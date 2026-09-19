iQOO ne présentera pas seulement son nouveau smartphone iQOO 16 le 29 septembre. La marque profitera du même événement pour dévoiler officiellement l’iQOO Pad Ultra, une tablette compacte entièrement pensée autour du jeu mobile et, surtout, du maintien des performances sur de longues sessions.

Son concept repose sur une combinaison inhabituelle : un châssis annoncé à seulement 5,74 mm d’épaisseur et 298 g, mais intégrant malgré tout un véritable système de refroidissement actif. À cela devraient s’ajouter un écran OLED de 8,8 pouces, une batterie avoisinant les 9 000 mAh et le futur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 gravé en 2 nm.

Une tablette e-sport compacte plutôt qu’un grand écran polyvalent

iQOO présente sa Pad Ultra comme une nouvelle forme de tablette e-sport, avec une priorité clairement donnée aux performances et à la mobilité. Les premières images et informations évoquent un écran OLED de 8,8 pouces, entouré de bordures relativement fines. Une caméra frontale serait intégrée dans un poinçon centré dans la partie supérieure de la dalle.

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Ce choix d’une diagonale inférieure aux 11 ou 13 pouces désormais courants sur les tablettes haut de gamme n’est probablement pas anodin. Pour jouer, un format plus compact permet de tenir plus facilement l’appareil à deux mains et réduit le poids ressenti pendant les longues sessions.

iQOO pousserait cette logique particulièrement loin avec une épaisseur de seulement 5,74 mm et un poids d’environ 298 grammes.

Ces caractéristiques restent issues des teasers et informations précédant la présentation complète du 29 septembre. Elles placeraient néanmoins la Pad Ultra dans une catégorie intéressante : celle des tablettes gaming qui cherchent à conserver la prise en main d’une console portable sans renoncer à un écran sensiblement plus grand.

Deux coloris sont pour l’instant évoqués, Ender Black et Star Silver.

Un ventilateur de 14 500 tr/min directement dans le châssis

La particularité la plus spectaculaire de l’iQOO Pad Ultra se trouve à l’intérieur. La tablette dispose d’un véritable ventilateur intégré de 30 × 30 × 3,5 mm, une solution encore rare sur des appareils mobiles aussi fins.

Selon les informations communiquées par iQOO, le système dispose d’une surface de dissipation thermique de 1 661 mm². Le ventilateur peut atteindre 14 500 tours par minute et générer un débit d’air maximal annoncé de 0,94 CFM.

Une ouverture intégrée au module carré situé à l’arrière de la tablette permet notamment la circulation de l’air. Cette architecture doit surtout répondre à un problème récurrent des appareils mobiles très performants : le thermal throttling. Un processeur peut afficher d’excellentes performances pendant quelques minutes avant de réduire progressivement ses fréquences lorsque la température devient trop élevée.

Dans un smartphone utilisé pour quelques tâches rapides, cette baisse peut passer relativement inaperçue. Dans un jeu fonctionnant pendant une heure à fréquence d’images élevée, elle devient beaucoup plus visible.

Le ventilateur de la Pad Ultra ne cherche donc pas uniquement à produire des scores élevés lors des benchmarks. Son véritable intérêt sera de déterminer combien de temps la tablette peut maintenir ses performances avant que la chaleur n’impose une réduction de puissance.

Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 attendu aux commandes

iQOO n’a pas encore détaillé l’intégralité de la fiche technique, mais la Pad Ultra devrait utiliser le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm. Cette future puce haut de gamme serait fabriquée avec un procédé de gravure en 2 nm et doit représenter l’une des plateformes Android les plus performantes de sa génération.

La présence d’un refroidissement actif prend alors davantage de sens. Les performances maximales d’un SoC mobile sont de moins en moins déterminées uniquement par ses capacités théoriques : le refroidissement, l’alimentation et la gestion énergétique du constructeur deviennent essentiels pour exploiter durablement le silicium.

Une tablette dispose naturellement d’une surface de dissipation supérieure à celle d’un smartphone. iQOO ajoute ici un flux d’air actif, ce qui pourrait permettre au Snapdragon de fonctionner plus longtemps à des niveaux de puissance difficiles à maintenir dans un téléphone.

Il faudra toutefois attendre la présentation officielle, puis les premiers tests indépendants, pour connaître les fréquences retenues, les différents modes de performances et surtout le comportement thermique réel de la tablette.

