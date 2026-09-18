Boox renouvelle une large partie de son catalogue avec trois appareils sous Android 16 : le Palma 3, le Note Air6 C et le Note Mini C. Derrière des formats très différents, la marque poursuit la même stratégie : conserver les qualités de l’encre électronique tout en proposant la liberté logicielle d’une tablette Android.

Le Palma 3 gagne notamment la prise en charge d’un stylet et abandonne le plastique pour une construction plus robuste, tandis que les deux nouveaux Note misent sur l’E Ink couleur, la prise de notes et les usages professionnels. Une offensive qui précède également l’arrivée du petit Boox Picco, attendue plus tard dans l’année.

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Boox Palma 3 : le format smartphone gagne enfin un stylet

Le Boox Palma 3 reprend le concept qui a rendu la gamme particulièrement identifiable : celui d’une liseuse E Ink suffisamment étroite pour ressembler à un smartphone et tenir facilement dans une poche. Son écran monochrome de 6,13 pouces conserve un éclairage frontal à deux tonalités permettant d’adapter la température de couleur. La principale nouveauté fonctionnelle vient cependant de la compatibilité avec le Boox InkSense Plus.

Le stylet permet désormais de prendre des notes directement sur l’appareil ou d’annoter des livres numériques. Cette évolution rapproche le Palma des modèles Note, davantage orientés vers l’écriture, sans sacrifier son format beaucoup plus compact.

Boox modifie également les matériaux utilisés pour le châssis. Le plastique des générations précédentes laisse place à une combinaison d’aluminium et de fibre de verre, destinée à améliorer la rigidité et la sensation en main.

Le changement est pertinent pour un appareil pensé pour être transporté quotidiennement. Là où une liseuse traditionnelle passe souvent une grande partie de son temps dans un sac ou sur une table de chevet, le Palma cherche davantage à occuper la place d’un appareil que l’on garde constamment avec soi.

128 Go, microSD et appareil photo de 16 mégapixels

À l’intérieur, Boox équipe le Palma 3 d’un processeur à 8 cœurs cadencé jusqu’à 2,9 GHz, associé à 6 Go de RAM. La configuration ne cherche évidemment pas à rivaliser avec les performances d’un smartphone haut de gamme, mais doit offrir suffisamment de ressources pour Android et les applications de lecture.

Le stockage atteint 128 Go et peut être étendu grâce à une carte microSD. Une caractéristique appréciable pour les utilisateurs disposant d’importantes bibliothèques locales de livres, PDF, mangas ou documents professionnels. Boox conserve également un appareil photo de 16 mégapixels, dont la fonction principale est de numériser des documents plutôt que de remplacer l’appareil photo d’un smartphone.

La batterie de 3 950 mAh doit offrir plusieurs jours d’utilisation selon le constructeur. Boox ne communique toutefois pas encore une estimation plus précise, et l’autonomie dépendra fortement des applications Android utilisées, de l’éclairage de l’écran et de la connectivité.

Le Palma 3 sera commercialisé au prix de 339,99 euros. Le stylet InkSense Plus, vendu séparément, coûte 46 dollars. Le nouveau modèle reste ainsi moins cher que le Palma 2 Pro, malgré l’arrivée du stylet et du châssis renforcé.

Note Air6 C : un écran couleur de 10,3 pouces pensé pour travailler

Le Boox Note Air6 C prend la tête de la nouvelle gamme avec un écran E Ink couleur de 10,3 pouces capable d’afficher 4 096 couleurs. Boox utilise une nouvelle couche de surface censée procurer une sensation plus douce et davantage comparable au papier lors de l’écriture avec le Pen3, fourni avec l’appareil.

La configuration matérielle reprend un processeur 8 cœurs à 2,9 GHz accompagné de 6 Go de RAM. Boox exploite cette puissance pour proposer plusieurs fonctions orientées vers la productivité, parmi lesquelles la transcription vocale, la génération de résumés par intelligence artificielle et la numérisation de documents.

Le Note Air6 C vise ainsi clairement les réunions, les études et le travail documentaire plutôt que la seule lecture de romans.

Une nouvelle fonction baptisée Dual Notes permet notamment de travailler simultanément sur deux documents. Il devient ainsi possible d’annoter deux textes côte à côte, une option potentiellement pratique pour comparer des documents, travailler à partir de plusieurs sources ou prendre des notes tout en consultant un fichier de référence.

