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Rumeurs · Produit

Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra : tout ce que l’on sait

Samsung a confirmé la Galaxy Tab S12, mais rien d'autre : la présentation serait fixée au 7 octobre selon Evan Blass, avec un MediaTek Dimensity 9500, un design presque inchangé et des prix qui frôlent l'iPad Pro. Entre 12,4 et 12,6 pouces pour la Plus, S Pen incertain sur l'Ultra : les fuites se contredisent encore. Voici le tri, à deux semaines de l'annonce.

Lancement attendu 7 octobre 2026 (non officiel)
Rumeurs depuis Février 2026
Sources 6

Yohann Poiron

Tablettes

Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra : tout ce que l’on sait
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 22 septembre 2026 · 13 rumeurs recensées · 6 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Une présentation attendue le 7 octobre 2026 pour les modèles Tab S12+ et S12 Ultra.
  • L'intégration d'un processeur MediaTek Dimensity 9500 ultra-performant gravé en 3 nm.
  • Des écrans Dynamic AMOLED 2X somptueux et des batteries généreuses pour une autonomie prolongée.
  • Un design raffiné qui conserve l'encoche et intègre des certifications de robustesse avancées.
  • Des tarifs premium positionnés face aux meilleures alternatives du marché.

Samsung présentera ses Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra le 7 octobre 2026, selon Evan Blass. La date n’est pas officielle. Le constructeur n’a confirmé que l’existence de la Galaxy Tab S12, prévue au second semestre : tout le reste — puce, écran, batterie, prix — vient de fuites. Nous suivons cette génération depuis février.

Ce dossier sépare ce qui est officiel ou administrativement établi, ce que les fuites décrivent avec constance, et les points sur lesquels elles se contredisent — la diagonale de la Plus et le S Pen de l’Ultra en tête.

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Samsung a confirmé la Galaxy Tab S12 au second semestreSolide

Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre, Samsung a officiellement cité la Galaxy Tab S12 parmi ses produits du second semestre 2026, sans date ni fiche technique. Les certifications confirment que le développement est avancé : le Galaxy Tab S12+ (SM-X840 en Wi-Fi, SM-X846 et SM-X848U en cellulaire) et le Galaxy Tab S12 Ultra (SM-X940 en Wi-Fi, SM-X946 en cellulaire) sont passés par le Bluetooth SIG et la Google Play Console.

Aucune référence de Tab S12 « standard » n’est apparue : la gamme semble se limiter à la Plus et à l’Ultra, comme le laissait entendre l’absence d’une vraie Plus dans la série Tab S11.

Présentation attendue le 7 octobre, selon Evan BlassPrudence

Evan Blass, dont les informations sur Samsung sont généralement fiables, a publié le 12 septembre la seule date « 7 October ». Elle serait celle de l’annonce, pas forcément des ventes : un lancement commercial les 9 ou 16 octobre est évoqué, sans confirmation. C’est plus tard que les générations précédentes, présentées le 26 septembre 2024 (Tab S10) et le 4 septembre 2025 (Tab S11). Les fuites d’été parlaient plutôt de septembre, autour de l’IFA : ce calendrier est caduc.

Un MediaTek Dimensity 9500 sur les deux modèlesPrudence

La principale évolution serait le Dimensity 9500 (MT6993), en 3 nm. Un passage sur Geekbench d’un appareil SM-X946B affiche 2 424 points en monocœur et 8 446 en multicœur avec 12 Go de RAM, sur un prototype. WinFuture affirme que la Plus et l’Ultra partagent la même puce. Samsung poursuivrait ainsi avec MediaTek, après le Dimensity 9300+ des Tab S10 et le 9400+ de la Tab S11 Ultra, pour la stabilité thermique et les performances soutenues plutôt que le pic.

12,4 ou 12,6 pouces pour la Plus ? Les fiches divergentÀ vérifier

Galaxy Tab S12 Tab S12 Ultra Cover 2

Toutes les fuites s’accordent sur un écran Dynamic AMOLED 2X à 120 Hz, mais pas sur la diagonale de la Plus. Les premières informations parlaient de 12,4 pouces ; WinFuture annonce 12,6 pouces en 2 800 × 1 752 pixels et 555 g. L’Ultra reste à 14,6 pouces, en 2 960 × 1 848 pixels et 693 g. Les deux seraient certifiées IP68.

Un design presque inchangé, l’encoche conservéePrudence

Les rendus CAD et une image présentée comme officielle montrent une Ultra quasi identique à la Tab S11 Ultra : dimensions de 326,34 × 208,46 × 5,12 mm, double module photo vertical, bandeau magnétique pour le S Pen et encoche conservée sur le bord supérieur. En juin, des animations de One UI 9 laissaient pourtant entrevoir un poinçon ; les images plus récentes contredisent cette piste. Deux coloris, argent et gris, sont évoqués.

