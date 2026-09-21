Agent HQ (octobre 2025) permet de piloter Codex, Claude Code, Google Jules et Devin directement depuis GitHub
Visual Studio Code sélectionne désormais automatiquement le modèle le plus adapté (Claude Sonnet 4, GPT-5...)
GitHub Copilot a dépassé 20 millions d'utilisateurs en juillet 2025
01Définition
Qu'est-ce que GitHub Copilot, au juste ?
Lancé en aperçu public en 2021, GitHub Copilot est l’assistant de programmation développé par GitHub, filiale de Microsoft, en partenariat avec OpenAI. À l’origine simple complétion de code assistée par IA, il a pris un tournant agentique en février 2025 avec l’arrivée d’un mode agent, capable de générer, refactorer et déployer du code sur l’ensemble d’une base de code.
Copilot s’est aussi affranchi d’un seul fournisseur de modèle : en septembre 2025, Visual Studio Code introduit une sélection automatique de modèle, Microsoft favorisant alors Claude Sonnet 4 par rapport à GPT-5 selon les tâches.
Copilot rejoint Claude Code, ChatGPT et Devin dans Slack Code, pour coder directement depuis un thread d’équipe.
03Prix & formules
Combien ça coûte ?
Gratuit
Usage limité
0
Complétions de code basiques
Nombre de requêtes mensuelles limité
Individuel
Usage complet
10/mois
Complétion, chat et mode agent
Sélection automatique de modèle
Business / Enterprise
Organisations
Variable/ utilisateur
Déploiement à l'échelle d'une équipe ou d'une entreprise
Accès à Agent HQ et aux contrôles d'administration
GitHub Copilot propose une offre gratuite limitée et des paliers payants à partir de 10 $/mois pour un usage individuel complet ; les organisations disposent de forfaits Business et Enterprise dédiés, facturés par utilisateur.
04Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
Visual Studio Code
Extension officielle
Complétion, chat et mode agent, le point d'entrée d'origine
GitHub.com
Agent HQ
Hub pour piloter Codex, Claude, Jules, xAI et Devin sans quitter GitHub
Slack
Slack Code
Coder directement depuis un thread d'équipe, aux côtés de Claude Code, ChatGPT et Devin
Organisations
Business / Enterprise
Déploiement à l'échelle d'une équipe ou d'une entreprise
05Fonctionnalités
Ce que ça permet de faire
Mode agent
Génère, refactore et déploie du code sur l’ensemble d’une base de code, depuis février 2025.
Agent HQ
Un hub centralisé pour piloter Codex, Claude, Jules, xAI et Devin directement depuis GitHub, sans changer d’outil.
Sélection automatique de modèle
Visual Studio Code choisit dynamiquement le modèle le plus adapté (Claude Sonnet 4, GPT-5…) selon la tâche.
Intégration Slack (Slack Code)
Coder, corriger des bugs et ouvrir des pull requests directement depuis un thread d’équipe.
Centre de contrôle VS Code
Suivre plusieurs agents en parallèle depuis l’éditeur, avec Visual Studio Code 1.106.
Complétion de code classique
L’usage d’origine de Copilot, toujours disponible gratuitement pour un usage basique.
06Limites & risques
Ce qu'il faut garder en tête
Comportement moins prévisible d'une session à l'autre
La sélection automatique de modèle (Claude Sonnet 4, GPT-5…) optimise les performances, mais rend le résultat moins constant qu’avec un modèle unique.
Concurrence frontale de Cursor
Cursor revendique des performances supérieures pour un tarif proche, et a en partie poussé Copilot à devenir un agent.
Agent HQ dépend d'acteurs tiers
Une partie de la valeur d’Agent HQ repose sur des agents développés par d’autres (OpenAI, Anthropic, Google, xAI, Cognition), hors du contrôle direct de GitHub.
Coût qui grimpe à l'échelle d'une équipe
Le tarif individuel (10 $/mois) reste abordable, mais les forfaits Business/Enterprise pèsent vite sur le budget d’une organisation.
07Conseils par profil
Faut-il utiliser GitHub Copilot ?
Développeurs solo
Le forfait individuel à 10 $/mois donne accès à la complétion et au mode agent : un bon point d’entrée pour débuter.
Équipes déjà sur GitHub
Agent HQ et l’intégration Slack Code sont pensés pour rester dans l’écosystème GitHub plutôt que jongler entre plusieurs outils.
Comparateurs multi-agents
Agent HQ permet de tester Codex, Claude, Jules et Devin sans quitter GitHub, utile avant de s’engager sur un agent dédié.
Déjà utilisateurs de Cursor
Comparer les deux avant de choisir : Cursor mise sur un éditeur dédié aux performances revendiquées supérieures, désormais propriété de SpaceX.
Agent IA de programmation moins cher, pensé pour concurrencer Copilot, Codex et Claude Code.
09FAQ
Questions fréquentes
Qu'est-ce que GitHub Copilot ?
L’assistant de programmation IA de GitHub (filiale de Microsoft), développé avec OpenAI, passé de la simple complétion de code à un agent autonome capable de tâches de développement complètes.
Qu'est-ce qu'Agent HQ ?
Un hub centralisé lancé en octobre 2025, qui permet de piloter depuis GitHub plusieurs agents IA de codage tiers — OpenAI Codex, Claude Code, Google Jules, xAI, Cognition Devin — sans changer d’outil.
GitHub Copilot est-il gratuit ?
Une offre gratuite limitée existe, avec des paliers payants à partir de 10 $/mois pour un usage individuel complet, et des forfaits Business/Enterprise pour les organisations.
Quel modèle utilise GitHub Copilot ?
Depuis septembre 2025, Visual Studio Code sélectionne automatiquement le modèle le plus adapté à la tâche, entre Claude Sonnet 4, GPT-5 et d’autres modèles.
GitHub Copilot et Microsoft Copilot, quelle différence ?
Ce sont deux produits distincts malgré le nom : GitHub Copilot est l’assistant de programmation pour les développeurs, tandis que Microsoft Copilot est l’assistant IA généraliste intégré à Windows et à la suite Microsoft 365.
GitHub Copilot ou Claude Code : quelle différence ?
Claude Code est un agent en ligne de commande développé par Anthropic. GitHub Copilot est intégré à l’IDE et à GitHub, et permet depuis Agent HQ de piloter Claude Code et d’autres agents sans quitter la plateforme.
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