Après les iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo, Apple n’aurait pas encore terminé son calendrier matériel pour 2026. Des éléments découverts directement dans le code de l’entreprise révèlent un HomePod mini 2, une iPad mini 8 et une nouvelle génération d’Apple TV 4K, trois produits qui pourraient être officialisés avant la fin de l’année.

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Les changements esthétiques semblent relativement mesurés, mais les évolutions internes pourraient être beaucoup plus importantes. L’iPad mini passerait notamment à la puce A20 Pro et pourrait adopter un écran OLED, tandis que le prochain Apple TV 4K bénéficierait d’une plateforme nettement plus récente.

Trois nouveaux appareils Apple apparaissent dans le code

Les nouvelles informations proviennent d’éléments et d’images découverts dans le code d’Apple par Aaron Perris, contributeur de MacRumors. Elles apportent de nouveaux indices sur les produits que la marque préparerait pour la dernière partie de l’année.

La fuite concerne trois catégories qui n’ont pas bénéficié du même rythme de renouvellement que l’iPhone : le HomePod mini, l’iPad mini et l’Apple TV 4K. Dans les trois cas, Apple semble conserver les grandes lignes des produits existants plutôt que de repartir d’une feuille blanche.

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Toutefois, ces découvertes ne constituent pas une annonce officielle. Des références présentes dans du code peuvent correspondre à des produits encore en développement et certaines caractéristiques peuvent évoluer avant leur commercialisation. Elles renforcent néanmoins plusieurs informations déjà apparues au sujet de ces appareils.

Le calendrier serait également cohérent avec une fin d’année consacrée au renouvellement de produits secondaires de l’écosystème Apple, après les annonces majeures autour des nouveaux iPhone en septembre.

HomePod mini 2 : le même format avec des couleurs plus discrètes

Le HomePod mini 2 conserverait une silhouette très proche du modèle original lancé à la fin de 2020. Apple ne préparerait donc pas de transformation majeure du design extérieur de sa petite enceinte connectée.

La différence la plus visible dans les images découvertes concerne les couleurs. Le HomePod mini actuel a notamment été proposé dans des teintes relativement vives comme l’orange, le jaune ou le bleu. La nouvelle génération adopterait une palette composée de vert, rose, bleu, blanc et noir.

Les nuances aperçues seraient cependant plus sobres que celles du modèle actuel. Apple pourrait chercher à rapprocher davantage le HomePod mini d’un objet de décoration capable de se fondre dans une pièce plutôt que d’en devenir immédiatement l’un des éléments les plus visibles.

La fuite apporte en revanche peu d’informations sur les évolutions internes. Le véritable enjeu du HomePod mini 2 se situera probablement moins dans son apparence que dans sa plateforme matérielle et dans sa capacité à accompagner les évolutions de l’écosystème domestique d’Apple.

Après près de six ans sans renouvellement matériel majeur, le HomePod mini fait partie des produits Apple pour lesquels une modernisation interne pourrait être beaucoup plus significative qu’un simple changement esthétique.

L’iPad mini 8 passerait directement à la puce A20 Pro

Le changement serait nettement plus important pour l’iPad mini 8. La tablette compacte remplacerait le modèle de septième génération commercialisé deux ans plus tôt et abandonnerait son A17 Pro au profit de la nouvelle A20 Pro. Il s’agit de la même famille de puces que celle utilisée dans les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo. Un tel changement placerait donc le petit iPad beaucoup plus près des appareils les plus récents d’Apple en matière de plateforme matérielle.

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Les images découvertes ne montrent que l’avant de la tablette, mais un autre changement est visible : la caméra frontale aurait été déplacée sur le bord utilisé lorsque l’iPad mini est tenu en orientation paysage.

Apple a déjà adopté cette disposition sur d’autres iPad afin de rendre les appels vidéo plus naturels lorsque la tablette est utilisée avec un clavier ou posée horizontalement. Son arrivée sur le mini harmoniserait davantage le design de la gamme.

Un renfoncement visible sur le bord supérieur de l’écran semble également suggérer la présence d’un élément supplémentaire lié au système audio. Cette interprétation reste cependant à confirmer, les images issues du code ne permettant pas à elles seules de déterminer précisément l’architecture interne de l’appareil.

