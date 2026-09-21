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Comprendre

Qu'est-ce que GitHub Copilot ?

Définition, historique, Agent HQ, prix et limites de GitHub Copilot — la fiche de référence pour tout comprendre en 2026.

L'ESSENTIEL
  • Agent HQ (octobre 2025) permet de piloter Codex, Claude Code, Google Jules et Devin directement depuis GitHub
  • Visual Studio Code sélectionne désormais automatiquement le modèle le plus adapté (Claude Sonnet 4, GPT-5...)
  • GitHub Copilot a dépassé 20 millions d'utilisateurs en juillet 2025
01 Définition

Qu'est-ce que GitHub Copilot, au juste ?

Lancé en aperçu public en 2021, GitHub Copilot est l’assistant de programmation développé par GitHub, filiale de Microsoft, en partenariat avec OpenAI. À l’origine simple complétion de code assistée par IA, il a pris un tournant agentique en février 2025 avec l’arrivée d’un mode agent, capable de générer, refactorer et déployer du code sur l’ensemble d’une base de code.

En mai 2025, à la conférence Build, GitHub dévoile un agent de codage autonome capable de réaliser des tâches de développement complètes plutôt que de simples suggestions. Deux mois plus tard, Satya Nadella annonce que Copilot a franchi les 20 millions d’utilisateurs depuis son lancement.

Copilot s’est aussi affranchi d’un seul fournisseur de modèle : en septembre 2025, Visual Studio Code introduit une sélection automatique de modèle, Microsoft favorisant alors Claude Sonnet 4 par rapport à GPT-5 selon les tâches.

Le virage le plus structurant reste Agent HQ, lancé en octobre 2025 : un hub centralisé qui permet d’appeler directement depuis GitHub des agents tiers — OpenAI Codex, Claude Code, Google Jules, xAI ou Cognition Devin — sans quitter la plateforme. Un mois plus tard, Visual Studio Code 1.106 devient le centre de contrôle de cet écosystème multi-agents. Copilot n’est donc plus seulement un agent parmi d’autres, mais aussi la porte d’entrée pour les piloter tous.

copilot app
4 Files Shared with Agent
pin side panels
02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 2021

    Aperçu public

    GitHub Copilot est lancé en aperçu, comme complétion de code assistée par IA développée avec OpenAI.

  2. Février 2025

    Mode agent

    GitHub introduit le mode agent, capable de générer, refactorer et déployer du code sur l’ensemble d’une base de code.

  3. Mai 2025

    Agent de codage autonome

    À la conférence Build, GitHub dévoile un agent capable de réaliser des tâches de développement complètes.

  4. Juillet 2025

    20 millions d'utilisateurs

    Satya Nadella annonce que Copilot dépasse les 20 millions d’utilisateurs depuis son lancement.

  5. Septembre 2025

    Sélection automatique de modèle

    Visual Studio Code choisit dynamiquement entre Claude Sonnet 4, GPT-5 et d’autres modèles selon la tâche.

  6. Octobre-novembre 2025

    Agent HQ

    GitHub lance Agent HQ, un hub pour piloter Codex, Claude, Jules, xAI et Devin ; VS Code 1.106 en devient le centre de contrôle.

  7. Août 2026

    Intégration Slack Code

    Copilot rejoint Claude Code, ChatGPT et Devin dans Slack Code, pour coder directement depuis un thread d’équipe.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Gratuit

Usage limité
0
  • Complétions de code basiques
  • Nombre de requêtes mensuelles limité

Individuel

Usage complet
10 /mois
  • Complétion, chat et mode agent
  • Sélection automatique de modèle

Business / Enterprise

Organisations
Variable / utilisateur
  • Déploiement à l'échelle d'une équipe ou d'une entreprise
  • Accès à Agent HQ et aux contrôles d'administration

GitHub Copilot propose une offre gratuite limitée et des paliers payants à partir de 10 $/mois pour un usage individuel complet ; les organisations disposent de forfaits Business et Enterprise dédiés, facturés par utilisateur.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Visual Studio Code
Extension officielle
Complétion, chat et mode agent, le point d'entrée d'origine
GitHub.com
Agent HQ
Hub pour piloter Codex, Claude, Jules, xAI et Devin sans quitter GitHub
Slack
Slack Code
Coder directement depuis un thread d'équipe, aux côtés de Claude Code, ChatGPT et Devin
Organisations
Business / Enterprise
Déploiement à l'échelle d'une équipe ou d'une entreprise
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Mode agent

Génère, refactore et déploie du code sur l’ensemble d’une base de code, depuis février 2025.

