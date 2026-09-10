Avec les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo, Apple inaugure le A20 Pro, sa première puce mobile gravée en 2 nm. Mais, le changement de procédé de fabrication n’est qu’une partie de l’équation : CPU remanié, GPU plus puissant, architecture IA renforcée et nouveau packaging mémoire doivent permettre à Apple d’améliorer à la fois les performances de pointe et leur maintien dans la durée.

Cette évolution est particulièrement stratégique à l’heure où les smartphones doivent absorber davantage de traitements d’intelligence artificielle directement sur l’appareil. L’A20 Pro n’est donc plus simplement un nouveau SoC plus rapide : il devient le socle commun des iPhone les plus ambitieux de cette génération.

Le A20 Pro passe au 2 nm avec six cœurs CPU

Apple conserve une architecture CPU à six cœurs, composée de deux nouveaux « super cores » et de quatre cœurs à haute efficacité énergétique. Selon l’entreprise, les deux cœurs les plus performants sont jusqu’à 20 % plus rapides que les cœurs Performance du A19 Pro.

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Apple va jusqu’à présenter ce CPU comme le plus rapide jamais intégré à un smartphone. Une affirmation qu’il faudra naturellement confronter aux premiers benchmarks indépendants, mais le passage au 2 nm doit offrir davantage de marge pour augmenter les performances tout en maîtrisant la consommation.

La nouveauté ne réside cependant pas uniquement dans les fréquences ou dans l’IPC. Chacun des six cœurs CPU dispose désormais de son propre Neural Accelerator, signe que les charges de travail liées à l’intelligence artificielle ne sont plus cantonnées à un bloc spécialisé séparé du processeur généraliste.

Cette architecture correspond directement à l’évolution d’iOS 27 et de Siri AI. Plus Apple déplace les traitements vers l’appareil, plus elle doit être capable de distribuer efficacement les calculs entre CPU, GPU et moteurs neuronaux sans pénaliser excessivement l’autonomie.

Un GPU à 7 cœurs annoncé jusqu’à 40 % plus rapide

La partie graphique évolue elle aussi sensiblement avec un GPU à sept cœurs. Apple annonce jusqu’à 40 % de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente, un gain suffisamment important sur le papier pour dépasser le simple rafraîchissement annuel.

Cette puissance supplémentaire doit évidemment profiter aux jeux, mais son rôle dépasse désormais largement le rendu 3D traditionnel. Les GPU sont de plus en plus sollicités pour les traitements photographiques, les effets génératifs et certaines charges de calcul liées aux modèles d’intelligence artificielle.

Apple cherche ainsi à multiplier les moteurs spécialisés plutôt qu’à faire reposer toutes les tâches sur un seul bloc de calcul. Cette logique devient particulièrement visible avec l’A20 Pro, où CPU, GPU et accélérateurs neuronaux semblent avoir été pensés comme différentes composantes d’une même plateforme de calcul.

Pour l’iPhone Duo, cette réserve de puissance devrait également être utile dans un autre domaine : le multitâche. Son grand écran intérieur peut exécuter plusieurs applications simultanément, tandis qu’iOS 27 adapte continuellement les interfaces au format et à la position de la charnière.

Deux Neural Engine et 32 cœurs pour accélérer l’IA

Comme on pouvait l’imaginer, Apple renforce fortement la partie consacrée à l’intelligence artificielle. Le A20 Pro intègre désormais deux Neural Engine, pour un total annoncé de 32 cœurs NPU. Les nouveaux Neural Accelerators offriraient par ailleurs deux fois plus de performances en FP8, un format numérique particulièrement intéressant pour exécuter efficacement certains modèles d’IA avec une empreinte mémoire réduite.

Cette montée en puissance intervient au moment où Siri AI devient l’une des principales vitrines logicielles de l’écosystème Apple. Reconnaissance vocale, dictée, compréhension du contexte personnel, traitement d’images ou exécution d’actions dans les applications nécessitent une capacité de calcul locale nettement supérieure à celle demandée par les générations précédentes de Siri.

Apple annonce également une bande passante mémoire en hausse de 50 %. Ce point peut paraître moins spectaculaire qu’un gain CPU ou GPU, mais il devient crucial pour les modèles d’intelligence artificielle, qui doivent déplacer rapidement d’importantes quantités de données entre mémoire et unités de calcul.

À mesure que les smartphones se transforment en machines capables d’exécuter des modèles localement, la bande passante mémoire devient ainsi presque aussi stratégique que la puissance brute du processeur.