OLED et meilleure résistance à l’eau pourraient transformer l’iPad mini

Les évolutions les plus intéressantes pourraient toutefois ne pas être visibles sur ces premières images. De précédentes informations attribuées à Mark Gurman évoquent en effet un écran OLED pour la prochaine génération d’iPad mini. Une telle transition serait importante pour la tablette compacte. L’OLED permettrait notamment d’obtenir des noirs plus profonds et un contraste supérieur, rapprochant visuellement le mini des modèles iPad Pro déjà équipés de cette technologie.

Apple travaillerait également sur une meilleure résistance à l’eau. L’une des pistes évoquées passerait par un nouveau système de haut-parleurs reposant davantage sur les vibrations, ce qui pourrait permettre de réduire certaines ouvertures dans le châssis.

Cette évolution aurait du sens pour un appareil conçu autour de la mobilité. L’iPad mini est suffisamment compact pour être utilisé dans des situations où les tablettes plus grandes sont moins pratiques, et une meilleure protection contre l’eau renforcerait cette dimension nomade.

La combinaison d’un écran OLED et de l’A20 Pro serait surtout susceptible de faire évoluer le positionnement du produit. Plutôt qu’une petite tablette volontairement en retrait par rapport aux modèles professionnels, l’iPad mini 8 pourrait devenir une machine compacte beaucoup plus ambitieuse techniquement.

Le prochain Apple TV 4K préparerait surtout sa révolution à l’intérieur

Le troisième produit concerné est l’Apple TV 4K de nouvelle génération. Le modèle actuel approche des quatre années de commercialisation et son successeur conserverait, d’après les images découvertes, une apparence très proche. L’essentiel des changements devrait donc intervenir à l’intérieur. De précédentes références trouvées dans le code d’Apple ont évoqué l’utilisation possible d’une puce A17 Pro, ce qui représenterait un bond considérable par rapport à la plateforme du modèle actuel.

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Une telle puissance paraît surdimensionnée pour simplement regarder des films et utiliser des services de streaming. Toutefois, elle pourrait offrir davantage de marge pour les jeux, les traitements effectués localement et de nouvelles fonctions logicielles qu’Apple pourrait développer autour du téléviseur.

Le futur boîtier pourrait également adopter N1, la puce réseau conçue en interne par Apple pour gérer certaines communications sans fil. L’entreprise poursuit depuis plusieurs années une stratégie visant à remplacer progressivement certains composants fournis par des partenaires par ses propres technologies.

Le renouvellement de l’Apple TV 4K pourrait ainsi être beaucoup moins spectaculaire visuellement que technologiquement. Apple semble suffisamment satisfaite du format actuel pour ne pas bouleverser le boîtier, tout en préparant une architecture capable de rester pertinente pendant plusieurs années.

Apple moderniserait les produits discrets de son écosystème

Ces trois appareils ont un point commun : aucun ne nécessite nécessairement une transformation radicale de son design pour devenir beaucoup plus moderne. Apple semble plutôt vouloir mettre à jour les fondations techniques de produits dont les cycles de renouvellement sont particulièrement longs.

Le HomePod mini pourrait bénéficier d’une plateforme plus récente tout en conservant son format familier. L’iPad mini 8 serait le produit qui évoluerait le plus visiblement grâce à l’A20 Pro, à la caméra repositionnée et potentiellement à l’OLED. L’Apple TV 4K miserait pour sa part sur une puissance largement supérieure et une connectivité modernisée.

Cette stratégie permet aussi à Apple de renforcer la cohérence de son catalogue. Les puces les plus récentes ne restent plus nécessairement confinées aux iPhone et aux Mac : elles peuvent progressivement alimenter les tablettes, les appareils domestiques et les produits connectés qui composent l’écosystème.

Reste désormais à connaître le calendrier exact. Les informations disponibles évoquent une présentation avant la fin de 2026, mais Apple n’a encore confirmé ni les trois appareils ni leur date de commercialisation.

Si ces fuites se confirment, la dernière vague de produits Apple de 2026 devrait être moins spectaculaire que celle des nouveaux iPhone, mais peut-être plus révélatrice de la stratégie de l’entreprise : conserver des designs éprouvés tout en modernisant profondément le silicium et les technologies qui relient chaque appareil à l’écosystème.