Instagram ajoute une fonction discrète, mais particulièrement pratique pour personnaliser son profil. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter directement à leur grille principale une publication créée par quelqu’un d’autre dans laquelle ils ont été identifiés, sans avoir à republier la photo ou la vidéo eux-mêmes.

Cette nouveauté rapproche un peu plus le profil Instagram d’un espace éditorial personnalisable. Après avoir introduit la possibilité de réorganiser sa grille, le réseau social permet désormais d’y intégrer des contenus provenant d’autres comptes tout en laissant intacte la publication originale.

Une publication identifiée peut désormais rejoindre la grille principale

Jusqu’à présent, les publications dans lesquelles un utilisateur était identifié restaient principalement accessibles depuis l’onglet dédié de son profil. Cela pouvait être frustrant dans certaines situations. Une photo de groupe prise pendant un voyage, un concert ou une soirée pouvait parfaitement mériter une place dans la grille principale, même si elle avait été publiée par un ami avant tout le monde.

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La solution consistait généralement à republier la même image, à la partager en Story ou à se contenter de son apparition dans l’onglet des identifications.

Instagram propose désormais une option beaucoup plus directe : ajouter la publication originale à sa propre grille. L’opération peut être effectuée depuis la notification reçue en message privé au moment de l’identification, directement depuis la publication concernée ou depuis l’onglet regroupant les contenus dans lesquels l’utilisateur apparaît.

La publication originale n’est ni copiée ni déplacée

Instagram a conçu la fonction de manière à ne pas modifier la publication d’origine. Lorsqu’un contenu identifié est ajouté à la grille d’un autre utilisateur, il reste publié sur le compte de son auteur. Instagram ne crée pas une nouvelle publication et ne déplace pas le contenu.

Il s’agit plutôt d’une nouvelle manière de l’afficher sur un second profil. L’utilisateur peut également revenir sur sa décision à tout moment et retirer le post de sa grille principale. Cette action n’efface pas la publication originale et ne la retire pas non plus de l’onglet des contenus identifiés.

Cette distinction est importante, car elle évite de transformer la fonction en mécanisme de republication classique. Le contenu reste rattaché à son créateur initial, tandis que les personnes identifiées gagnent simplement davantage de contrôle sur la manière dont il apparaît sur leur propre profil.

Une fonction intéressante pour les créateurs et les collaborations

L’usage ne se limite pas aux photos entre amis. Instagram estime que cette nouvelle possibilité peut également faciliter les collaborations entre créateurs. Une personne identifiée dans une publication peut désormais mettre directement le contenu en avant sur sa grille sans devoir le republier ou utiliser systématiquement la fonction « Inviter des collaborateurs ».

Cette approche peut également intéresser les marques. Lors d’une campagne réunissant plusieurs créateurs, un même contenu peut identifier différentes personnes, chacune étant ensuite libre de l’intégrer à son propre profil. Cela offre davantage de souplesse lorsque le mode Collaboration, qui associe officiellement plusieurs comptes à une publication, n’est pas nécessaire ou n’a pas été configuré dès le départ.

La différence entre les deux mécanismes reste importante. Une publication collaborative est conçue dès sa création pour être partagée entre plusieurs comptes, tandis que la nouvelle fonction agit davantage comme un outil de curation personnelle après la publication.

Instagram ajoute ainsi une couche intermédiaire entre le simple tag et le véritable post collaboratif.

Instagram donne progressivement plus de contrôle sur le profil

Cette nouveauté s’inscrit dans une évolution plus large de la plateforme. En juin, Instagram avait introduit Réorganiser votre grille, une fonction permettant de modifier l’ordre des publications affichées sur le profil. L’utilisateur n’est donc plus entièrement dépendant de la chronologie de publication pour organiser son identité visuelle.

L’arrivée des publications identifiées dans cette même grille prolonge cette logique. Pendant longtemps, le profil Instagram était essentiellement le résultat d’une succession chronologique de publications personnelles. Il devient progressivement une surface que l’utilisateur peut composer, réorganiser et enrichir avec du contenu provenant d’autres comptes.

Ce changement peut paraître mineur, mais il modifie subtilement la nature du profil. Celui-ci devient moins un historique figé de ce que l’on a publié et davantage une sélection de ce que l’on souhaite montrer. Pour les créateurs, cette flexibilité permet aussi de mieux valoriser les collaborations, les apparitions dans des événements ou les contenus produits par d’autres comptes.

First Draft et Replace Audio complètent cette évolution

Instagram multiplie parallèlement les outils destinés à simplifier la création et la gestion des contenus existants. La plateforme a récemment lancé First Draft, une fonction de montage destinée aux Reels. Elle peut analyser plusieurs séquences sélectionnées, supprimer certaines pauses et assembler automatiquement les moments jugés les plus intéressants afin de produire une première version du montage. L’objectif n’est pas nécessairement de remplacer le travail créatif, mais d’éliminer une partie des opérations répétitives qui précèdent le montage final.

Instagram a également ajouté Replace Audio, qui permet de changer la musique associée à une ancienne publication sans devoir supprimer puis republier le contenu. Ces différentes fonctions suivent finalement la même philosophie : rendre les contenus Instagram moins figés une fois publiés.

La grille peut être réorganisée, la musique peut évoluer et les publications d’autres personnes peuvent désormais être intégrées au profil.

Le profil Instagram devient de plus en plus éditorial

Instagram ne révolutionne pas son réseau social avec cette nouvelle option, mais l’accumulation de ces petites fonctions dessine une transformation intéressante. La plateforme donne progressivement davantage de contrôle aux utilisateurs sur la présentation de leur historique. La grille n’est plus simplement déterminée par l’ordre des publications et par les contenus créés depuis son propre compte.

Pour les utilisateurs classiques, cela permet surtout de récupérer une excellente photo publiée par un proche sans créer un doublon. Pour les créateurs et les marques, la fonction ajoute un nouvel outil de mise en avant des collaborations et des campagnes.

Instagram semble ainsi faire évoluer le profil d’une simple archive personnelle vers une véritable vitrine que chacun peut organiser plus librement.

À mesure que la plateforme assouplit les règles de sa grille, la question n’est plus seulement de savoir ce que l’on publie sur Instagram, mais aussi quels contenus — y compris ceux créés par les autres — on choisit de faire entrer dans son identité numérique.