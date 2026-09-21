Samsung semble avoir peu de surprises en réserve pour ses prochaines tablettes haut de gamme. Après plusieurs fuites concernant leur design, leurs performances et leurs tarifs, une nouvelle publication attribuée à WinFuture dévoile désormais l’essentiel des caractéristiques techniques des Galaxy Tab S12 Plus et Galaxy Tab S12 Ultra.

Les deux modèles partageraient le même MediaTek Dimensity 9500, des écrans Dynamic AMOLED 2X à 120 Hz et un stockage extensible jusqu’à 2 To. Samsung conserverait toutefois une segmentation assez nette entre les deux formats, avec un écran de 14,6 pouces, jusqu’à 16 Go de RAM et quatre haut-parleurs pour l’Ultra, contre une batterie légèrement renforcée et un format plus compact pour la Tab S12 Plus.

Un Dimensity 9500 commun aux deux Galaxy Tab S12

Selon les informations publiées par WinFuture, Samsung aurait choisi le MediaTek Dimensity 9500 pour les deux modèles de sa nouvelle gamme. Le SoC, référencé MT6993, représenterait l’une des principales évolutions techniques de cette génération. Les premiers benchmarks apparus autour des nouvelles tablettes laissaient déjà entrevoir une hausse sensible des performances, ce qui pourrait constituer l’argument le plus tangible face aux modèles précédents.

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Samsung ne réserverait donc pas son processeur le plus performant à la seule Galaxy Tab S12 Ultra. La Tab S12 Plus profiterait du même silicium, laissant principalement l’écran, la mémoire, le stockage et certains équipements différencier les deux appareils.

La quantité de RAM atteindrait 12 Go sur la Galaxy Tab S12 Plus, tandis que l’Ultra serait proposée avec 12 ou 16 Go selon la configuration. Le stockage interne reposerait dans les deux cas sur de l’UFS 4.0.

La Tab S12 Plus serait disponible avec 256 ou 512 Go, contre 256 Go, 512 Go ou 1 To pour l’Ultra. Bonne nouvelle pour les utilisateurs manipulant beaucoup de fichiers locaux : les deux modèles conserveraient un lecteur microSD capable d’accueillir jusqu’à 2 To de stockage supplémentaire.

Deux écrans AMOLED 120 Hz de 12,6 et 14,6 pouces

La différence la plus évidente restera naturellement le format. La Galaxy Tab S12 Plus embarquerait un écran Dynamic AMOLED 2X de 12,6 pouces affichant 2 800 × 1 752 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son poids atteindrait 555 grammes.

La Galaxy Tab S12 Ultra passerait à une dalle de 14,6 pouces, toujours Dynamic AMOLED 2X et 120 Hz, avec une définition de 2 960 × 1 848 pixels. Ce grand écran porterait son poids à 693 grammes.

Samsung ne chercherait donc pas à bouleverser la formule de ses tablettes premium. L’Ultra resterait avant tout une immense surface de travail pensée pour le multitâche, le dessin et la consommation de contenus, tandis que la Plus offrirait un compromis plus facile à transporter.

Les deux appareils bénéficieraient également d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière, un élément toujours appréciable sur des tablettes haut de gamme susceptibles d’être utilisées pendant plusieurs années. La partie audio serait en revanche différente. Quatre haut-parleurs sont annoncés sur l’Ultra, contre seulement deux sur la Plus selon cette fuite.

Une batterie plus grande pour la Galaxy Tab S12 Plus

Samsung aurait également revu la capacité de la batterie de son modèle Plus. La Galaxy Tab S12 Plus passerait à 10 600 mAh, contre 10 090 mAh sur la génération précédente. La progression reste mesurée, mais pourrait contribuer à compenser la consommation du nouveau processeur et de l’écran 120 Hz.

La Galaxy Tab S12 Ultra conserverait pour sa part une batterie de 11 600 mAh, identique en capacité à celle de la Galaxy Tab S11 Ultra.

Dans les deux cas, la recharge resterait limitée à 45 W. Samsung ne semble donc pas vouloir participer à la course aux puissances de charge très élevées proposée par certains fabricants Android. Le choix peut paraître conservateur sur des batteries dépassant largement les 10 000 mAh, puisqu’une recharge complète demandera nécessairement davantage de temps qu’avec certaines tablettes concurrentes. Il correspond néanmoins à la stratégie habituelle de Samsung, qui privilégie depuis plusieurs générations des puissances de charge relativement modérées.

