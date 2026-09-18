OpenAI Codex est l’agent de programmation d’OpenAI — capable d’écrire, corriger et exécuter du code de façon autonome depuis un terminal, une app de bureau ou l’application ChatGPT, et depuis 2026 de piloter directement un ordinateur comme le ferait un développeur.

OpenAI a lancé Codex CLI en avril 2025, puis Codex, l’agent complet, en mai 2025 : un outil pensé pour écrire, corriger et exécuter du code à la place du développeur, appuyé sur des modèles GPT spécialisés pour le code.

Ces modèles se sont enchaînés à un rythme soutenu : GPT-5-Codex en septembre 2025, GPT-5.1-Codex-Max en novembre (présenté comme dépassant Gemini 3 Pro sur le code), GPT-5.2-Codex en décembre, orienté code agentique et cybersécurité défensive, puis GPT-5.3-Codex-Spark en février 2026, une variante allégée servie sur l’infrastructure Cerebras pour des boucles d’édition quasi instantanées.

En février 2026, l’app de bureau Codex sur macOS transforme l’outil en « command center » capable de piloter plusieurs agents en parallèle — elle franchit le million de téléchargements en une semaine. Windows suit en mars.

Le tournant le plus net arrive en mai 2026 : Codex s’invite dans l’application ChatGPT mobile pour piloter depuis un smartphone des tâches exécutées sur l’ordinateur, puis devient un véritable agent de bureau : déplacer un curseur, contrôler des applications, mémoriser le contexte visuel d’un écran — ce qui n’était qu’un outil isolé dans un sandbox cloud peut désormais utiliser un Mac comme un humain.

En juin 2026, OpenAI étend Codex aux métiers non techniques (données, finance, design, gestion de produit), au-delà des seuls développeurs.