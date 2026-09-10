Apple poursuit la transformation de sa montre connectée en véritable compagnon de santé avec l’Apple Watch Series 12. La nouvelle génération mise moins sur une rupture esthétique que sur une collecte de données plus fréquente, une meilleure interprétation de la récupération et de nouvelles fonctions audio alimentées par l’intelligence embarquée.

Annoncée lors de son événement dédié à la série iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo, la Apple Watch Series 12 conserve ainsi une formule familière, mais cherche à aller plus loin dans deux directions devenues stratégiques pour Apple : la santé préventive et l’assistance contextuelle. Elle sera disponible à partir de 449 euros, avec des précommandes ouvertes dès aujourd’hui et une commercialisation le 18 septembre.

Publicité

Un suivi cardiaque désormais effectué toutes les cinq secondes

Apple place le suivi cardiovasculaire au centre de cette génération. La Apple Watch Series 12 peut désormais mesurer la fréquence cardiaque toutes les cinq secondes tout au long de la journée, contre des intervalles plus variables auparavant. Apple affirme par ailleurs qu’une étude menée sur plus de 1 000 participants a montré que son système produisait les mesures de fréquence cardiaque les plus précises parmi les principales montres et bracelets connectés testés.

Cette affirmation devra évidemment être examinée en détail une fois l’étude complète disponible, mais elle montre le niveau d’importance qu’Apple accorde désormais à la fiabilité des capteurs.

La montre conserve également ses fonctions de détection des fréquences cardiaques trop élevées ou trop faibles, des rythmes irréguliers et de la fibrillation auriculaire grâce à son ECG à une dérivation. Les alertes liées à un risque potentiel d’hypertension font également partie de l’écosystème santé d’Apple.

L’enjeu n’est donc plus seulement de mesurer davantage. Il s’agit d’obtenir suffisamment de données régulières pour identifier plus rapidement des tendances ou des anomalies dans le temps.

Indice de préparation transforme les données en score de récupération

La grande nouveauté logicielle est l’arrivée de l’application Indice de préparation. Elle analyse plusieurs indicateurs enregistrés par l’Apple Watch, notamment la fréquence cardiaque, le sommeil, la fréquence respiratoire, le taux d’oxygène sanguin et la température du poignet. Ces données sont ensuite combinées afin de produire un score quotidien de récupération.

L’objectif est simple : aider l’utilisateur à déterminer si son organisme semble prêt pour une journée intense ou s’il serait préférable de privilégier la récupération. Avec cette fonction, Apple se rapproche directement d’Oura, Whoop et d’autres acteurs qui ont bâti une grande partie de leur proposition sur l’interprétation de données physiologiques plutôt que sur leur simple affichage.

C’est un changement important dans l’approche de l’Apple Watch. Pendant longtemps, Apple a accumulé les métriques tout en restant relativement prudente sur leur interprétation. Readiness assume au contraire une conclusion plus directe à partir de plusieurs signaux.

Cette évolution peut rendre les données beaucoup plus utiles au quotidien, mais elle augmente aussi l’importance de la qualité des algorithmes. Un score trop simplifié ou mal contextualisé risque rapidement de perdre sa valeur.

Audio Intelligence ajoute une nouvelle couche d’assistance

La Series 12 introduit également Audio Intelligence, qui rassemble plusieurs fonctions utilisant les microphones et le traitement local. La première est Sound Recognition. La montre peut reconnaître certains sons importants comme une sirène, une alarme, une sonnette ou les pleurs d’un bébé, puis avertir l’utilisateur. Cette fonction s’adresse notamment aux personnes sourdes ou malentendantes, mais peut également servir dans des environnements bruyants ou lorsque certains sons passent facilement inaperçus.

Apple précise que cette reconnaissance repose sur du traitement effectué directement sur l’appareil.

L’idée est importante du point de vue de la confidentialité : une montre qui écoute continuellement son environnement doit limiter au maximum la transmission de données audio vers des serveurs distants.

Live Rewind et Siri Recap misent sur la mémoire contextuelle

Une autre fonction, baptisée Live Rewind, permet de retrouver ce qui vient d’être dit. En appuyant deux fois sur la Digital Crown, l’utilisateur peut afficher une transcription correspondant aux 15 secondes précédentes d’une conversation. Cette séquence peut ensuite être interrogée avec Siri ou enregistrée dans l’application dédiée.

