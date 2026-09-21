GitHub Copilot est l’assistant de programmation IA de GitHub (filiale de Microsoft), développé avec OpenAI — d’abord complétion de code, puis agent autonome capable de réaliser des tâches de développement complètes, et désormais porte d’entrée vers plusieurs agents IA tiers via Agent HQ.

Lancé en aperçu public en 2021, GitHub Copilot est l’assistant de programmation développé par GitHub, filiale de Microsoft, en partenariat avec OpenAI. À l’origine simple complétion de code assistée par IA, il a pris un tournant agentique en février 2025 avec l’arrivée d’un mode agent, capable de générer, refactorer et déployer du code sur l’ensemble d’une base de code.

En mai 2025, à la conférence Build, GitHub dévoile un agent de codage autonome capable de réaliser des tâches de développement complètes plutôt que de simples suggestions. Deux mois plus tard, Satya Nadella annonce que Copilot a franchi les 20 millions d’utilisateurs depuis son lancement.

Copilot s’est aussi affranchi d’un seul fournisseur de modèle : en septembre 2025, Visual Studio Code introduit une sélection automatique de modèle, Microsoft favorisant alors Claude Sonnet 4 par rapport à GPT-5 selon les tâches.

Le virage le plus structurant reste Agent HQ, lancé en octobre 2025 : un hub centralisé qui permet d’appeler directement depuis GitHub des agents tiers — OpenAI Codex, Claude Code, Google Jules, xAI ou Cognition Devin — sans quitter la plateforme. Un mois plus tard, Visual Studio Code 1.106 devient le centre de contrôle de cet écosystème multi-agents. Copilot n’est donc plus seulement un agent parmi d’autres, mais aussi la porte d’entrée pour les piloter tous.