Le refroidissement actif apporte également ses propres compromis. Bruit du ventilateur, consommation supplémentaire, circulation de poussière et conception des ouvertures deviennent autant de paramètres absents d’une tablette entièrement passive.

Environ 9 000 mAh malgré seulement 5,74 mm d’épaisseur

La batterie devrait atteindre environ 9 000 mAh, une capacité conséquente compte tenu du format compact annoncé. Cette réserve énergétique sera particulièrement importante pour une tablette qui revendique une utilisation gaming intensive. Le processeur haut de gamme, l’écran OLED et le système de refroidissement actif peuvent tous contribuer à augmenter la consommation lorsque l’appareil fonctionne à pleine puissance.

L’autonomie dépendra donc largement de la manière dont iQOO équilibre performances et efficacité énergétique.

Le passage au 2 nm du futur Snapdragon pourrait apporter des gains importants dans ce domaine, mais la présence d’une nouvelle gravure ne garantit pas automatiquement une meilleure autonomie. Les constructeurs peuvent également exploiter cette efficacité supplémentaire pour augmenter les fréquences et les performances.

La Pad Ultra devra surtout démontrer qu’elle peut combiner trois caractéristiques difficiles à réunir : un appareil très fin, une batterie importante et des performances soutenues. C’est précisément ce compromis qui pourrait distinguer le produit d’une tablette Android haut de gamme traditionnelle.

iQOO prépare aussi une manette et une poignée arrière

La stratégie gaming ne s’arrête pas au matériel interne. iQOO prépare au moins deux accessoires spécifiquement destinés à la Pad Ultra : une manette extensible et une poignée arrière destinée à améliorer la prise en main.

La manette pourrait transformer la tablette en une sorte de console portable de grande taille, avec des contrôles physiques placés de chaque côté de l’écran. Ce format est particulièrement adapté aux jeux nécessitant sticks analogiques, gâchettes et boutons physiques. La poignée arrière répond à une autre contrainte. Même avec seulement 298 g, tenir une tablette fine pendant une longue session peut devenir inconfortable. Ajouter une surface plus épaisse et mieux adaptée aux mains peut améliorer sensiblement l’ergonomie.

Ces accessoires montrent surtout qu’iQOO ne se contente pas de qualifier de « gaming » une tablette équipée d’un processeur puissant. L’entreprise tente de construire un ensemble cohérent autour de l’usage : refroidissement actif pour maintenir les performances, format compact pour faciliter la prise en main et accessoires physiques pour se rapprocher d’une expérience de console portable.

Le gaming Android devient un terrain d’expérimentation pour les tablettes

La Pad Ultra illustre également une tendance plus large du marché. Les tablettes haut de gamme se sont longtemps concentrées sur deux usages principaux : la consommation multimédia et la productivité. Les fabricants ont agrandi les écrans, ajouté des stylets et développé des claviers afin de rapprocher progressivement leurs produits des ordinateurs portables.

iQOO prend ici une direction différente.

Avec un écran de 8,8 pouces, un poids inférieur à 300 g et un refroidissement actif, la Pad Ultra semble conçue avant tout comme une machine que l’on tient entre les mains plutôt que comme un ordinateur que l’on pose sur un bureau.

Le choix peut devenir pertinent à mesure que les jeux mobiles deviennent techniquement plus exigeants et que l’émulation, le cloud gaming et les adaptations de titres traditionnellement associés aux consoles ou PC renforcent les besoins en performances soutenues.

Le principal défi sera cependant logiciel. Une excellente plateforme matérielle n’a de sens que si suffisamment de jeux Android exploitent réellement sa puissance, son écran et ses accessoires. L’écosystème restera donc aussi important que les performances du Snapdragon.

La présentation du 29 septembre devra encore préciser plusieurs éléments essentiels, notamment les caractéristiques complètes de l’écran, les performances, la recharge, les configurations mémoire, le prix et la disponibilité.

Sur le papier, iQOO semble néanmoins avoir identifié une direction claire. Plutôt que de fabriquer une nouvelle grande tablette Android capable de tout faire correctement, la marque construit un appareil plus spécialisé autour d’une question simple : comment conserver les performances maximales d’une puce mobile pendant toute une session de jeu ?

Avec son ventilateur intégré dans seulement 5,74 mm d’épaisseur, l’iQOO Pad Ultra pourrait ainsi montrer que la prochaine bataille du gaming mobile ne se jouera plus uniquement sur la puissance maximale des processeurs, mais sur la capacité des appareils à la maintenir lorsque la partie dure réellement.