La fonction est pensée pour les situations où une information vient d’être manquée : un numéro, une adresse, une consigne ou un élément important d’une discussion.

Apple introduit aussi Siri Recap, qui adopte une approche plus large. Le système peut générer un résumé de la journée à partir des interactions et conversations détectées, sans conserver les enregistrements audio bruts ni fournir nécessairement une transcription intégrale. Apple cherche ici à rapprocher sa montre des nouveaux wearables IA qui promettent de servir de mémoire personnelle.

La différence réside dans l’écosystème : l’Apple Watch dispose déjà de Siri, du calendrier, des messages et des données de santé, ce qui lui permet potentiellement de relier beaucoup plus de contexte autour de l’utilisateur.

Shazam devient plus discret et plus automatique

Apple profite également de cette nouvelle architecture audio pour mieux intégrer Shazam. Lorsqu’une musique est détectée à proximité, le titre et l’artiste peuvent apparaître automatiquement dans le widget Music Recognition de la Smart Stack. La fonction ne change pas radicalement l’usage de l’Apple Watch, mais elle illustre bien la direction générale de la Series 12 : rendre certaines interactions plus passives.

Au lieu de demander explicitement à la montre d’identifier une chanson, l’information peut apparaître au bon moment. C’est exactement le type de comportement que les assistants contextuels cherchent à généraliser : moins de commandes, davantage de suggestions automatiques.

Deux tailles de boîtier et la nouvelle puce S11

L’Apple Watch Series 12 sera proposée en 42 mm et 46 mm. Le modèle de 42 mm intègre un écran OLED Always-On Retina de 1,77 pouce, tandis que la version 46 mm passe à 1,96 pouce. À l’intérieur, Apple utilise le nouveau S11 SiP, conçu pour améliorer les performances, l’efficacité énergétique et les traitements effectués localement.

Cette dernière dimension devient essentielle. Le suivi cardiaque plus fréquent, la reconnaissance de sons et les fonctions d’IA imposent davantage de calcul permanent, tout en laissant peu de marge sur la consommation énergétique. Apple doit donc faire progresser simultanément les capacités du processeur et son efficacité.

La Series 12 annonce jusqu’à 24 heures d’autonomie, ce qui reste plus limité que certaines montres concurrentes mais représente une progression importante pour un modèle Apple Watch standard.

Une montre toujours pensée pour le quotidien plutôt que l’aventure extrême

La Series 12 reste positionnée sous l’Apple Watch Ultra 4. Elle est résistante à l’eau et adaptée à la natation, aux douches ou aux activités en eau peu profonde, mais n’a pas vocation à remplacer l’Ultra pour les usages les plus exigeants.

Son intérêt est ailleurs. Apple cherche à proposer une montre suffisamment légère et polyvalente pour être portée quasiment en permanence, condition indispensable pour que les données de santé restent pertinentes. Une fréquence cardiaque mesurée toutes les cinq secondes ou un score Readiness n’ont d’intérêt que si l’appareil est effectivement porté toute la journée et pendant le sommeil.

C’est aussi pour cette raison que l’autonomie reste un enjeu stratégique. Plus Apple demande à la montre de surveiller continuellement l’utilisateur, plus les interruptions liées à la recharge deviennent problématiques.

Apple poursuit sa transformation de la Watch en plateforme de santé

L’évolution de l’Apple Watch est frappante lorsqu’on la compare au produit lancé en 2015. La première génération hésitait encore entre accessoire de mode, extension de l’iPhone et objet de luxe. Apple avait même commercialisé une version en or 18 carats atteignant plus de 15 000 euros.

La stratégie a rapidement changé. Depuis 2016, la santé et le fitness sont progressivement devenus le cœur du produit, avec l’ECG, la détection des chutes, les alertes cardiaques et une accumulation croissante de capteurs.

La Apple Watch Series 12 pousse cette logique une étape plus loin. Elle ne se contente plus de collecter des informations : elle commence à les interpréter avec Readiness, tout en ajoutant une nouvelle couche d’intelligence contextuelle grâce aux microphones et à Siri. C’est probablement là que se situe l’évolution la plus importante de cette génération.

L’Apple Watch Series 12 ne cherche plus simplement à mesurer ce qui se passe au poignet : elle veut commencer à comprendre ce que ces signaux signifient pour la journée de l’utilisateur, et lui restituer cette information avant même qu’il ait besoin de la chercher.