Boox propose également un étui-clavier optionnel utilisant des connecteurs pogo pins. L’accessoire transforme davantage le Note Air6 C en machine de travail légère, tout en laissant accessible le port USB-C permettant de recharger sa batterie de 3 700 mAh.

Le Note Air6 C est disponible à partir de 579,99 euros, tandis que l’ensemble comprenant l’étui-clavier atteint 656,99 euros.

Note Mini C : la même philosophie dans un format de 8,52 pouces

Avec le Note Mini C, Boox tente de trouver un compromis entre le Palma et le grand Note Air6 C. Son écran couleur de 8,52 pouces reste suffisamment grand pour consulter confortablement des documents tout en réduisant considérablement l’encombrement. Boox le destine notamment aux utilisateurs qui travaillent régulièrement dans les transports, où une tablette de plus de 10 pouces peut rapidement devenir peu pratique.

Le Note Mini C reprend le même processeur que son grand frère et est livré avec un stylet InkSight ainsi qu’un étui magnétique. En revanche, il ne bénéficie pas de l’option clavier du Note Air6 C.

Sa batterie descend également à 3 150 mAh, conséquence logique de son format plus compact.

À 579,99 euros, le Note Mini C se rapproche toutefois fortement du prix du Note Air6 C. La différence entre les deux appareils repose donc moins sur le budget que sur le format recherché : mobilité maximale avec le Mini ou surface de travail plus importante et possibilité d’ajouter un clavier avec le Air6 C.

Android 16 et Google Play restent les grands arguments de Boox

Les trois nouveaux appareils fonctionnent sous Android 16 et disposent directement du Google Play Store. C’est probablement ce qui continue de distinguer le plus fortement Boox des liseuses reposant sur des écosystèmes beaucoup plus fermés. L’utilisateur n’est pas limité à une seule librairie numérique et peut installer des applications comme Kindle ou Libby, ainsi que d’autres services compatibles avec Android.

Cette liberté comporte évidemment quelques limites. Une application pensée pour un écran OLED à 120 Hz ne devient pas automatiquement agréable sur une dalle E Ink dont la fréquence de rafraîchissement et la gestion des animations sont très différentes.

Mais pour les applications essentiellement composées de texte, l’approche reste particulièrement intéressante. Une seule liseuse peut accéder à plusieurs bibliothèques et services sans imposer à l’utilisateur de convertir systématiquement ses fichiers ou de rester attaché à une boutique particulière.

Avec Android 16, Boox continue donc de traiter ses liseuses davantage comme des tablettes spécialisées que comme de simples terminaux de lecture. Cette distinction devient encore plus évidente avec les nouveaux modèles Note.

Boox transforme progressivement la liseuse en ordinateur E Ink

Cette nouvelle gamme montre à quel point la définition même d’une liseuse est devenue floue chez Boox. Le Palma 3 reste proche de l’usage traditionnel avec son écran monochrome compact, mais l’arrivée du stylet étend déjà ses possibilités au-delà de la simple lecture. Les Note Air6 C et Note Mini C franchissent une étape supplémentaire avec leurs écrans couleur, la prise de notes, la transcription, les résumés par IA et les applications Android.

Boox ne cherche donc pas à concurrencer une tablette classique sur la vidéo, le jeu ou les applications riches en animations. L’entreprise exploite plutôt les limites mêmes de l’E Ink pour construire des appareils spécialisés autour de la lecture, de l’écriture et de la concentration.

Le choix d’Android 16 est central dans cette stratégie. Il évite à Boox de devoir recréer entièrement un écosystème logiciel tout en donnant aux utilisateurs accès aux services qu’ils utilisent déjà. La contrepartie est une expérience parfois moins homogène, certaines applications Android n’étant tout simplement pas conçues pour l’encre électronique.

L’arrivée prochaine du Boox Picco, attendue en novembre, devrait encore étendre cette logique vers les formats de poche. Avec le Palma 3 d’un côté et les nouveaux Note de l’autre, Boox couvre désormais un spectre particulièrement large, du lecteur compact à la tablette de travail.

Plus que de nouvelles liseuses, les Palma 3, Note Mini C et Note Air6 C illustrent ainsi la direction prise par Boox : faire de l’E Ink non plus une technologie réservée aux livres numériques, mais une véritable alternative aux écrans traditionnels chaque fois que lire, écrire et rester concentré comptent davantage que regarder une vidéo.