Apple revoit complètement le packaging de la mémoire

L’une des évolutions les plus intéressantes du A20 Pro se trouve pourtant dans sa construction physique. Apple abandonne l’ancien packaging de type InFO-PoP, où la mémoire DRAM était empilée au-dessus du SoC, au profit d’une architecture WMCM, pour Wafer-Level Multi-Chip Module. Dans cette configuration, les puces mémoire prennent place latéralement à côté du processeur plutôt que directement au-dessus.

Ce changement peut avoir des conséquences importantes sur la gestion thermique.

En séparant davantage la DRAM du SoC, Apple évite qu’une partie de la chaleur générée par le processeur ne se propage directement vers les modules mémoire, et inversement. Le système dispose ainsi de plus de marge pour maintenir de hautes performances sur des périodes prolongées.

C’est un enjeu devenu particulièrement important sur les iPhone Pro. Les gains de puissance théoriques ont peu d’intérêt si le processeur doit rapidement réduire ses fréquences lorsque la température augmente pendant un jeu, un export vidéo ou une tâche d’IA intensive.

Apple associe d’ailleurs l’A20 Pro à une chambre à vapeur largement agrandie sur les iPhone 18 Pro. La nouvelle disposition du SoC et de la mémoire s’inscrit donc dans une stratégie thermique beaucoup plus large, où le packaging du silicium et le refroidissement du smartphone sont désormais conçus ensemble.

Le 2 nm ne suffit plus à lui seul pour faire progresser l’iPhone

Le A20 Pro illustre un changement plus général dans l’industrie des semi-conducteurs. Pendant longtemps, passer à un nouveau nœud de gravure suffisait à obtenir une combinaison assez prévisible de gains de performances, de consommation et de densité. À mesure que les procédés deviennent plus complexes et coûteux, les fabricants doivent désormais chercher des améliorations dans l’ensemble du système.

Apple travaille donc simultanément sur la lithographie, le packaging, la bande passante mémoire, les accélérateurs spécialisés et la dissipation thermique.

Cette approche est particulièrement pertinente avec une gravure en 2 nm. Un SoC plus dense peut accueillir davantage de transistors, mais concentrer davantage de puissance dans une surface réduite rend également la gestion de la chaleur plus délicate.

Le nouveau packaging WMCM pourrait ainsi être aussi important dans l’usage quotidien que le passage au 2 nm lui-même. Il ne s’agit plus uniquement de produire une puce plus rapide, mais de permettre à cette puce de rester rapide suffisamment longtemps pour que l’utilisateur puisse réellement en profiter.

Des fréquences proches de 5 GHz évoquées, mais pas confirmées

Apple n’a pas détaillé toutes les caractéristiques techniques du A20 Pro pendant sa présentation. Certaines fuites précédant l’annonce évoquaient notamment une fréquence atteignant 4,90 GHz pour les deux super cores. D’autres informations non officielles suggéraient également une bande passante de la mémoire unifiée susceptible de dépasser celle de la puce M3.

Toutefois, ces éléments restent à considérer avec prudence tant qu’ils ne sont pas confirmés par des analyses techniques ou des mesures indépendantes.

La fréquence seule ne permet d’ailleurs pas d’évaluer les performances d’un processeur. L’architecture des cœurs, leur efficacité, les caches, la mémoire et la capacité du système à maintenir ses fréquences sous charge jouent un rôle tout aussi important.

Les premiers démontages et benchmarks des iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo permettront donc de mieux comprendre ce qu’Apple a réellement changé sous le capot.

Le A20 Pro prépare surtout l’iPhone à l’ère de l’IA locale

Avec le A20 Pro, Apple ne cherche manifestement pas seulement à reprendre la tête des classements de performances. Le double Neural Engine, les accélérateurs intégrés aux cœurs CPU, la bande passante mémoire en hausse et le nouveau packaging montrent une architecture de plus en plus pensée autour de plusieurs types de calcul exécutés simultanément.

Cette évolution accompagne directement celle du logiciel. Siri AI et Apple Intelligence imposent davantage de calcul local, tandis que la photographie computationnelle, le jeu et les nouveaux usages du Duo augmentent eux aussi la pression sur le SoC.

C’est probablement là que se trouve le changement le plus important.

Le passage au 2 nm donne son nom à la nouvelle génération, mais la véritable évolution de l’A20 Pro se joue ailleurs : Apple commence à concevoir la puce de l’iPhone comme une plateforme complète où CPU, GPU, mémoire, IA et refroidissement doivent fonctionner comme un seul système.