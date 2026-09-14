Après avoir réservé les projecteurs à l’imposante Pad 9 Pro Max, Xiaomi complète plus discrètement sa nouvelle famille de tablettes. Les Xiaomi Pad 9 et Pad 9 Pro sont désormais officielles en Chine, avec des écrans 3.2K à 144 Hz, de grandes batteries et des puces Snapdragon haut de gamme.

Les deux modèles partagent une bonne partie de leur ADN, mais Xiaomi établit une séparation assez nette sur la puissance, la taille et l’autonomie. Surtout, contrairement à la Pro Max, aucune des deux n’utilise la puce maison XRING O3 : Qualcomm reste au cœur de ces versions plus accessibles.

Un écran 3.2K à 144 Hz commun aux deux tablettes

Xiaomi conserve une base technique très proche entre les Pad 9 et Pad 9 Pro. Les deux utilisent une dalle LCD 12 bits affichant 3 200 × 2 136 pixels, avec un ratio 3:2 particulièrement adapté à la productivité, à la navigation web et à l’affichage simultané de plusieurs fenêtres.

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Le rafraîchissement atteint 144 Hz, tandis que la couverture DCI-P3 s’accompagne de la prise en charge du HDR10, du HDR Vivid et du Dolby Vision. Xiaomi conserve également plusieurs certifications liées au confort visuel, avec réduction matérielle de la lumière bleue, fonctionnement sans scintillement et ajustement destiné à mieux respecter le rythme circadien.

La différence principale concerne les dimensions. La Pad 9 adopte un écran de 11,2 pouces avec une luminosité maximale de 800 nits, tandis que la Pad 9 Pro passe à 12,5 pouces et 1 000 nits.

Les deux tablettes bénéficient aussi d’une fonction permettant à l’écran tactile de rester utilisable lorsque les doigts sont légèrement humides. Certaines configurations proposent par ailleurs une finition « Soft Light », destinée à réduire davantage les reflets.

Snapdragon 8 Gen 5 pour la Pro, Snapdragon 8s Gen 4 pour la Pad 9

Xiaomi réserve logiquement la plateforme la plus performante au modèle Pro. La Pad 9 Pro embarque le Snapdragon 8 Gen 5, une puce gravée en 3 nm avec un processeur octocœur pouvant atteindre 3,8 GHz et un GPU Adreno. Elle se positionne ainsi comme une tablette Android haut de gamme capable de répondre à des usages exigeants, du jeu à la création de contenu.

La Pad 9 utilise de son côté le Snapdragon 8s Gen 4. Ce choix est moins spectaculaire puisque Xiaomi utilisait déjà cette puce sur la Pad 8. Le saut générationnel devrait donc se ressentir davantage dans l’expérience globale que dans les performances brutes.

Cette segmentation permet surtout à Xiaomi de laisser davantage d’espace à la Pad 9 Pro Max. Celle-ci constitue la véritable vitrine technologique de la famille grâce au XRING O3 développé en interne, tandis que les Pad 9 et 9 Pro restent sur des plateformes Qualcomm éprouvées.

La mémoire suit la même hiérarchie. Les deux commencent avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais la Pad 9 monte jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go en UFS 4.1. La Pad 9 Pro peut atteindre 16 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.1.

Jusqu’à 11 000 mAh et recharge inversée sur la Pad 9 Pro

L’autonomie constitue un autre élément de différenciation important. La Pad 9 embarque une batterie de 9 720 mAh compatible avec une recharge filaire de 45 W. Malgré cette capacité généreuse, Xiaomi maintient son poids à 485 grammes pour seulement 5,75 mm d’épaisseur.

La Pad 9 Pro passe à une batterie de 11 000 mAh et une recharge de 67 W. Elle peut également fournir jusqu’à 22,5 W en recharge inversée, ce qui permet théoriquement d’utiliser la tablette comme une batterie externe pour un smartphone ou d’autres accessoires.

Cette batterie plus importante et l’écran de 12,5 pouces font logiquement grimper le poids à 580 grammes, pour une épaisseur qui reste contenue à 5,8 mm.

Xiaomi semble ici chercher un équilibre intéressant. La Pad 9 privilégie clairement la mobilité, alors que la Pro se rapproche davantage d’une machine destinée à rester plusieurs heures sur un bureau avec clavier et stylet.

Xiaomi veut aussi en faire de véritables machines de travail

Les ambitions de la série Pad 9 dépassent justement la consommation multimédia. Les deux modèles prennent en charge le stylet magnétique Xiaomi et un clavier flottant de type PC. Le format 3:2 renforce cette orientation puisqu’il offre davantage d’espace vertical qu’un écran 16:10 traditionnel, ce qui peut être appréciable pour les documents, les pages web ou le multitâche.

Xiaomi préinstalle également WPS for Pad pour les tâches bureautiques et CapCut Pro pour le montage vidéo. L’objectif est clairement de rapprocher progressivement ces tablettes d’un environnement de travail plus complet.

La Pad 9 Pro dispose néanmoins d’un autre avantage pour les créateurs : ses caméras. Elle intègre un capteur arrière de 50 mégapixels capable d’enregistrer en 4K, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels. La Pad 9 se contente d’un module principal de 13 mégapixels et d’une caméra avant de 8 mégapixels, tous deux limités à la vidéo 1080p.

Sur une tablette, cette différence intéressera probablement moins les photographes que les utilisateurs qui organisent régulièrement des visioconférences, enregistrent des présentations ou utilisent leur appareil pour produire du contenu.

Des prix qui placent la Pad 9 au cœur du marché premium

En Chine, la Xiaomi Pad 9 débute à 2 999 yuans pour 8/128 Go. La version 8/256 Go passe à 3 299 yuans, ou 3 499 yuans avec l’écran Soft Light. La configuration 12/256 Go atteint 3 799 yuans. Elle sera proposée en Silver, Spruce Green, Black et Ice Peach Pink.

La Pad 9 Pro commence justement à 3 799 yuans en 8/128 Go. Il faut compter 4 099 yuans pour 8/256 Go et 4 599 yuans pour 12/256 Go. La déclinaison Soft Light de cette dernière coûte 4 799 yuans, tandis que le modèle 16/256 Go culmine à 4 999 yuans. Trois couleurs sont proposées pour la Pro : Silver, Spruce Green et Black.

Xiaomi n’a pour l’instant détaillé que leur commercialisation chinoise. Les prix et configurations d’une éventuelle sortie internationale pourront donc différer.

Xiaomi construit une gamme de tablettes beaucoup plus lisible

Avec cette génération, Xiaomi ne cherche plus à faire reposer toute sa gamme premium sur un seul modèle. La Pad 9 constitue la tablette relativement compacte et légère, tout en conservant un écran 144 Hz et une plateforme performante. La Pad 9 Pro augmente la surface d’affichage, la puissance, l’autonomie et les capacités photo, tandis que la Pad 9 Pro Max occupe le sommet de la famille avec son écran de 13,3 pouces et surtout le XRING O3 maison.

Cette hiérarchie permet aussi à Xiaomi de ne pas rendre immédiatement son activité tablette dépendante de ses propres semi-conducteurs. Le XRING O3 reste réservé au produit vitrine, tandis que Qualcomm fournit les puces des modèles susceptibles de toucher un public plus large.

La série Pad 9 montre ainsi que Xiaomi ne veut plus seulement proposer une alternative Android moins chère à l’iPad. Entre format 3:2, accessoires de productivité, batteries géantes et montée en puissance du XRING sur le modèle Pro Max, la marque construit progressivement une véritable plateforme informatique autour de ses tablettes.