Batteries, mémoire et charge : peu de changementsPrudence

La Tab S12 Ultra garderait sa batterie de 11 600 mAh ; la S12+ passerait à 10 600 mAh, contre 10 090 mAh sur la Tab S10+. Dans les deux cas, la recharge resterait limitée à 45 W. Côté mémoire : 12 Go de RAM sur la Plus (256 ou 512 Go), 12 ou 16 Go sur l’Ultra (256 Go, 512 Go ou 1 To), en UFS 4.0, avec un lecteur microSD jusqu’à 2 To.

Autres éléments cités : un appareil photo arrière de 13 Mpx sur la Plus, complété d’un ultra grand-angle de 8 Mpx sur l’Ultra, une caméra frontale de 12 Mpx, quatre haut-parleurs sur l’Ultra contre deux sur la Plus, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Android 17 avec One UI 9 dès la sortie, et sept ans de mises à jour.

Le S Pen sera-t-il fourni avec l’Ultra ?À vérifier

Les rendus et les premières fuites montrent le S Pen avec les deux tablettes. Mais la fiche de WinFuture ne le mentionne qu’avec la S12+. L’absence pourrait n’être qu’un oubli dans le document, et il serait surprenant que Samsung retire le stylet d’une tablette de 14,6 pouces pensée pour la création. À confirmer le 7 octobre.

Des prix à 1 199 et 1 399 dollars, face à l’iPad ProPrudence

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Les tarifs attendus aux États-Unis seraient de 1 199,99 dollars pour la S12+ (12 Go et 256 Go) et de 1 399,99 dollars pour l’Ultra. À ce niveau, l’Ultra se retrouve à environ 100 dollars de l’iPad Pro 13 pouces M5 en configuration de base. Samsung a prévenu que la hausse du prix de la mémoire pèse sur ses marges ; aucune augmentation n’est annoncée. Face à eux, les Tab S11 en promotion et la Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 à 999,99 dollars avec clavier et stylet inclus rendent la comparaison délicate.

Ce que Samsung n’a pas encore ditÀ vérifier

La date de présentation et celle des ventes. Les prix, en France comme aux États-Unis. La composition définitive de la gamme — un Tab S12 standard n’est pas exclu. La diagonale de la Plus et la présence du S Pen avec l’Ultra. Et une éventuelle hausse tarifaire liée à la mémoire.

Dossier arrêté au 22 septembre 2026, à quinze jours de la présentation attendue. Établi à partir de notre suivi de la série depuis février 2026. Il sera mis à jour au fil des annonces, puis le jour du lancement.

Calendrier prévisionnel

Passé
Févr. – Mai 2026 Premières traces
  • Tab S12+ et S12 Ultra repérées avant l'Unpacked d'été
  • Dimensity 9500 et IA embarquée évoqués en mai
Passé
Juin – juillet 2026 Design et puce
  • One UI 9 laisse entrevoir un poinçon, puis les rendus CAD confirment l'encoche
  • Samsung confirme la Tab S12 au second semestre (30 juillet)
Passé
Août 2026 Benchmark et certifications
  • Geekbench : Dimensity 9500 et 12 Go sur la SM-X946B
  • Bluetooth SIG puis Google Play Console, images du design
Passé
12 septembre 2026 La date du 7 octobre
  • Evan Blass avance le 7 octobre pour la présentation
Passé
21 septembre 2026 Fiche complète en fuite
  • WinFuture : écrans, batteries, mémoire, S Pen et prix attendus
Prochain rendez-vous
7 octobre 2026 Présentation attendue
  • Non confirmée par Samsung
  • Ventes possibles les 9 ou 16 octobre
À venir
À confirmer Sortie en France
  • Ni date ni prix communiqués

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle Samsung Galaxy Tab S12
Gamme Tab S11 et S11 Ultra Tab S12+ et S12 Ultra
Puce Dimensity 9400+ (S11 Ultra) Dimensity 9500
Écran de l’Ultra 14,6 pouces, 120 Hz 14,6 pouces, 120 Hz =
Batterie de l’Ultra 11 600 mAh 11 600 mAh =
Batterie de la Plus 10 090 mAh (Tab S10+) 10 600 mAh
Recharge 45 W 45 W =
Encoche de l’Ultra Oui Conservée (rendus) =

Sources & confiance

6 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Samsung Communication officielle, résultats T2
Très fiable 		Galaxy Tab S12 confirmée au second semestre, sans détail
Bluetooth SIG et Google Play Console Bases de certification
Très fiable 		Références de la S12+ et de la S12 Ultra
Evan Blass Leaker
Fiable 		Date du 7 octobre
WinFuture Média allemand
Fiable 		Fiche complète : écrans, batteries, mémoire, prix
Geekbench Base de benchmarks
Fiable 		Dimensity 9500 et 12 Go sur un prototype
Smartphone Checker Rendus CAD
À vérifier 		Dimensions et encoche de l’Ultra

Questions fréquentes

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