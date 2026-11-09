Microsoft poursuit les améliorations de Windows 11 avec une nouvelle version destinée aux participants du programme Insider. La build 26320.9876, publiée le 6 novembre 2026 dans le canal Beta, apporte notamment une recherche Windows repensée, une meilleure reconnaissance des fautes de frappe et plusieurs évolutions de Windows Hello et des paramètres rapides.

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Après avoir travaillé sur des irritants historiques du système, comme le menu contextuel du clic droit, la récupération d’une installation défectueuse ou encore l’optimisation des performances sur les PC équipés de 8 Go de RAM, Microsoft s’attaque désormais à d’autres aspects de l’expérience quotidienne.

Cette nouvelle version Insider marque également le passage du canal Beta à Windows 11 version 26H2. Microsoft précise toutefois que ce changement de version ne s’accompagne pas, à lui seul, de nouveautés majeures. Ce sont surtout les fonctionnalités intégrées à cette build qui méritent l’attention.

Une recherche Windows plus rapide et plus intelligente

La principale évolution concerne Windows Search. Microsoft expérimente depuis plusieurs mois une recherche qui ne se limite plus à retrouver des fichiers et des applications. Avec la build 26320.9876, l’interface évolue grâce à WinUI 3, avec une navigation annoncée comme plus fluide et des résultats plus rapides.

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La recherche devient également un point d’accès à plusieurs commandes du système. Il est notamment possible d’activer le Bluetooth, de passer en mode sombre, de modifier la luminosité de l’écran ou de couper le son directement depuis cette interface.

D’autres possibilités concernent l’organisation des fenêtres ouvertes. L’utilisateur peut ainsi accéder à certaines commandes de gestion de l’affichage sans devoir parcourir les différents menus de Windows 11. Plusieurs de ces fonctions avaient déjà fait l’objet de tests dans des versions précédentes.

Microsoft améliore aussi la compréhension des requêtes. Windows Search doit désormais mieux gérer les fautes de frappe et reconnaître certains synonymes, afin de retrouver plus facilement un élément même lorsque l’utilisateur ne connaît pas son nom exact. Une évolution bienvenue, puisque la recherche de Windows pouvait parfois se montrer particulièrement exigeante sur les termes saisis.

Il existe néanmoins une limite importante : cette meilleure compréhension des requêtes est actuellement réservée à l’anglais. Les utilisateurs d’autres langues devront donc attendre une éventuelle extension de cette capacité.

Windows Hello et les sous-titres en direct évoluent également

La build apporte aussi une amélioration à Windows Hello. Lorsqu’il utilise la reconnaissance faciale, le système peut désormais augmenter temporairement la luminosité de l’écran pour faciliter l’identification dans un environnement sombre.

Cette nouveauté devrait notamment être utile sur les ordinateurs portables utilisés dans une pièce peu éclairée. Elle vise à rendre le déverrouillage plus fiable lorsque les conditions lumineuses ne sont pas idéales.

Les sous-titres en direct bénéficient également d’une évolution. Ils peuvent désormais prendre en charge le son capté par le microphone, les sons du système ou les deux simultanément. Cette flexibilité élargit les possibilités de transcription et de sous-titrage selon les situations.

Le mode Xbox accueille les paramètres rapides

Microsoft poursuit enfin le développement du mode Xbox sur Windows. Les paramètres rapides font désormais leur apparition dans cette interface, permettant aux joueurs d’accéder à certains contrôles du système sans devoir quitter leur environnement de jeu.

Cette intégration s’inscrit dans la volonté de Microsoft de rapprocher l’expérience Windows de celle d’une console, avec une interface plus adaptée à l’utilisation à la manette et au jeu en plein écran.

Pour l’instant, toutes ces nouveautés restent réservées aux testeurs du programme Windows Insider dans le canal Beta. Microsoft n’a communiqué aucune date concernant leur déploiement auprès de l’ensemble des utilisateurs de Windows 11. Certaines fonctionnalités pourraient donc encore évoluer avant leur disponibilité générale.