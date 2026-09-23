Google Pixel Tablet : la tablette disparaît du Google Store, sans successeur en vue

Trois ans après son lancement, la Google Pixel Tablet semble arriver au bout de son parcours commercial. L’appareil a disparu du Google Store, tandis que la catégorie consacrée aux tablettes a elle aussi été retirée de la navigation principale de la boutique.

Google n’a pas encore annoncé officiellement l’arrêt du produit, mais les différents signaux convergent. Plus inquiétant pour l’avenir de la gamme, aucun successeur ne semble actuellement prêt à prendre le relais.

La Pixel Tablet disparaît du Google Store

La Pixel Tablet était déjà indiquée comme indisponible avant que Google ne supprime complètement sa fiche produit. Son ancienne adresse redirige désormais vers la page d’accueil du Google Store, tandis que la section « Tablette» n’apparaît plus dans le menu principal.

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Certains accessoires restent encore référencés, notamment la coque officielle et la Station de recharge avec haut-parleur, mais la plupart sont eux aussi indisponibles. La situation est similaire chez plusieurs grands revendeurs américains : les stocks semblent épuisés et l’appareil devient difficile à acheter neuf.

Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait correspondre à une simple gestion de fin de stock. Leur accumulation suggère cependant fortement que Google ne cherche plus à commercialiser activement sa tablette.

Le constructeur n’a pour l’instant pas communiqué de date officielle de fin de commercialisation.

Une tablette Android qui voulait aussi remplacer l’écran connecté

Lancée en 2023, la Pixel Tablet occupait une place assez particulière dans la gamme matérielle de Google. Plutôt que de chercher frontalement à concurrencer l’iPad sur la productivité, l’entreprise avait imaginé un produit hybride. Utilisée normalement, la Pixel Tablet fonctionnait comme une tablette Android traditionnelle. Placée sur son dock avec haut-parleur, elle se transformait en écran connecté destiné à rester dans la maison.

Cette approche devait résoudre l’un des problèmes historiques des tablettes : leur tendance à rester inutilisées sur une table ou dans un tiroir lorsqu’elles ne sont pas entre les mains de leur propriétaire. Le dock permettait de maintenir la tablette chargée tout en lui donnant un rôle permanent pour la musique, les commandes domotiques, l’affichage de photos ou certaines interactions avec les services Google.

Sur le papier, l’idée était cohérente avec l’écosystème de l’entreprise. Dans la pratique, elle plaçait toutefois la Pixel Tablet entre plusieurs catégories sans nécessairement dominer l’une d’entre elles.

Une Pixel Tablet 2 aurait bien été envisagée

Google aurait pourtant travaillé sur une deuxième génération. Les premières informations concernant une Pixel Tablet 2 évoquaient notamment un écran 120 Hz et la possibilité de gérer un affichage externe jusqu’en 4K, deux améliorations qui auraient renforcé son intérêt pour des usages plus exigeants. Le projet aurait finalement été abandonné en raison de préoccupations liées à sa rentabilité.

Des informations avaient également circulé autour d’une éventuelle troisième génération, elle aussi abandonnée avant sa commercialisation.

Ces éléments doivent être distingués d’une annonce officielle : Google n’a jamais présenté publiquement de Pixel Tablet 2. Ils indiquent néanmoins que l’entreprise aurait exploré plusieurs pistes avant de réduire ses ambitions sur ce segment. La disparition du modèle actuel sans remplacement visible rend désormais l’arrivée prochaine d’une nouvelle Pixel Tablet encore moins probable.

Google entretient une relation compliquée avec les tablettes

Cette situation rappelle surtout l’histoire mouvementée de Google sur le marché des grands écrans. L’entreprise a expérimenté de nombreuses approches au fil des années, entre les tablettes Nexus, la Pixel C, les appareils sous ChromeOS et finalement la Pixel Tablet sous Android. Pourtant, contrairement aux smartphones Pixel, aucune de ces stratégies n’a véritablement donné naissance à une gamme durable.

Le problème est d’autant plus paradoxal que Google joue un rôle central dans l’évolution d’Android sur les tablettes et les appareils pliables. Le groupe travaille depuis plusieurs années sur les interfaces adaptatives, le multitâche et les applications optimisées pour les grands écrans. L’écosystème Android dispose parallèlement de constructeurs comme Samsung, Lenovo, OnePlus, Honor ou Xiaomi pour transformer ces améliorations logicielles en produits commerciaux.

Google n’a donc pas besoin de fabriquer lui-même une tablette pour qu’Android reste présent sur ce marché. Mais l’absence d’un appareil Pixel prive aussi l’entreprise d’une vitrine matérielle lui permettant de montrer sa propre vision de l’expérience Android sur grand écran.

Les propriétaires restent surtout attentifs au support jusqu’en 2028

La fin probable de la commercialisation pose également la question du suivi logiciel. Google avait annoncé des mises à jour pour la Pixel Tablet jusqu’en juin 2028. La disparition de l’appareil du Store ne signifie pas automatiquement que cet engagement est remis en cause, et rien n’indique pour l’instant que Google compte l’écourter. Pour les propriétaires actuels, c’est ce calendrier qui importe désormais le plus.

L’arrêt des ventes et la fin du support sont deux étapes différentes dans la vie d’un produit. Google peut parfaitement continuer à distribuer des correctifs et mises à jour à une tablette qui n’est plus commercialisée.

La disponibilité des accessoires pourrait en revanche devenir progressivement plus problématique, notamment pour un produit dont une partie de l’expérience reposait précisément sur son dock.

La fin d’une expérience plutôt que celle des tablettes Android

Si la Pixel Tablet disparaît effectivement sans successeur, son échec relatif ne signifie pas nécessairement que Google abandonne les grands écrans. Le marché a beaucoup évolué depuis 2023. Les smartphones pliables prennent une importance croissante, Android est désormais mieux adapté aux interfaces multi-fenêtres et les constructeurs asiatiques continuent d’investir dans les tablettes haut de gamme.

Google pourrait donc concentrer ses ressources sur Android et laisser ses partenaires occuper le terrain matériel. La Pixel Tablet restera néanmoins une expérience intéressante dans l’histoire du hardware Google. Plutôt que de reproduire directement la formule de l’iPad, elle avait tenté de donner une seconde vie à la tablette lorsqu’elle n’était pas utilisée, en la transformant en écran connecté.

Cette idée n’a visiblement pas suffi à installer une nouvelle famille Pixel durable. La disparition de la Pixel Tablet illustre ainsi une constante chez Google : l’entreprise sait expérimenter de nouvelles formes de hardware, mais transformer ces expérimentations en gammes pérennes reste un défi autrement plus difficile.