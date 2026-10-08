La keynote Microsoft consacrée à Windows et Surface aura surtout été marquée par le très attendu Surface Laptop Ultra. Mais derrière cette annonce matérielle, Microsoft a surtout dévoilé quelque chose de potentiellement plus important : les fondations d’un Windows où l’IA ne serait plus une simple fonctionnalité ajoutée au système, mais une composante centrale de son fonctionnement.

Publicité

Microsoft parle d’« hybrid intelligence », une approche qui doit combiner les modèles exécutés localement avec les services IA dans le cloud. Et même si l’entreprise n’a pas annoncé Windows 12, les briques présentées donnent déjà une idée assez précise de la direction que pourrait prendre le prochain Windows.

Windows ne veut plus seulement héberger les agents IA

Lorsque Microsoft a lancé le label Copilot+ PC en 2024, l’IA locale était encore relativement limitée. Les capacités intégrées à Windows reposaient notamment sur des fonctions, comme les sous-titres en direct ou Recall, tandis que Copilot lui-même restait largement séparé du système.

La situation a radicalement changé. En 2026, les modèles locaux et les agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche sont devenus beaucoup plus performants, mais ils restent encore largement posés au-dessus de Windows plutôt qu’intégrés directement à son architecture.

Publicité

C’est précisément cette séparation que Microsoft veut faire disparaître.

L’objectif est qu’un agent puisse comprendre le système, modifier des paramètres, manipuler des fichiers ou automatiser certaines tâches sans que l’utilisateur ait besoin de passer par une succession d’outils différents. Mais, cette intégration crée immédiatement un autre problème : plus un agent a de pouvoirs sur le PC, plus une erreur peut avoir de conséquences importantes.

« Hybrid intelligence » : local et cloud dans le même Windows

Microsoft présente donc une architecture dans laquelle les capacités IA locales et cloud travaillent ensemble. Le système doit notamment faciliter l’installation et la configuration d’agents comme OpenClaw.

Cette intégration s’accompagne d’une nouvelle couche de sécurité avec Microsoft Execution Containers (MXC). Les développeurs peuvent isoler les agents et définir différents niveaux de permissions afin d’éviter qu’un modèle puisse librement accéder à l’ensemble du système.

Microsoft Defender doit également jouer un rôle supplémentaire en détectant certains prompts malveillants avant leur exécution.

L’objectif est double : limiter les dégâts provoqués par une erreur ou une hallucination du modèle, mais également empêcher qu’une attaque par prompt injection permette à un agent légitime d’effectuer des opérations dangereuses.

Microsoft ne veut donc pas simplement donner davantage de pouvoirs aux agents. Il cherche aussi à construire les barrières nécessaires pour que ces pouvoirs puissent être utilisés sans transformer chaque agent en risque potentiel pour le PC.

Windows Search devient un véritable centre de commande IA

Pour les utilisateurs qui ne développent pas eux-mêmes des agents, la démonstration la plus concrète de cette vision se trouve dans Windows Search.

Publicité

La recherche traditionnelle de Windows 11 doit progressivement céder la place à une interface capable de comprendre des requêtes formulées en langage naturel. L’utilisateur pourra rechercher des fichiers, des dossiers ou des informations, mais aussi demander directement au système d’effectuer certaines actions.

Microsoft donne notamment l’exemple d’une demande comme « augmenter le volume du microphone ». Search peut alors afficher directement un petit contrôle permettant de modifier le niveau d’entrée du microphone. L’idée est importante : au lieu de demander à l’utilisateur de savoir où se trouve une option dans les paramètres de Windows, le système comprend son intention et fait apparaître directement l’action pertinente.

Search devient ainsi beaucoup plus proche d’une interface conversationnelle capable d’agir que d’un simple moteur de recherche de fichiers.

Copilot peut enfin accéder aux fichiers locaux

Autre évolution majeure : Copilot peut désormais accéder aux fichiers locaux. Cette capacité paraît presque évidente pour un assistant intégré à Windows, mais elle n’était justement pas disponible de cette manière auparavant. Elle rapproche enfin Copilot de ce que les utilisateurs attendent d’un véritable assistant système.

À terme, le scénario devient donc beaucoup plus intéressant : demander à Copilot de retrouver un document, analyser un fichier, modifier certains paramètres ou enchaîner plusieurs opérations sans avoir à naviguer manuellement dans Windows.

C’est aussi là que les protections introduites par Microsoft prennent toute leur importance. Donner à un agent l’accès aux fichiers locaux et aux fonctions du système augmente considérablement son utilité, mais également le potentiel de dégâts en cas d’erreur.

Publicité

Microsoft prépare surtout un Windows « agentique »

Pris séparément, chacun de ces changements peut sembler relativement classique. Pris ensemble, ils dessinent pourtant une évolution beaucoup plus profonde.

Windows pourrait progressivement devenir un système dans lequel les applications ne constituent plus nécessairement le point d’entrée principal. L’utilisateur pourrait simplement décrire ce qu’il veut faire et laisser le système déterminer quels fichiers, applications, paramètres ou agents doivent intervenir.

C’est une rupture avec le modèle historique de Windows, dans lequel l’utilisateur ouvre une application, trouve une fonction et effectue lui-même les différentes étapes.

Dans le nouveau modèle, l’intention pourrait devenir le véritable point de départ.

Et Windows 12 dans tout ça ?

Microsoft n’a évidemment pas annoncé Windows 12 lors de cet événement. Le nom lui-même reste incertain : certains observateurs estiment que Microsoft pourrait poursuivre Windows 11 pendant plusieurs années plutôt que lancer une nouvelle génération numérotée.

Mais si Windows 12 doit réellement exister, cette architecture pourrait en constituer une partie importante.

Le principal obstacle n’est d’ailleurs peut-être pas logiciel. Une telle vision nécessite des machines suffisamment puissantes pour exécuter localement des modèles IA, notamment avec une NPU et les capacités associées aux PC Copilot+.

Autrement dit, Microsoft pourrait difficilement déployer pleinement cette vision tant qu’une part importante du parc Windows ne dispose pas du matériel nécessaire.

Le vrai changement pourrait être invisible

C’est probablement ce qui rend l’événement Microsoft plus intéressant qu’il n’y paraît. Le Surface Laptop Ultra constitue une annonce matérielle spectaculaire, mais les éléments les plus importants pour l’avenir de Windows sont beaucoup moins visibles.

Agents locaux, agents cloud, MXC, Defender, Copilot capable d’accéder aux fichiers et Windows Search transformé en interface d’action : Microsoft commence à assembler les briques d’un système d’exploitation dans lequel l’IA devient une couche fondamentale.

Windows 12 n’a peut-être pas encore été annoncé. Mais si Microsoft poursuit cette trajectoire, le prochain grand Windows pourrait moins se distinguer par son interface que par sa capacité à comprendre ce que l’utilisateur veut faire et à le faire à sa place, avec des garde-fous intégrés au système.