La Pixel Tablet pourrait-elle finalement avoir droit à une seconde chance ? Un an après l’abandon de la première génération, plusieurs offres d’emploi publiées par Google mentionnent explicitement de futures tablettes Pixel et des travaux autour d’écrans de nouvelle génération destinés aux smartphones, pliables et tablettes. Ces annonces ne constituent évidemment pas la confirmation d’une Pixel Tablet 2.

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Elles montrent néanmoins que la tablette n’a peut-être pas totalement disparu de la feuille de route matérielle de Google. Et plusieurs scénarios sont possibles : une nouvelle Pixel Tablet traditionnelle, un appareil adoptant un concept différent ou même un futur Pixel Fold doté d’un écran intérieur plus proche d’une véritable tablette.

Google recrute pour ses « futures tablettes Pixel »

Les indices proviennent de nouvelles offres d’emploi publiées par Google et repérées par Android Authority. Dans l’une d’elles, le constructeur explique que les ingénieurs concernés pourront travailler sur les « smartphones, tablettes et accessoires Pixel ».

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Une autre formulation est encore plus intéressante, puisqu’elle évoque les « smartphones et tablettes Pixel actuels et à venir ». Le choix des mots interpelle. Google ne commercialise actuellement plus de Pixel Tablet, après avoir arrêté sa première génération. Mentionner des tablettes Pixel « à venir » suggère donc que des produits appartenant à cette catégorie existent au minimum dans les travaux internes du groupe.

Cela ne signifie cependant pas qu’un produit commercial sera nécessairement lancé. Les projets matériels peuvent être modifiés ou annulés longtemps avant leur présentation.

Google travaille aussi sur de nouveaux écrans

Une autre offre d’emploi renforce néanmoins l’hypothèse. Cette fois, le poste concerne les technologies d’affichage. Google explique rechercher des personnes capables de développer des solutions d’affichage de nouvelle génération pour les smartphones, les appareils pliables et les tablettes. Là encore, la présence explicite des tablettes est notable.

L’entreprise semble donc maintenir des compétences et des travaux de recherche autour de cette catégorie de produits, même après l’arrêt de sa première Pixel Tablet. La question est désormais de savoir sous quelle forme ces technologies pourraient arriver sur le marché.

La première Pixel Tablet n’a jamais trouvé sa place

Google avait lancé la Pixel Tablet en 2023 avec un positionnement assez particulier. Plutôt que de concurrencer directement l’iPad ou les Galaxy Tab uniquement sur la productivité et le multimédia, Google avait associé sa tablette à un dock avec haut-parleur. Une fois posée sur son socle, la Pixel Tablet devait se transformer en écran connecté pour la maison.

L’idée permettait théoriquement de fusionner deux catégories : tablette Android et écran intelligent de type Nest Hub. Mais cette proposition n’a jamais réellement trouvé son public. La Pixel Tablet n’a pas réussi à s’imposer face aux références du marché et Google a finalement abandonné le produit.

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La Pixel Tablet 2 n’est jamais arrivée

Une deuxième génération avait pourtant fait l’objet de plusieurs rumeurs. Une Pixel Tablet 2 était notamment évoquée pour 2025, mais elle n’a jamais été commercialisée. D’autres informations avaient ensuite évoqué une hypothétique troisième génération susceptible d’arriver autour de 2027. Ces projets auraient toutefois été abandonnés ou profondément modifiés.

C’est précisément ce contexte qui rend les nouvelles offres d’emploi intéressantes. Elles ne prouvent pas que Google a relancé l’un de ces anciens projets, mais montrent que l’entreprise continue à envisager des produits Pixel au format tablette.

Une nouvelle Pixel Tablet pourrait être très différente

Si Google revient effectivement sur ce marché, rien ne garantit que le futur appareil reprenne la formule de 2023. Le constructeur pourrait complètement revoir son approche. Android a considérablement évolué sur les grands écrans et Google travaille depuis plusieurs années à améliorer les interfaces destinées aux tablettes et smartphones pliables.

L’arrivée de fonctions IA beaucoup plus poussées dans l’écosystème Gemini pourrait également fournir à une future tablette Pixel une proposition plus claire. Un grand écran pourrait notamment devenir particulièrement intéressant pour les usages multimodaux, le multitâche, Gemini et les fonctions agentiques que Google développe progressivement.

Une éventuelle nouvelle Pixel Tablet pourrait donc être pensée davantage comme une extension de l’écosystème Pixel et Gemini que comme le successeur direct de la tablette de 2023.

Et si la future « tablette » était un Pixel Fold ?

Une autre hypothèse ne doit pas être écartée. Les références aux smartphones, appareils pliables et tablettes dans les offres d’emploi pourraient concerner plusieurs produits distincts, mais elles pourraient également refléter la convergence progressive de ces formats.

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Les smartphones pliables deviennent de plus en plus grands. Samsung, Huawei et Xiaomi ont déjà expérimenté différentes proportions permettant d’obtenir, une fois déplié, un appareil proche d’une petite tablette. Apple vient également de rejoindre ce marché avec son premier iPhone pliable. Google pourrait donc faire évoluer son propre Pixel Fold vers un format plus large, capable de mieux exploiter les applications Android pour tablettes.

Dans ce scénario, les travaux menés autour des grands écrans profiteraient simultanément aux smartphones pliables et aux éventuelles tablettes traditionnelles.

Une offre d’emploi n’est pas une feuille de route

Néanmoins, il reste important de ne pas tirer de conclusions trop rapidement. Les grandes entreprises technologiques recrutent régulièrement des ingénieurs pour travailler sur des prototypes, des technologies expérimentales ou des familles de produits qui ne sont finalement jamais commercialisées. Google est d’ailleurs particulièrement connu pour avoir abandonné de nombreux produits et services au cours de son histoire.

La mention de « futures tablettes Pixel » constitue donc un indice intéressant, mais pas une annonce. Nous ne disposons pour le moment d’aucune information fiable concernant les caractéristiques, le design, le processeur, le prix ou même une éventuelle date de lancement d’une nouvelle Pixel Tablet.

Google n’a peut-être pas dit son dernier mot sur les tablettes

Le plus intéressant est finalement que Google continue à considérer les tablettes comme une catégorie pertinente pour son activité matérielle. Après l’arrêt de la Pixel Tablet, il aurait été possible d’imaginer que l’entreprise se concentre uniquement sur ses smartphones, montres, écouteurs et appareils pliables.

Les nouvelles offres d’emploi montrent que les grands écrans restent présents dans les réflexions de l’équipe Pixel. Cela pourrait déboucher sur une Pixel Tablet 2 repensée, cela pourrait également profiter à un futur Pixel Fold beaucoup plus proche d’une tablette, ou simplement concerner des travaux de recherche qui ne donneront jamais naissance à un produit.

Pour le moment, une seule chose semble raisonnablement établie : Google n’a pas complètement rayé le mot « tablette » du vocabulaire Pixel.