La véritable question sera donc l’autonomie obtenue avec le Dimensity 9500. Une hausse des performances n’aura réellement d’intérêt sur ce type de produit que si Samsung parvient à préserver une endurance adaptée aux longues sessions de travail ou de divertissement.

L’Ultra conserve un avantage sur la photo, mais le S Pen soulève une question

La partie photographique resterait relativement simple, comme souvent sur les tablettes. La Galaxy Tab S12 Plus disposerait d’un appareil photo arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 12 mégapixels. L’Ultra ajouterait à son module principal de 13 mégapixels un ultra grand-angle de 8 mégapixels, tout en conservant une caméra frontale de 12 mégapixels.

La fiche technique divulguée comporte toutefois une curiosité concernant le S Pen. WinFuture mentionne explicitement le stylet comme étant fourni avec la Galaxy Tab S12 Plus, mais pas avec la Galaxy Tab S12 Ultra. Cette absence pourrait simplement provenir d’une information manquante dans la documentation obtenue plutôt que d’un véritable changement de stratégie.

Il serait donc prématuré d’en conclure que Samsung abandonnera le S Pen fourni avec son modèle Ultra. Une telle décision serait particulièrement notable pour une tablette de 14,6 pouces largement positionnée sur la création et la productivité. Ce point devra attendre une confirmation officielle.

Galaxy Tab S12 Ultra : une évolution qui s’annonce très conservatrice

Sur le papier, la Galaxy Tab S12 Ultra ressemble davantage à une optimisation qu’à une véritable refonte. L’écran conserve un format de 14,6 pouces, la batterie reste à 11 600 mAh et les premières images ayant circulé montrent un design très proche de celui de la génération actuelle. Le Dimensity 9500 apparaît donc comme l’évolution matérielle la plus importante.

Cette stratégie n’est pas nécessairement problématique pour une tablette. Le cycle de renouvellement de cette catégorie est beaucoup plus long que celui des smartphones. Peu d’utilisateurs remplacent une tablette haut de gamme chaque année, et Samsung n’a donc pas besoin de convaincre massivement les propriétaires d’une Galaxy Tab S11 de passer immédiatement à la génération suivante.

La comparaison devient plus pertinente avec des modèles âgés de plusieurs années. Pour un utilisateur venant d’une Galaxy Tab S8, S9 ou d’une tablette Android plus ancienne, les gains cumulés en performances, qualité d’écran, logiciel et fonctionnalités peuvent être beaucoup plus significatifs.

C’est aussi dans cette logique que One UI 9, attendu directement sur les nouvelles tablettes, pourrait prendre de l’importance. Sur un grand écran, l’expérience multitâche et les fonctions de productivité comptent souvent davantage qu’une modification esthétique du châssis.

Le prix pourrait devenir le véritable problème de Samsung

Le caractère conservateur de cette génération devient en revanche plus délicat si les rumeurs de hausse tarifaire se confirment. Les Galaxy Tab S12 Plus et Ultra devront affronter les iPad Pro d’Apple, mais également leurs propres prédécesseurs. Or, les promotions appliquées aux Galaxy Tab S11 et S11 Ultra peuvent rapidement rendre ces anciens modèles beaucoup plus intéressants lorsque les différences matérielles restent limitées.

C’est probablement le principal risque pour Samsung. Une tablette premium n’a pas besoin d’être révolutionnée chaque année, mais son prix doit rester cohérent avec les progrès qu’elle apporte. Si une Galaxy Tab S11 Ultra fortement remisée propose une expérience très proche pour plusieurs centaines de dollars de moins, le Dimensity 9500 et quelques ajustements matériels auront davantage de difficulté à justifier le passage à la nouvelle génération.

Les Galaxy Tab S12 Plus et Ultra seraient actuellement attendues pour le 7 octobre, avec One UI 9 installé dès leur sortie et seulement deux coloris, argent et gris. Cette date, comme les prix et plusieurs détails de la fiche technique, reste à considérer comme non officielle tant que Samsung n’a pas présenté ses appareils.

La Galaxy Tab S12 ne semble finalement pas chercher à réinventer la tablette Samsung : elle veut surtout perfectionner une formule déjà mature. Une stratégie parfaitement défendable pour un appareil que l’on conserve plusieurs années, à condition que Samsung ne transforme pas cette évolution mesurée en prétexte à une hausse de prix disproportionnée.