Claude Code est l’agent de programmation d’Anthropic, conçu pour vivre dans le terminal du développeur — écrire du code, corriger des bugs, ouvrir des pull requests — et devenu en 2026 un outil pilotable à la voix, à distance, et de plus en plus en pilotage automatique.

Claude Code a connu un lancement mouvementé en mars 2025 : des développeurs ont signalé sur GitHub des commandes de mise à jour automatique défectueuses, rendant certains systèmes instables. L’outil s’est pourtant rapidement imposé : dès l’été 2025, il devient incontournable dans le développement assisté par IA, intégré directement au terminal des développeurs.

Les points d’accès se sont multipliés : offre entreprises et guide d’installation en août 2025, accès depuis le Web en octobre, puis intégration à Slack en décembre — écrire du code, corriger des bugs et ouvrir des pull requests directement depuis un thread.

2026 a surtout été l’année de l’autonomie croissante : orchestration d’agents autonomes avec la version 2.1.0 en janvier, Remote Control (télécommande à distance) en février, puis en mars pilotage à la voix, relecture automatisée de code, Tasks (une mémoire de travail qui remplace Todos, pour tenir un projet dans la durée) et les premiers tests d’Auto Mode, une troisième voie entre validation manuelle de chaque action et autonomie totale.

Cette autonomie a fini par devenir la norme : Auto Mode est passé par défaut le 14 août 2026 pour les abonnés Pro, Max et Team. L’adoption a suivi une courbe spectaculaire — 80x de croissance annuelle contre 10x prévu, selon Dario Amodei — jusqu’à des usages industriels : Samsung l’utilise pour accélérer jusqu’à 30 fois certaines étapes de conception de puces.