Google franchit une étape importante dans l’évolution de sa maison connectée. Avec Google Home MCP, l’entreprise permet désormais à des agents IA tiers comme Claude, Hermes ou Open Claw d’accéder aux appareils et à l’historique d’événements de Google Home, puis d’utiliser ces informations pour analyser ce qui se passe dans le logement et effectuer certaines actions.

Cette ouverture ne remplace pas Gemini for Home, qui reste l’assistant privilégié de Google sur ses enceintes et dans l’application Home. Elle ajoute plutôt une nouvelle couche au-dessus de l’écosystème : celle d’agents capables de raisonner sur les données produites par la maison, de construire des outils personnalisés et, dans certaines limites, d’agir à la place de l’utilisateur.

Google Home adopte le Model Context Protocol

La nouvelle intégration repose sur le Model Context Protocol (MCP), un standard permettant de connecter des modèles et agents d’intelligence artificielle à des outils et sources de données externes.

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Selon Taylor Lehman, responsable produit pour Google Home et Nest, Home MCP permet à n’importe quel agent compatible avec le protocole de travailler de manière sécurisée avec les appareils et l’historique d’événements présents dans l’écosystème Google Home.

Google cite notamment Claude, Hermes, OpenClaw et son propre environnement Antigravity parmi les solutions pouvant exploiter cette intégration.

Le changement est plus profond qu’une simple commande permettant à Claude d’allumer une lampe. En donnant accès à la couche de données de Google Home, MCP permet à un agent de comprendre l’état des appareils, de consulter leur historique et de croiser plusieurs informations avant de produire une réponse ou d’effectuer une action.

L’utilisateur pourrait par exemple demander combien de cycles de machine à laver ont été effectués pendant la semaine ou combien de temps certaines lumières sont restées allumées. L’agent peut alors raisonner à partir de l’historique plutôt que d’interroger uniquement l’état actuel d’un appareil.

Les caméras deviennent une source de contexte pour les agents IA

L’une des possibilités les plus intéressantes concerne les caméras connectées. Google explique qu’un agent pourrait réaliser des analyses croisées entre plusieurs caméras afin de répondre à des questions portant sur des événements survenus dans le logement.

Un parent pourrait, par exemple, demander ce que son enfant a fait après son retour de l’école. L’agent pourrait exploiter les événements enregistrés par plusieurs appareils pour reconstruire une réponse à partir des informations disponibles.

Cette capacité illustre le changement de paradigme introduit par MCP. Une maison connectée traditionnelle repose essentiellement sur des commandes et des règles : si un événement se produit, exécuter une action déterminée à l’avance.

Un agent génératif peut fonctionner différemment. Il peut examiner plusieurs sources, rechercher une information dans l’historique, interpréter une situation puis décider quelles données sont pertinentes pour répondre à la demande.

Cette puissance soulève évidemment des questions de confidentialité particulièrement importantes. L’historique d’une maison connectée peut révéler les horaires de présence, les habitudes quotidiennes, les déplacements entre différentes pièces ou encore l’utilisation de certains équipements. Ouvrir ces informations à des agents tiers impose donc un niveau de confiance bien supérieur à celui nécessaire pour une simple commande vocale.

Claude pourra créer des automatisations et des tableaux de bord personnalisés

Home MCP ne se limite pas à analyser les données existantes. Les agents peuvent également exploiter l’infrastructure de Google Home pour créer de nouvelles expériences. Google évoque notamment la possibilité de demander à un agent de construire un tableau de bord personnalisé permettant de contrôler différents appareils du logement.

Cette approche rappelle ce que permet déjà Home Assistant avec sa propre intégration MCP. En donnant à Claude accès aux informations et outils de la plateforme domotique, il devient possible d’utiliser le langage naturel pour résoudre des problèmes, créer des automatisations, modifier des configurations ou générer des interfaces adaptées à des besoins spécifiques.

Google veut désormais proposer des possibilités comparables au sein de son propre écosystème. L’intérêt est particulièrement évident pour les automatisations complexes. Les interfaces domotiques traditionnelles demandent souvent de sélectionner manuellement des déclencheurs, des conditions et des actions. Un agent peut transformer une demande comme « lorsque personne n’est dans le salon depuis 20 minutes après 22 heures, éteins les lumières sauf si la télévision fonctionne » en configuration exploitable.

La maison connectée devient alors programmable par conversation.

Gemini reste l’assistant des enceintes Google Home

L’ouverture à des agents tiers ne signifie pas que Google abandonne Gemini for Home. Gemini reste l’interface officielle permettant d’interagir avec Google Home depuis l’application et les enceintes Nest, après le remplacement progressif de Google Assistant. Home MCP fonctionne comme une couche supplémentaire. Claude ou un autre agent peut accéder à certains appareils et à leurs données depuis sa propre interface sans devenir pour autant l’assistant natif de l’enceinte.

Les agents tiers peuvent néanmoins utiliser les enceintes Google Home pour communiquer avec l’utilisateur. Une fois une tâche terminée, un agent peut par exemple envoyer un message audio qui sera diffusé sur une enceinte du logement.

