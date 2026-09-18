 Aller au contenu principal
BlogNT

Comprendre

Qu'est-ce que Claude Code ?

Définition, historique, fonctionnalités, prix et limites de Claude Code — la fiche de référence pour tout comprendre en 2026.

L'ESSENTIEL
  • Auto Mode est devenu l'expérience par défaut pour les abonnés Pro, Max et Team le 14 août 2026
  • Claude Code a enregistré une croissance annuelle de 80x, contre 10x prévu par Anthropic
  • Samsung l'utilise pour accélérer jusqu'à 30 fois certaines étapes de conception de ses puces
01 Définition

Qu'est-ce que Claude Code, au juste ?

Claude Code a connu un lancement mouvementé en mars 2025 : des développeurs ont signalé sur GitHub des commandes de mise à jour automatique défectueuses, rendant certains systèmes instables. L’outil s’est pourtant rapidement imposé : dès l’été 2025, il devient incontournable dans le développement assisté par IA, intégré directement au terminal des développeurs.

Les points d’accès se sont multipliés : offre entreprises et guide d’installation en août 2025, accès depuis le Web en octobre, puis intégration à Slack en décembre — écrire du code, corriger des bugs et ouvrir des pull requests directement depuis un thread.

2026 a surtout été l’année de l’autonomie croissante : orchestration d’agents autonomes avec la version 2.1.0 en janvier, Remote Control (télécommande à distance) en février, puis en mars pilotage à la voix, relecture automatisée de code, Tasks (une mémoire de travail qui remplace Todos, pour tenir un projet dans la durée) et les premiers tests d’Auto Mode, une troisième voie entre validation manuelle de chaque action et autonomie totale.

Cette autonomie a fini par devenir la norme : Auto Mode est passé par défaut le 14 août 2026 pour les abonnés Pro, Max et Team. L’adoption a suivi une courbe spectaculaire — 80x de croissance annuelle contre 10x prévu, selon Dario Amodei — jusqu’à des usages industriels : Samsung l’utilise pour accélérer jusqu’à 30 fois certaines étapes de conception de puces.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Mars 2025

    Lancement mouvementé

    Claude Code sort avec des bugs critiques : des commandes de mise à jour automatique défectueuses rendent certains systèmes instables.

  2. Août 2025

    Entreprises et guide d'installation

    Claude Code débarque pour les entreprises, avec un guide d’installation en moins de 5 minutes ; l’outil s’impose comme incontournable.

  3. Décembre 2025

    Intégration Slack

    Claude Code s’invite dans Slack : écrire du code, corriger des bugs et ouvrir des pull requests directement depuis un thread.

  4. Janvier-février 2026

    Orchestration et Remote Control

    La version 2.1.0 ajoute l’orchestration d’agents autonomes, puis Remote Control permet de piloter à distance une session lancée sur une autre machine.

  5. Mars 2026

    Voix, relecture, mémoire et Auto Mode

    Claude Code Voice, Claude Code Review, Tasks (mémoire de travail persistante) et les premiers tests d’Auto Mode arrivent le même trimestre.

  6. Mai 2026

    Croissance 80x

    Dario Amodei révèle une croissance annuelle de 80x, contre 10x prévu par Anthropic.

  7. Août 2026

    Auto Mode par défaut + adoption industrielle

    Auto Mode devient l’expérience par défaut pour les abonnés Pro/Max/Team ; Samsung l’utilise pour accélérer jusqu’à 30x certaines étapes de conception de puces.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Claude Pro

Abonnement individuel
Inclus
  • Accès à Claude Code avec Auto Mode par défaut depuis août 2026
  • Usage soumis aux limites du forfait Pro

Claude Max / Team

Usage intensif / équipes
Inclus
  • Pensé pour les sessions longues et l'orchestration d'agents autonomes
  • Auto Mode par défaut également, avec une allocation plus large

Claude Code est inclus dans les abonnements Claude Pro, Max et Team plutôt que vendu séparément ; un usage intensif peut nécessiter de passer d’un palier à l’autre. Voir la fiche Claude AI pour le détail des abonnements.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Terminal (CLI)
Claude Code
Le point d'entrée d'origine, lancé en mars 2025
Web
Navigateur
Accessible depuis un navigateur depuis octobre 2025
Slack
Threads d'équipe
Écrire du code, corriger des bugs et ouvrir des PR depuis un thread, depuis décembre 2025
Remote Control
Pilotage à distance
Piloter depuis une machine une session lancée sur une autre, depuis février 2026
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Auto Mode

Une troisième voie entre validation manuelle de chaque action et autonomie totale, par défaut pour les abonnés Pro, Max et Team depuis le 14 août 2026.

