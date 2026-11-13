Microsoft déploie la mise à jour de novembre 2026 de Windows 11 (KB5132061), avec plusieurs améliorations destinées à rendre l’utilisation quotidienne du système plus fluide. Au programme : un démarrage plus rapide de Microsoft Edge, un menu contextuel de l’Explorateur de fichiers simplifié, une meilleure expérience pour les joueurs et une nouvelle méthode de récupération du système depuis le cloud.

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Toutes les nouveautés ne seront pas nécessairement disponibles immédiatement. Microsoft prévoit un déploiement progressif de certaines fonctionnalités, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient devoir patienter avant de les retrouver sur leur PC.

Edge et l’Explorateur de fichiers gagnent en réactivité

Microsoft annonce tout d’abord des améliorations concernant Microsoft Edge. Le navigateur devrait désormais démarrer plus rapidement et de manière plus fiable, y compris lorsque plusieurs applications et tâches sollicitent simultanément les ressources de l’ordinateur.

L’Explorateur de fichiers bénéficie également d’un ajustement de son menu contextuel. Celui-ci s’afficherait plus rapidement et présenterait moins d’options jugées superflues. Les utilisateurs peuvent aussi personnaliser les raccourcis et les entrées d’applications qui apparaissent dans ce menu, afin de conserver uniquement les commandes qui leur sont utiles.

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Les joueurs utilisant le mode Xbox sur Windows 11 profitent également d’une nouvelle vue des tâches. Elle facilite notamment le retour au bureau Windows ou l’arrêt de l’ordinateur, sans avoir à naviguer dans plusieurs menus.

La nouveauté la plus intéressante concerne la récupération du système avec Cloud Rebuild. Lorsqu’un PC nécessite une réinstallation propre, Windows 11 peut désormais télécharger une nouvelle copie du système ainsi que les pilotes appropriés directement depuis Windows Update.

Cette méthode doit simplifier les opérations de récupération en évitant de devoir retrouver une clé USB d’installation ou de dépendre d’une image de restauration déjà enregistrée sur l’ordinateur.

L’approche repose donc davantage sur les ressources disponibles en ligne pour remettre un PC en état de fonctionnement. Elle pourrait s’avérer particulièrement pratique lorsque les fichiers de récupération locaux sont absents ou inutilisables.

La Loupe gagne de nouvelles options d’accessibilité

Microsoft accompagne également cette mise à jour de conseils destinés à améliorer le confort visuel sous Windows 11. L’outil Loupe bénéficie notamment de plusieurs possibilités supplémentaires.

Il devient possible de changer rapidement de thème de contraste, de définir un niveau de zoom différent pour chaque écran et de figer une zone agrandie sur un moniteur tout en continuant à travailler sur un autre.

D’autres réglages permettent d’adapter plus facilement l’affichage aux besoins de chacun :

Agrandir uniquement le texte : dans Paramètres, puis Accessibilité et Taille du texte, un curseur permet d’augmenter la taille des caractères sans modifier nécessairement celle des autres éléments.

Agrandir l’ensemble de l’interface : dans Système puis Affichage, le réglage Mise à l’échelle permet d’augmenter la taille du texte, des icônes et des applications.

Activer rapidement la Loupe : le raccourci Windows + Plus permet de lancer l’outil, tandis que les touches Plus et Moins ajustent le niveau de zoom.

Retrouver plus facilement le pointeur : dans les paramètres Pointeur de souris et interaction tactile, il est possible d’agrandir ou de modifier la couleur du curseur. Une option permet également de le localiser rapidement avec la touche Ctrl.

Une mise à jour axée sur le confort d’utilisation

Avec KB5132061, Microsoft privilégie les améliorations pratiques plutôt que l’ajout de fonctionnalités spectaculaires. L’entreprise cherche surtout à réduire les petites frictions rencontrées au quotidien : lancement des applications, navigation dans les menus, récupération du système et personnalisation de l’affichage.

Cloud Rebuild constitue probablement l’évolution la plus significative, puisqu’elle simplifie une opération parfois complexe pour les utilisateurs. Les améliorations de l’Explorateur de fichiers et de l’accessibilité complètent cette approche plus discrète, mais potentiellement utile au quotidien.

Le déploiement progressif signifie toutefois que tous les PC ne bénéficieront pas simultanément de l’ensemble des nouveautés.