On peut donc imaginer une tâche lancée depuis Claude sur un ordinateur, exécutée en arrière-plan à partir des données Google Home, puis confirmée vocalement dans la maison une fois terminée.

Cette continuité entre conversation numérique et environnement physique est précisément ce qui distingue les agents des assistants vocaux traditionnels.

Google impose des limites face aux risques de sécurité

Donner à une intelligence artificielle accès à des ampoules est relativement anodin. Lui permettre d’interagir avec des serrures, thermostats, appareils électroménagers ou systèmes de chauffage et de climatisation pose des questions beaucoup plus sérieuses.

Google affirme avoir intégré des limitations de fréquence et plusieurs protections de sécurité à Home MCP. Certaines opérations particulièrement sensibles sont explicitement bloquées. Un agent tiers ne pourra notamment pas utiliser Home MCP pour déverrouiller une porte.

Cependant, Google reconnaît que le comportement final dépend également de l’agent connecté. Taylor Lehman prévient que l’utilisation de Home MCP avec certains agents peut produire des résultats inattendus, voire indésirables, et recommande de consulter les politiques destinées aux développeurs ainsi que les conditions d’utilisation.

Ce point sera central pour l’adoption de la technologie. Un assistant qui interprète mal une demande dans une conversation produit généralement une réponse incorrecte. Un agent ayant accès à des appareils physiques peut transformer cette erreur en action réelle.

L’enjeu ne consiste donc plus seulement à réduire les hallucinations, mais à déterminer précisément quelles actions une IA peut effectuer sans confirmation humaine et lesquelles doivent rester verrouillées.

Google veut devenir l’infrastructure de la maison intelligente

Home MCP révèle également une stratégie plus large de Google dans la maison connectée Depuis plusieurs années, l’entreprise ouvre progressivement davantage son infrastructure aux développeurs. Elle a lancé des API donnant accès à son écosystème domotique en 2024 avant de transformer Gemini for Home en plateforme IA couvrant davantage de fonctions.

MCP poursuit cette évolution en séparant encore davantage l’infrastructure de l’interface utilisée par le consommateur.

Google peut fournir la connexion aux appareils, l’historique, les API, les contrôles de sécurité et éventuellement ses propres modèles, tandis que d’autres entreprises construisent les agents et services visibles par l’utilisateur.

Dans cette logique, Google n’a pas nécessairement besoin que Gemini soit systématiquement l’agent choisi. Si un utilisateur préfère Claude mais que celui-ci exploite Google Home pour contrôler le logement, l’infrastructure de Google reste au centre de l’expérience.

L’entreprise pourrait ainsi chercher à occuper dans la maison connectée une position comparable à celle des grandes plateformes cloud dans le logiciel : une couche technique sur laquelle d’autres services viennent se construire.

Antigravity participe également à cette stratégie. Les développeurs pourront utiliser l’outil agentique de Google pour construire leurs propres agents spécialisés dans la maison connectée et leur donner accès aux données et contrôles proposés par Google Home.

Une ouverture prometteuse, mais Google doit regagner la confiance des développeurs

Google Home MCP sera initialement réservé aux abonnés Google Home Premium Advanced aux États-Unis, une offre facturée 20 dollars par mois ou 200 dollars par an. Le déploiement doit commencer progressivement au cours des prochaines semaines. La configuration n’est pas encore pensée pour le grand public : elle nécessite notamment la création d’un projet Google Cloud et son paramétrage pour utiliser Home MCP.

Cela confirme que la première étape vise surtout les développeurs, les passionnés de domotique et les utilisateurs avancés.

Google devra toutefois convaincre une communauté qui se souvient de plusieurs changements de stratégie dans la maison connectée. Android @ Home, Weave, Project Brillo, Works with Nest ou encore Google Assistant ont successivement représenté différentes visions de l’écosystème avant d’être abandonnés ou profondément transformés.

Pour les développeurs, la question sera donc autant technique que stratégique : MCP est-il enfin la couche suffisamment standardisée et durable sur laquelle ils peuvent construire des produits pour plusieurs années ?

Le recours à un protocole ouvert et partagé avec d’autres acteurs peut justement aider Google à répondre à cette inquiétude. MCP réduit la dépendance à une interface propriétaire unique et facilite théoriquement l’arrivée de nombreux agents autour de la même infrastructure.

Mais la transformation la plus importante concerne finalement la maison elle-même. Jusqu’à présent, la domotique consistait essentiellement à commander des appareils ou à automatiser des scénarios déterminés à l’avance. Avec des agents capables d’interroger plusieurs années de données, de détecter des habitudes, de diagnostiquer des problèmes et de construire leurs propres interfaces, elle peut commencer à fonctionner comme un système informatique cohérent.

Google Home MCP rapproche ainsi la maison connectée d’une idée longtemps promise mais rarement concrétisée : non plus une collection d’objets que l’on commande, mais un environnement capable de comprendre son propre fonctionnement et d’aider activement ceux qui y vivent.