Agent HQ

Un hub centralisé pour piloter Codex, Claude, Jules, xAI et Devin directement depuis GitHub, sans changer d’outil.

Sélection automatique de modèle

Visual Studio Code choisit dynamiquement le modèle le plus adapté (Claude Sonnet 4, GPT-5…) selon la tâche.

Intégration Slack (Slack Code)

Coder, corriger des bugs et ouvrir des pull requests directement depuis un thread d’équipe.

Centre de contrôle VS Code

Suivre plusieurs agents en parallèle depuis l’éditeur, avec Visual Studio Code 1.106.

Complétion de code classique

L’usage d’origine de Copilot, toujours disponible gratuitement pour un usage basique.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Comportement moins prévisible d'une session à l'autre

La sélection automatique de modèle (Claude Sonnet 4, GPT-5…) optimise les performances, mais rend le résultat moins constant qu’avec un modèle unique.

Concurrence frontale de Cursor

Cursor revendique des performances supérieures pour un tarif proche, et a en partie poussé Copilot à devenir un agent.

Agent HQ dépend d'acteurs tiers

Une partie de la valeur d’Agent HQ repose sur des agents développés par d’autres (OpenAI, Anthropic, Google, xAI, Cognition), hors du contrôle direct de GitHub.

Coût qui grimpe à l'échelle d'une équipe

Le tarif individuel (10 $/mois) reste abordable, mais les forfaits Business/Enterprise pèsent vite sur le budget d’une organisation.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser GitHub Copilot ?

Développeurs solo

Le forfait individuel à 10 $/mois donne accès à la complétion et au mode agent : un bon point d’entrée pour débuter.

Équipes déjà sur GitHub

Agent HQ et l’intégration Slack Code sont pensés pour rester dans l’écosystème GitHub plutôt que jongler entre plusieurs outils.

Comparateurs multi-agents

Agent HQ permet de tester Codex, Claude, Jules et Devin sans quitter GitHub, utile avant de s’engager sur un agent dédié.

Déjà utilisateurs de Cursor

Comparer les deux avant de choisir : Cursor mise sur un éditeur dédié aux performances revendiquées supérieures, désormais propriété de SpaceX.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
OpenAI Codex OpenAI

Agent de programmation concurrent, avec sa propre app de bureau multi-agents.
Claude Code Anthropic

Agent de programmation en ligne de commande, avec Auto Mode et Remote Control.
Cursor Anysphere (racheté par SpaceX en août 2026)

Éditeur de code dédié à l’IA, revendique des performances supérieures ; racheté par SpaceX pour 60 milliards de dollars.
Meta Muse Code Meta

Agent IA de programmation moins cher, pensé pour concurrencer Copilot, Codex et Claude Code.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que GitHub Copilot ?

L’assistant de programmation IA de GitHub (filiale de Microsoft), développé avec OpenAI, passé de la simple complétion de code à un agent autonome capable de tâches de développement complètes.

Qu'est-ce qu'Agent HQ ?

Un hub centralisé lancé en octobre 2025, qui permet de piloter depuis GitHub plusieurs agents IA de codage tiers — OpenAI Codex, Claude Code, Google Jules, xAI, Cognition Devin — sans changer d’outil.

GitHub Copilot est-il gratuit ?

Une offre gratuite limitée existe, avec des paliers payants à partir de 10 $/mois pour un usage individuel complet, et des forfaits Business/Enterprise pour les organisations.

Quel modèle utilise GitHub Copilot ?

Depuis septembre 2025, Visual Studio Code sélectionne automatiquement le modèle le plus adapté à la tâche, entre Claude Sonnet 4, GPT-5 et d’autres modèles.

GitHub Copilot et Microsoft Copilot, quelle différence ?

Ce sont deux produits distincts malgré le nom : GitHub Copilot est l’assistant de programmation pour les développeurs, tandis que Microsoft Copilot est l’assistant IA généraliste intégré à Windows et à la suite Microsoft 365.

GitHub Copilot ou Claude Code : quelle différence ?

Claude Code est un agent en ligne de commande développé par Anthropic. GitHub Copilot est intégré à l’IDE et à GitHub, et permet depuis Agent HQ de piloter Claude Code et d’autres agents sans quitter la plateforme.

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