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Qu'est-ce qu'OpenAI Codex ?

Définition, historique, modèles, prix et limites d'OpenAI Codex — la fiche de référence pour tout comprendre en 2026.

L'ESSENTIEL
  • Codex contrôle désormais un Mac comme un humain (curseur, applications, contexte d'écran) depuis mai 2026
  • Le modèle GPT-5.3-Codex-Spark tourne sur l'infrastructure Cerebras pour une vitesse d'édition quasi instantanée
  • Un nouveau palier ChatGPT Pro à 100 $/mois cible les sessions Codex longues et intensives
01 Définition

Qu'est-ce que OpenAI Codex, au juste ?

OpenAI a lancé Codex CLI en avril 2025, puis Codex, l’agent complet, en mai 2025 : un outil pensé pour écrire, corriger et exécuter du code à la place du développeur, appuyé sur des modèles GPT spécialisés pour le code.

Ces modèles se sont enchaînés à un rythme soutenu : GPT-5-Codex en septembre 2025, GPT-5.1-Codex-Max en novembre (présenté comme dépassant Gemini 3 Pro sur le code), GPT-5.2-Codex en décembre, orienté code agentique et cybersécurité défensive, puis GPT-5.3-Codex-Spark en février 2026, une variante allégée servie sur l’infrastructure Cerebras pour des boucles d’édition quasi instantanées.

En février 2026, l’app de bureau Codex sur macOS transforme l’outil en « command center » capable de piloter plusieurs agents en parallèle — elle franchit le million de téléchargements en une semaine. Windows suit en mars.

Le tournant le plus net arrive en mai 2026 : Codex s’invite dans l’application ChatGPT mobile pour piloter depuis un smartphone des tâches exécutées sur l’ordinateur, puis devient un véritable agent de bureau : déplacer un curseur, contrôler des applications, mémoriser le contexte visuel d’un écran — ce qui n’était qu’un outil isolé dans un sandbox cloud peut désormais utiliser un Mac comme un humain.

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En juin 2026, OpenAI étend Codex aux métiers non techniques (données, finance, design, gestion de produit), au-delà des seuls développeurs.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Avril-mai 2025

    Codex CLI puis Codex

    OpenAI lance Codex, après Codex CLI le mois précédent : un agent capable d’écrire, corriger et exécuter du code.

  2. Septembre-décembre 2025

    Succession rapide de modèles

    GPT-5-Codex, puis GPT-5.1-Codex-Max (dépasse Gemini 3 Pro sur le code) et GPT-5.2-Codex, orienté code agentique et cybersécurité défensive.

  3. Février 2026

    App macOS + modèle Spark

    L’app de bureau devient un « command center » multi-agents et dépasse le million de téléchargements en une semaine ; GPT-5.3-Codex-Spark arrive sur l’infrastructure Cerebras.

  4. Mars 2026

    Windows

    L’app de bureau Codex arrive sur Windows, après macOS.

  5. Avril 2026

    Palier ChatGPT Pro à 100 $

    OpenAI introduit un palier intermédiaire à 100 $/mois, pensé pour les sessions Codex longues et soutenues.

  6. Mai 2026

    Mobile puis agent de bureau complet

    Codex arrive dans l’app ChatGPT mobile, puis devient un agent capable d’utiliser un Mac comme un humain (curseur, applications, contexte visuel de l’écran).

  7. Juin 2026

    Extension aux métiers non techniques

    OpenAI enrichit Codex de fonctions pour la donnée, la finance, le design et la gestion de produit, au-delà des seuls développeurs.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

ChatGPT Plus

Usage Codex standard
20 /mois
  • Accès à Codex avec une allocation d'usage standard
  • Inclus dans l'abonnement ChatGPT Plus existant

ChatGPT Pro (nouveau palier)

Jusqu'à 10x plus d'usage Codex
100 /mois
  • Accès illimité à GPT-5.4 et à GPT-5.4 Pro
  • Jusqu'à 10x plus d'usage Codex que Plus, pensé pour les sessions longues et soutenues

ChatGPT Pro (usage maximal)

Formule historique
200 /mois
  • Reste disponible comme formule à usage maximal
  • Coexiste avec le nouveau palier à 100 $

Codex est inclus dans les abonnements ChatGPT plutôt que vendu séparément. Un usage intensif (sessions longues, plusieurs agents en parallèle) nécessite de passer d’un palier à l’autre. Voir la fiche ChatGPT pour le détail complet des abonnements.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Terminal (CLI)
Codex CLI
Le point d'entrée d'origine, lancé en avril 2025
App de bureau
macOS, Windows
« Command center » pour piloter plusieurs agents en parallèle
Application ChatGPT
Mobile (iOS, Android)
Piloter depuis un smartphone des tâches exécutées sur l'ordinateur
Extension Chrome
Navigateur
Agir directement dans le web, hors du seul code
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Command center multi-agents

Piloter plusieurs agents Codex en parallèle depuis l’app de bureau, comme on managerait une petite équipe, thread après thread.

