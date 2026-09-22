Samsung présentera ses Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra le 7 octobre 2026, selon Evan Blass. La date n’est pas officielle. Le constructeur n’a confirmé que l’existence de la Galaxy Tab S12, prévue au second semestre : tout le reste — puce, écran, batterie, prix — vient de fuites. Nous suivons cette génération depuis février.

Ce dossier sépare ce qui est officiel ou administrativement établi, ce que les fuites décrivent avec constance, et les points sur lesquels elles se contredisent — la diagonale de la Plus et le S Pen de l’Ultra en tête.

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Samsung a confirmé la Galaxy Tab S12 au second semestre Solide

Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre, Samsung a officiellement cité la Galaxy Tab S12 parmi ses produits du second semestre 2026, sans date ni fiche technique. Les certifications confirment que le développement est avancé : le Galaxy Tab S12+ (SM-X840 en Wi-Fi, SM-X846 et SM-X848U en cellulaire) et le Galaxy Tab S12 Ultra (SM-X940 en Wi-Fi, SM-X946 en cellulaire) sont passés par le Bluetooth SIG et la Google Play Console.

Aucune référence de Tab S12 « standard » n’est apparue : la gamme semble se limiter à la Plus et à l’Ultra, comme le laissait entendre l’absence d’une vraie Plus dans la série Tab S11.

Présentation attendue le 7 octobre, selon Evan Blass Prudence

Evan Blass, dont les informations sur Samsung sont généralement fiables, a publié le 12 septembre la seule date « 7 October ». Elle serait celle de l’annonce, pas forcément des ventes : un lancement commercial les 9 ou 16 octobre est évoqué, sans confirmation. C’est plus tard que les générations précédentes, présentées le 26 septembre 2024 (Tab S10) et le 4 septembre 2025 (Tab S11). Les fuites d’été parlaient plutôt de septembre, autour de l’IFA : ce calendrier est caduc.

Un MediaTek Dimensity 9500 sur les deux modèles Prudence

La principale évolution serait le Dimensity 9500 (MT6993), en 3 nm. Un passage sur Geekbench d’un appareil SM-X946B affiche 2 424 points en monocœur et 8 446 en multicœur avec 12 Go de RAM, sur un prototype. WinFuture affirme que la Plus et l’Ultra partagent la même puce. Samsung poursuivrait ainsi avec MediaTek, après le Dimensity 9300+ des Tab S10 et le 9400+ de la Tab S11 Ultra, pour la stabilité thermique et les performances soutenues plutôt que le pic.

12,4 ou 12,6 pouces pour la Plus ? Les fiches divergent À vérifier

Toutes les fuites s’accordent sur un écran Dynamic AMOLED 2X à 120 Hz, mais pas sur la diagonale de la Plus. Les premières informations parlaient de 12,4 pouces ; WinFuture annonce 12,6 pouces en 2 800 × 1 752 pixels et 555 g. L’Ultra reste à 14,6 pouces, en 2 960 × 1 848 pixels et 693 g. Les deux seraient certifiées IP68.

Un design presque inchangé, l’encoche conservée Prudence

Les rendus CAD et une image présentée comme officielle montrent une Ultra quasi identique à la Tab S11 Ultra : dimensions de 326,34 × 208,46 × 5,12 mm, double module photo vertical, bandeau magnétique pour le S Pen et encoche conservée sur le bord supérieur. En juin, des animations de One UI 9 laissaient pourtant entrevoir un poinçon ; les images plus récentes contredisent cette piste. Deux coloris, argent et gris, sont évoqués.

Batteries, mémoire et charge : peu de changements Prudence

La Tab S12 Ultra garderait sa batterie de 11 600 mAh ; la S12+ passerait à 10 600 mAh, contre 10 090 mAh sur la Tab S10+. Dans les deux cas, la recharge resterait limitée à 45 W. Côté mémoire : 12 Go de RAM sur la Plus (256 ou 512 Go), 12 ou 16 Go sur l’Ultra (256 Go, 512 Go ou 1 To), en UFS 4.0, avec un lecteur microSD jusqu’à 2 To.

Autres éléments cités : un appareil photo arrière de 13 Mpx sur la Plus, complété d’un ultra grand-angle de 8 Mpx sur l’Ultra, une caméra frontale de 12 Mpx, quatre haut-parleurs sur l’Ultra contre deux sur la Plus, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Android 17 avec One UI 9 dès la sortie, et sept ans de mises à jour.

Le S Pen sera-t-il fourni avec l’Ultra ? À vérifier

Les rendus et les premières fuites montrent le S Pen avec les deux tablettes. Mais la fiche de WinFuture ne le mentionne qu’avec la S12+. L’absence pourrait n’être qu’un oubli dans le document, et il serait surprenant que Samsung retire le stylet d’une tablette de 14,6 pouces pensée pour la création. À confirmer le 7 octobre.

Des prix à 1 199 et 1 399 dollars, face à l’iPad Pro Prudence

Les tarifs attendus aux États-Unis seraient de 1 199,99 dollars pour la S12+ (12 Go et 256 Go) et de 1 399,99 dollars pour l’Ultra. À ce niveau, l’Ultra se retrouve à environ 100 dollars de l’iPad Pro 13 pouces M5 en configuration de base. Samsung a prévenu que la hausse du prix de la mémoire pèse sur ses marges ; aucune augmentation n’est annoncée. Face à eux, les Tab S11 en promotion et la Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 à 999,99 dollars avec clavier et stylet inclus rendent la comparaison délicate.

Ce que Samsung n’a pas encore dit À vérifier

La date de présentation et celle des ventes. Les prix, en France comme aux États-Unis. La composition définitive de la gamme — un Tab S12 standard n’est pas exclu. La diagonale de la Plus et la présence du S Pen avec l’Ultra. Et une éventuelle hausse tarifaire liée à la mémoire.

Dossier arrêté au 22 septembre 2026, à quinze jours de la présentation attendue. Établi à partir de notre suivi de la série depuis février 2026. Il sera mis à jour au fil des annonces, puis le jour du lancement.