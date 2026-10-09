La recherche de Windows 11 va enfin bénéficier d’une refonte majeure. Microsoft teste actuellement une nouvelle interface plus rapide, plus moderne et surtout beaucoup plus capable, avec l’ambition de transformer Windows Search en véritable point d’accès aux informations et aux actions du système.

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Cette nouvelle expérience repose sur WinUI 3 et s’inscrit dans un chantier plus large de modernisation des composants historiques de Windows. Microsoft affirme que les premiers tests montrent des améliorations importantes des performances et de la consommation mémoire.

Une recherche beaucoup plus rapide

L’interface a été largement revue avec des animations plus fluides et un système de prévisualisation directement dans les résultats. Les fichiers PowerPoint, les photos et d’autres documents peuvent ainsi être consultés sans devoir ouvrir immédiatement l’application correspondante.

Microsoft améliore également le fonctionnement de la recherche elle-même. Windows Search doit mieux comprendre les requêtes, notamment en prenant davantage en compte les fautes de frappe et les synonymes.

Le résultat est particulièrement visible pour les recherches qui nécessitaient auparavant plusieurs secondes avant d’afficher une réponse issue de Bing. Microsoft veut désormais présenter certaines informations directement dans l’interface, dans une approche qui rappelle davantage les recherches modernes sur iOS et Android.

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Windows Search devient un véritable lanceur

Toutefois, la transformation la plus intéressante ne concerne pas l’interface, mais ce que Windows Search peut désormais faire. Microsoft permet de l’utiliser comme un lanceur d’actions, à la manière de certains outils tiers. Une requête peut, par exemple, servir à activer ou désactiver le Bluetooth ou le mode sombre, réduire des fenêtres ou encore ouvrir deux applications côte à côte.

L’utilisateur n’a donc plus forcément besoin de connaître l’emplacement du réglage ou de manipuler plusieurs menus. Il peut simplement exprimer ce qu’il souhaite faire depuis la recherche.

Même votre smartphone peut être contrôlé

L’intégration avec Mobile connecté va encore plus loin. Certaines actions peuvent être transmises au smartphone connecté, notamment l’envoi de messages. Microsoft donne ainsi l’exemple d’une commande comme « text mom, I’m running late », qui permettrait d’envoyer directement le SMS depuis le téléphone associé.

Cette évolution rapproche progressivement Windows Search d’un assistant capable de comprendre une intention et d’exécuter l’action correspondante, plutôt que d’un simple moteur permettant de retrouver des fichiers ou des applications.

Microsoft prépare déjà la suite

La nouvelle interface est actuellement testée auprès des Windows Insiders. Microsoft devrait donc progressivement étendre cette expérience à Windows 11 dans les prochains mois. L’entreprise travaille déjà sur une intégration directement dans le menu Démarrer, prévue pour l’année prochaine. L’interface devra également s’adapter aux différentes positions de la barre des tâches et aux configurations de Windows.

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L’objectif affiché par Microsoft est clair : rendre Windows Search plus capable, permettre aux utilisateurs de formuler leurs demandes de manière plus naturelle et afficher davantage d’informations directement dans leur contexte.

Après avoir longtemps été cantonnée à la recherche de fichiers et d’applications, Windows Search pourrait ainsi devenir l’une des principales interfaces d’interaction avec Windows.