Ces modèles se sont enchaînés à un rythme soutenu : GPT-5-Codex en septembre 2025, GPT-5.1-Codex-Max en novembre (présenté comme dépassant Gemini 3 Pro sur le code), GPT-5.2-Codex en décembre, orienté code agentique et cybersécurité défensive, puis GPT-5.3-Codex-Spark en février 2026, une variante allégée servie sur l’infrastructure Cerebras pour des boucles d’édition quasi instantanées.
Le tournant le plus net arrive en mai 2026 : Codex s’invite dans l’application ChatGPT mobile pour piloter depuis un smartphone des tâches exécutées sur l’ordinateur, puis devient un véritable agent de bureau : déplacer un curseur, contrôler des applications, mémoriser le contexte visuel d’un écran — ce qui n’était qu’un outil isolé dans un sandbox cloud peut désormais utiliser un Mac comme un humain.
Accès à Codex avec une allocation d'usage standard
Inclus dans l'abonnement ChatGPT Plus existant
ChatGPT Pro (nouveau palier)
Jusqu'à 10x plus d'usage Codex
100/mois
Accès illimité à GPT-5.4 et à GPT-5.4 Pro
Jusqu'à 10x plus d'usage Codex que Plus, pensé pour les sessions longues et soutenues
ChatGPT Pro (usage maximal)
Formule historique
200/mois
Reste disponible comme formule à usage maximal
Coexiste avec le nouveau palier à 100 $
Codex est inclus dans les abonnements ChatGPT plutôt que vendu séparément. Un usage intensif (sessions longues, plusieurs agents en parallèle) nécessite de passer d’un palier à l’autre. Voir la fiche ChatGPT pour le détail complet des abonnements.
04Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
Terminal (CLI)
Codex CLI
Le point d'entrée d'origine, lancé en avril 2025
App de bureau
macOS, Windows
« Command center » pour piloter plusieurs agents en parallèle
Application ChatGPT
Mobile (iOS, Android)
Piloter depuis un smartphone des tâches exécutées sur l'ordinateur
Extension Chrome
Navigateur
Agir directement dans le web, hors du seul code
05Fonctionnalités
Ce que ça permet de faire
Command center multi-agents
Piloter plusieurs agents Codex en parallèle depuis l’app de bureau, comme on managerait une petite équipe, thread après thread.
Contrôle direct de l'ordinateur
Déplacer un curseur, contrôler des applications et mémoriser le contexte visuel d’un écran, comme le ferait un développeur humain.
Extension Chrome
Agir directement dans le navigateur, pour des tâches qui dépassent le seul code.
Pilotage mobile
Lancer et suivre depuis l’app ChatGPT des tâches Codex qui s’exécutent sur l’ordinateur.
Modèle Spark ultra-rapide
Des boucles d’édition quasi instantanées, grâce à une variante allégée servie sur l’infrastructure Cerebras.
Fonctions métiers
Des extensions pensées pour la donnée, la finance, le design et la gestion de produit, au-delà du seul code.
06Limites & risques
Ce qu'il faut garder en tête
Contrôler un ordinateur = nouveaux risques
Codex peut désormais déplacer le curseur et contrôler des applications comme un humain, ce qui pose les mêmes questions de sécurité que les autres agents de bureau.
Usage intensif = facture qui grimpe
Les sessions longues nécessitent le palier Pro à 100 ou 200 $/mois ; l’allocation standard de Plus (20 $) reste limitée.
Dépendance à un partenaire d'inférence unique
Le modèle le plus rapide (GPT-5.3-Codex-Spark) tourne sur l’infrastructure Cerebras, hors du duopole habituel des GPU Nvidia.
Concurrence déjà très active
Claude Code, DeepSeek Harness et Meta Muse Code visent exactement le même usage, parfois à des tarifs plus agressifs.
07Conseils par profil
Faut-il utiliser OpenAI Codex ?
Développeurs individuels
Le profil natif de Codex (terminal, IDE, app de bureau) : le palier Plus à 20 $/mois suffit pour un usage ponctuel.
Équipes en sessions longues et intensives
Le palier Pro à 100 $ (5 à 10x plus d’usage Codex) est pensé pour ça ; le Pro à 200 $ reste l’option à usage maximal.
Les fonctions métiers ajoutées en juin 2026 élargissent Codex au-delà du code : à tester même sans profil technique.
Déjà utilisateurs de Claude Code
Comparer les deux avant de choisir : écosystèmes et modèles différents malgré des usages très proches.
08Concurrents
Les principales alternatives
Alternative
Éditeur
Ce qui la distingue
Claude Code
Anthropic
Agent de programmation concurrent, intégré au terminal, avec son propre Auto Mode et son intégration Slack.
DeepSeek Harness
DeepSeek
Infrastructure open source pour agents de code, positionnée comme alternative moins chère.
Meta Muse Code
Meta
Agent IA de programmation lancé pour concurrencer Codex et Claude Code sur le prix.
GitHub Copilot
GitHub (Microsoft)
Assistant de code historique, avec son propre mode agent et le hub multi-agents Agent HQ.
09FAQ
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'OpenAI Codex ?
L’agent de programmation d’OpenAI, capable d’écrire, corriger et exécuter du code de façon autonome depuis un terminal, une app de bureau ou l’application ChatGPT.
Codex peut-il contrôler mon ordinateur ?
Depuis mai 2026, oui : Codex peut déplacer le curseur, contrôler des applications et mémoriser le contexte visuel de l’écran, plus seulement exécuter du code dans un sandbox isolé.
Codex est-il gratuit ?
Non, il est inclus dans les abonnements ChatGPT : Plus (20 $/mois, usage standard), Pro (100 $/mois, jusqu’à 10x plus d’usage) ou Pro à usage maximal (200 $/mois).
Quel est le modèle le plus rapide de Codex ?
GPT-5.3-Codex-Spark, lancé en février 2026, une variante allégée servie sur l’infrastructure Cerebras pour des boucles d’édition quasi instantanées.
Codex fonctionne-t-il sur mobile ?
Oui, depuis mai 2026, via l’application ChatGPT : on peut y suivre et piloter des tâches Codex qui s’exécutent sur l’ordinateur.
Codex ou Claude Code : quelle différence ?
Les deux sont des agents de programmation IA aux usages proches. Codex s’appuie sur l’écosystème OpenAI/ChatGPT, Claude Code sur celui d’Anthropic ; les approches et les modèles sous-jacents diffèrent.
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