnelle de Windows.

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Cette évolution pourrait répondre à une frustration fréquente chez les utilisateurs qui préfèrent retrouver rapidement leurs fichiers et leurs applications sans voir les résultats web prendre le dessus. Une recherche plus réactive et mieux intégrée améliorerait l’expérience quotidienne, même pour ceux qui n’utilisent aucune fonction d’IA.

C’est aussi ce qui manque encore à la stratégie de Microsoft : des améliorations simples, immédiatement perceptibles et utiles au plus grand nombre. Les agents autonomes constituent une perspective importante, mais une recherche plus rapide ou une meilleure gestion des tâches peut apporter une valeur concrète bien avant leur généralisation.

Après les PC Copilot+, Microsoft doit convaincre à nouveau

Cette prudence s’explique en partie par l’expérience des PC Copilot+. Présentés deux ans auparavant, ces ordinateurs mettaient en avant leurs unités de traitement neuronal, ou NPU, censées ouvrir une nouvelle génération de fonctions d’IA locales.

Dans la pratique, leur impact sur les usages quotidiens est resté limité, avec un nombre relativement restreint d’applications exploitant réellement ces composants pour des fonctions de productivité, de photographie ou de vidéo.

Recall devait notamment devenir l’une des fonctions emblématiques de cette génération. Mais les inquiétudes liées à la confidentialité et le report de son lancement ont compliqué son adoption et affaibli son rôle dans la promotion des PC Copilot+.

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Microsoft espère que la puissance graphique de Nvidia permettra aux machines RTX Spark de rencontrer davantage de succès auprès d’un public qui a une raison immédiate d’utiliser l’IA localeL'IA locale consiste à exécuter un modèle d'IA directement sur votre PC, Mac, smartphone ou Raspberry Pi plutôt que sur les serveurs d'un fournisseur — pour garder ses données chez soi, fonctionner hors ligne et échapper aux abonnements, au prix d'un matériel doté de suffisamment de mémoire. Lire la fiche. Les développeurs et les créateurs peuvent en effet tirer parti de modèles volumineux pour programmer, générer du contenu ou expérimenter de nouveaux outils.

Cette différence de cible pourrait jouer en faveur de la nouvelle approche. Contrairement à certaines fonctions destinées au grand public, l’exécution locale de grands modèles répond à un besoin déjà identifié chez une partie des professionnels.

Les agents IA pourraient aussi menacer l’avantage historique de Windows

La stratégie de Microsoft ne répond pas uniquement à une volonté d’ajouter de nouvelles fonctions. Elle vise également à préserver la place de Windows dans un paysage informatique qui pourrait évoluer rapidement.

Des agents IA exécutés dans le cloud sur des machines virtuelles Linux pourraient, à terme, faciliter l’utilisation d’applications et de services sans dépendre aussi étroitement du système d’exploitation installé sur l’ordinateur de l’utilisateur. Si les tâches sont réalisées principalement à distance, la compatibilité logicielle qui a longtemps constitué un avantage majeur de Windows pourrait perdre une partie de son importance.

Microsoft a donc intérêt à faire de Windows un environnement accueillant pour ces nouveaux outils. L’objectif est de conserver le système au centre de l’expérience informatique, même si les interactions passent progressivement par des agents capables d’utiliser plusieurs applications et services.

La présence de Jensen Huang, le PDG de Nvidia, aux côtés de Satya Nadella illustre également l’importance stratégique de cette évolution. Microsoft ne veut pas abandonner l’écosystème PC qu’il a construit pendant plusieurs décennies, mais il sait que les usages pourraient changer avec l’essor de l’IA.

Une vision ambitieuse, encore loin du quotidien des utilisateurs

La transformation de Windows 11 en système d’exploitation orienté vers les agents IA pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour la programmation, la création et l’automatisation des tâches. L’association du calcul local et du cloud est particulièrement intéressante, car elle pourrait concilier puissance, maîtrise des coûts et flexibilité.

Mais Microsoft en est encore aux premières étapes de cette transition. Les PC équipés de RTX Spark s’adressent aujourd’hui à une clientèle spécialisée, tandis que les avantages concrets pour les utilisateurs ordinaires restent à démontrer.

Le défi sera de rendre ces technologies accessibles à des ordinateurs moins chers, puis de proposer des usages suffisamment utiles pour justifier leur adoption. Sans cela, l’IA agentique risque de rester une promesse séduisante réservée aux développeurs et aux créateurs.

Microsoft semble avoir choisi de faire de Windows 11 le socle de cette nouvelle stratégie plutôt que de miser immédiatement sur Windows 12. Reste à savoir si cette évolution transformera réellement notre façon d’utiliser un PC ou si elle reproduira les limites rencontrées avec les premiers PC Copilot+.