Tasks

Une mémoire de travail persistante qui remplace Todos, pour tenir un projet dans la durée plutôt que réagir tâche par tâche.

Remote Control

Lancer une session Claude Code sur une machine et la piloter à distance depuis une autre.

Claude Code Voice

Piloter son code à la voix plutôt qu’au clavier.

Claude Code Review

Une relecture de code automatisée, pour détecter des problèmes avant la revue humaine.

Intégration Slack

Écrire du code, corriger des bugs et ouvrir des pull requests directement depuis un thread d’équipe.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Lancement mouvementé

Des bugs critiques (commandes de mise à jour automatique défectueuses) ont marqué les tout premiers jours, en mars 2025.

Incident de sécurité

En avril 2026, le code source de Claude Code a été exposé par erreur par Anthropic.

Auto Mode : un compromis confiance/contrôle

Passer en pilotage automatique par défaut (août 2026) réduit les validations manuelles, ce qui ne convient pas à tous les usages ni tous les environnements.

Concurrence déjà très active

OpenAI Codex, DeepSeek Harness et Meta Muse Code visent le même usage, parfois à des tarifs plus agressifs.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Claude Code ?

Développeurs solo

Le terminal reste le point d’entrée natif ; Auto Mode par défaut réduit déjà les interventions manuelles au quotidien.

Équipes et entreprises

Orchestration d’agents autonomes, Remote Control et intégration Slack sont pensés pour le travail collectif à grande échelle.

Environnements réglementés ou prudents

Désactiver Auto Mode et revenir à la validation manuelle reste possible — à considérer après l’incident de code source exposé d’avril 2026.

Déjà utilisateurs d'OpenAI Codex

Comparer les deux avant de choisir : écosystèmes et modèles différents malgré des usages très proches.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
OpenAI Codex OpenAI

Agent de programmation concurrent, intégré à ChatGPT, avec sa propre app de bureau multi-agents.
DeepSeek Harness DeepSeek

Infrastructure open source pour agents de code, lancée explicitement comme rival de Claude Code.
Meta Muse Code Meta

Agent IA de programmation moins cher, pensé pour concurrencer Claude Code et Codex.
GitHub Copilot GitHub (Microsoft)

Assistant de code historique, avec son propre mode agent et le hub multi-agents Agent HQ.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Claude Code ?

L’agent de programmation d’Anthropic, conçu pour vivre dans le terminal du développeur : écrire du code, corriger des bugs, ouvrir des pull requests.

Qu'est-ce qu'Auto Mode ?

Une troisième voie entre valider chaque action une par une et abandonner tout contrôle : Auto Mode est devenu l’expérience par défaut pour les abonnés Pro, Max et Team le 14 août 2026.

Claude Code est-il gratuit ?

Non, il est inclus dans les abonnements Claude Pro, Max ou Team plutôt que vendu séparément.

Qu'est-ce que Tasks dans Claude Code ?

Une mémoire de travail persistante, arrivée en mars 2026 (v2.1.16), qui remplace le système Todos et permet à l’agent de tenir un projet dans la durée plutôt que de réagir tâche par tâche.

Peut-on piloter Claude Code à distance ou à la voix ?

Oui : Remote Control (février 2026) permet de piloter à distance une session lancée sur une autre machine, et Claude Code Voice (mars 2026) permet de coder à la voix.

Claude Code ou OpenAI Codex : quelle différence ?

Les deux sont des agents de programmation IA aux usages proches. Claude Code s’appuie sur l’écosystème Anthropic, Codex sur celui d’OpenAI/ChatGPT ; les approches et les modèles sous-jacents diffèrent.

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Publicité
Comprendre