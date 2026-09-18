Les points d’accès se sont multipliés : offre entreprises et guide d’installation en août 2025, accès depuis le Web en octobre, puis intégration à Slack en décembre — écrire du code, corriger des bugs et ouvrir des pull requests directement depuis un thread.
Accès à Claude Code avec Auto Mode par défaut depuis août 2026
Usage soumis aux limites du forfait Pro
Claude Max / Team
Usage intensif / équipes
Inclus
Pensé pour les sessions longues et l'orchestration d'agents autonomes
Auto Mode par défaut également, avec une allocation plus large
Claude Code est inclus dans les abonnements Claude Pro, Max et Team plutôt que vendu séparément ; un usage intensif peut nécessiter de passer d’un palier à l’autre. Voir la fiche Claude AI pour le détail des abonnements.
04Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
Terminal (CLI)
Claude Code
Le point d'entrée d'origine, lancé en mars 2025
Web
Navigateur
Accessible depuis un navigateur depuis octobre 2025
Slack
Threads d'équipe
Écrire du code, corriger des bugs et ouvrir des PR depuis un thread, depuis décembre 2025
Remote Control
Pilotage à distance
Piloter depuis une machine une session lancée sur une autre, depuis février 2026
05Fonctionnalités
Ce que ça permet de faire
Auto Mode
Une troisième voie entre validation manuelle de chaque action et autonomie totale, par défaut pour les abonnés Pro, Max et Team depuis le 14 août 2026.
Tasks
Une mémoire de travail persistante qui remplace Todos, pour tenir un projet dans la durée plutôt que réagir tâche par tâche.
Remote Control
Lancer une session Claude Code sur une machine et la piloter à distance depuis une autre.
Claude Code Voice
Piloter son code à la voix plutôt qu’au clavier.
Claude Code Review
Une relecture de code automatisée, pour détecter des problèmes avant la revue humaine.
Intégration Slack
Écrire du code, corriger des bugs et ouvrir des pull requests directement depuis un thread d’équipe.
06Limites & risques
Ce qu'il faut garder en tête
Lancement mouvementé
Des bugs critiques (commandes de mise à jour automatique défectueuses) ont marqué les tout premiers jours, en mars 2025.
Incident de sécurité
En avril 2026, le code source de Claude Code a été exposé par erreur par Anthropic.
Auto Mode : un compromis confiance/contrôle
Passer en pilotage automatique par défaut (août 2026) réduit les validations manuelles, ce qui ne convient pas à tous les usages ni tous les environnements.
Concurrence déjà très active
OpenAI Codex, DeepSeek Harness et Meta Muse Code visent le même usage, parfois à des tarifs plus agressifs.
07Conseils par profil
Faut-il utiliser Claude Code ?
Développeurs solo
Le terminal reste le point d’entrée natif ; Auto Mode par défaut réduit déjà les interventions manuelles au quotidien.
Équipes et entreprises
Orchestration d’agents autonomes, Remote Control et intégration Slack sont pensés pour le travail collectif à grande échelle.
Environnements réglementés ou prudents
Désactiver Auto Mode et revenir à la validation manuelle reste possible — à considérer après l’incident de code source exposé d’avril 2026.
Déjà utilisateurs d'OpenAI Codex
Comparer les deux avant de choisir : écosystèmes et modèles différents malgré des usages très proches.
08Concurrents
Les principales alternatives
Alternative
Éditeur
Ce qui la distingue
OpenAI Codex
OpenAI
Agent de programmation concurrent, intégré à ChatGPT, avec sa propre app de bureau multi-agents.
DeepSeek Harness
DeepSeek
Infrastructure open source pour agents de code, lancée explicitement comme rival de Claude Code.
Meta Muse Code
Meta
Agent IA de programmation moins cher, pensé pour concurrencer Claude Code et Codex.
GitHub Copilot
GitHub (Microsoft)
Assistant de code historique, avec son propre mode agent et le hub multi-agents Agent HQ.
09FAQ
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Claude Code ?
L’agent de programmation d’Anthropic, conçu pour vivre dans le terminal du développeur : écrire du code, corriger des bugs, ouvrir des pull requests.
Qu'est-ce qu'Auto Mode ?
Une troisième voie entre valider chaque action une par une et abandonner tout contrôle : Auto Mode est devenu l’expérience par défaut pour les abonnés Pro, Max et Team le 14 août 2026.
Claude Code est-il gratuit ?
Non, il est inclus dans les abonnements Claude Pro, Max ou Team plutôt que vendu séparément.
Qu'est-ce que Tasks dans Claude Code ?
Une mémoire de travail persistante, arrivée en mars 2026 (v2.1.16), qui remplace le système Todos et permet à l’agent de tenir un projet dans la durée plutôt que de réagir tâche par tâche.
Peut-on piloter Claude Code à distance ou à la voix ?
Oui : Remote Control (février 2026) permet de piloter à distance une session lancée sur une autre machine, et Claude Code Voice (mars 2026) permet de coder à la voix.
Claude Code ou OpenAI Codex : quelle différence ?
Les deux sont des agents de programmation IA aux usages proches. Claude Code s’appuie sur l’écosystème Anthropic, Codex sur celui d’OpenAI/ChatGPT ; les approches et les modèles sous-jacents diffèrent.
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