Contrôle direct de l'ordinateur

Déplacer un curseur, contrôler des applications et mémoriser le contexte visuel d’un écran, comme le ferait un développeur humain.

Extension Chrome

Agir directement dans le navigateur, pour des tâches qui dépassent le seul code.

Pilotage mobile

Lancer et suivre depuis l’app ChatGPT des tâches Codex qui s’exécutent sur l’ordinateur.

Modèle Spark ultra-rapide

Des boucles d’édition quasi instantanées, grâce à une variante allégée servie sur l’infrastructure Cerebras.

Fonctions métiers

Des extensions pensées pour la donnée, la finance, le design et la gestion de produit, au-delà du seul code.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Contrôler un ordinateur = nouveaux risques

Codex peut désormais déplacer le curseur et contrôler des applications comme un humain, ce qui pose les mêmes questions de sécurité que les autres agents de bureau.

Usage intensif = facture qui grimpe

Les sessions longues nécessitent le palier Pro à 100 ou 200 $/mois ; l’allocation standard de Plus (20 $) reste limitée.

Dépendance à un partenaire d'inférence unique

Le modèle le plus rapide (GPT-5.3-Codex-Spark) tourne sur l’infrastructure Cerebras, hors du duopole habituel des GPU Nvidia.

Concurrence déjà très active

Claude Code, DeepSeek Harness et Meta Muse Code visent exactement le même usage, parfois à des tarifs plus agressifs.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser OpenAI Codex ?

Développeurs individuels

Le profil natif de Codex (terminal, IDE, app de bureau) : le palier Plus à 20 $/mois suffit pour un usage ponctuel.

Équipes en sessions longues et intensives

Le palier Pro à 100 $ (5 à 10x plus d’usage Codex) est pensé pour ça ; le Pro à 200 $ reste l’option à usage maximal.

Non-développeurs (données, finance, design, produit)

Les fonctions métiers ajoutées en juin 2026 élargissent Codex au-delà du code : à tester même sans profil technique.

Déjà utilisateurs de Claude Code

Comparer les deux avant de choisir : écosystèmes et modèles différents malgré des usages très proches.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
Claude Code Anthropic

Agent de programmation concurrent, intégré au terminal, avec son propre Auto Mode et son intégration Slack.
DeepSeek Harness DeepSeek

Infrastructure open source pour agents de code, positionnée comme alternative moins chère.
Meta Muse Code Meta

Agent IA de programmation lancé pour concurrencer Codex et Claude Code sur le prix.
GitHub Copilot GitHub (Microsoft)

Assistant de code historique, avec son propre mode agent et le hub multi-agents Agent HQ.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'OpenAI Codex ?

L’agent de programmation d’OpenAI, capable d’écrire, corriger et exécuter du code de façon autonome depuis un terminal, une app de bureau ou l’application ChatGPT.

Codex peut-il contrôler mon ordinateur ?

Depuis mai 2026, oui : Codex peut déplacer le curseur, contrôler des applications et mémoriser le contexte visuel de l’écran, plus seulement exécuter du code dans un sandbox isolé.

Codex est-il gratuit ?

Non, il est inclus dans les abonnements ChatGPT : Plus (20 $/mois, usage standard), Pro (100 $/mois, jusqu’à 10x plus d’usage) ou Pro à usage maximal (200 $/mois).

Quel est le modèle le plus rapide de Codex ?

GPT-5.3-Codex-Spark, lancé en février 2026, une variante allégée servie sur l’infrastructure Cerebras pour des boucles d’édition quasi instantanées.

Codex fonctionne-t-il sur mobile ?

Oui, depuis mai 2026, via l’application ChatGPT : on peut y suivre et piloter des tâches Codex qui s’exécutent sur l’ordinateur.

Codex ou Claude Code : quelle différence ?

Les deux sont des agents de programmation IA aux usages proches. Codex s’appuie sur l’écosystème OpenAI/ChatGPT, Claude Code sur celui d’Anthropic ; les approches et les modèles sous-jacents diffèrent.

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