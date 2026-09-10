Avec son écran intérieur de 7,6 pouces, l’iPhone Duo ne pouvait pas se contenter d’un iOS simplement agrandi. Apple a donc profondément adapté iOS 27 à son premier smartphone pliable, en s’inspirant clairement de l’iPadOS pour le multitâche, la disposition des interfaces et l’utilisation de plusieurs postures.

L’objectif est simple : faire en sorte que l’iPhone Duo ne ressemble pas à un iPhone étiré, mais à un appareil capable de changer réellement de mode selon qu’il est fermé, ouvert, partiellement plié ou posé sur une table.

Apple s’appuie sur l’expérience acquise avec iPadOS

Apple n’est pas partie d’une feuille blanche. L’entreprise disposait déjà avec iPadOS d’un système pensé pour exploiter davantage d’espace à l’écran, afficher plusieurs applications simultanément et adapter les interfaces à des diagonales plus importantes.

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Cette expérience se retrouve directement dans l’iPhone Duo.

Apple explique d’ailleurs avoir conçu son premier pliable pour qu’il soit « aussi naturel et intuitif qu’un iPad », une formulation qui révèle assez bien la philosophie du produit. l’iPhone Duo reste un iPhone lorsqu’il est fermé, mais son ouverture doit progressivement faire basculer l’expérience vers quelque chose de plus proche d’une petite tablette.

C’est une frontière intéressante, car Apple a longtemps maintenu une séparation assez nette entre iPhone et iPad. Avec le Duo, cette distinction devient nécessairement plus floue.

Les commandes migrent sur les côtés pour rester accessibles

L’une des adaptations les plus visibles concerne l’emplacement des contrôles. Lorsque le Duo est ouvert, plusieurs éléments traditionnels d’iOS 27 sont déplacés vers les côtés de l’écran. Cette organisation permet de garder les commandes à portée du pouce sans occuper inutilement l’espace vertical disponible.

Apple adapte également automatiquement la présentation des applications. L’écran intérieur profite de sa surface plus importante, tandis que l’écran externe, plus large qu’un iPhone classique, reçoit lui aussi des interfaces réorganisées pour exploiter son ratio différent.

Cette adaptation dynamique est essentielle. Un pliable ne possède pas seulement deux tailles d’écran : il impose deux ergonomies distinctes. Une interface confortable sur une dalle extérieure de 5,4 pouces peut devenir maladroite sur 7,6 pouces, surtout si elle conserve exactement les mêmes marges et la même hiérarchie visuelle.

Apple cherche donc à faire varier la disposition plutôt que simplement la taille.

Deux écrans d’accueil apparaissent lorsque le Duo est ouvert

Une fois complètement déplié, l’iPhone Duo affiche deux pages d’accueil côte à côte. La partie gauche accueille la vue Aujourd’hui avec sa liste de widgets défilante, tandis que la droite conserve une grille d’applications plus traditionnelle. Cette organisation utilise naturellement l’espace horizontal disponible sans transformer complètement l’expérience iPhone.

Les informations système changent elles aussi de place. Les indicateurs comme l’heure, le Wi-Fi ou la connexion cellulaire quittent la barre d’état classique pour se regrouper dans le coin supérieur droit. L’objectif est encore une fois de libérer le maximum de hauteur pour le contenu.

Ce type de détail peut sembler mineur, mais il montre que la conception du Duo ne repose pas uniquement sur le multitâche. Apple cherche à optimiser chaque portion de l’écran intérieur afin que la surface supplémentaire serve réellement à quelque chose.

Le multitâche devient enfin naturel sur un iPhone

Le principal intérêt d’un grand écran pliable reste évidemment la possibilité d’utiliser plusieurs applications simultanément. L’iPhone Duo peut afficher deux apps côte à côte, ce qui change complètement certains usages jusque-là laborieux sur iPhone. Il devient par exemple possible de consulter un email tout en ouvrant son calendrier, de regarder une vidéo en gardant une messagerie visible ou de travailler dans une application tout en consultant des informations dans une autre.

Ce comportement rapproche encore davantage l’iPhone Duo de l’iPad.

Sur un iPhone classique, Apple a toujours privilégié l’utilisation d’une seule application en plein écran. Le Duo oblige la marque à assouplir cette logique et à accepter qu’un smartphone puisse devenir un véritable espace de travail partagé.

C’est probablement l’une des évolutions les plus significatives apportées par ce nouveau format.

iOS 27 réagit également à l’angle de la charnière

Apple exploite aussi la flexibilité physique de l’appareil. Lorsque l’iPhone Duo est partiellement ouvert comme un livre, iOS 27 déplace certains contenus pour éviter qu’ils ne se retrouvent au niveau de la pliure.

L’objectif est double : préserver la lisibilité et conserver les éléments importants à portée de main. Le système peut également exploiter le téléphone en position « tente ». Le Duo peut alors être posé sur une table avec l’écran extérieur tourné vers l’utilisateur, par exemple pour regarder une vidéo sans avoir besoin de support supplémentaire.

Cette capacité à réorganiser l’interface selon l’angle de pliage est particulièrement importante pour un appareil de ce type.

l’iPhone Duo ne doit pas avoir seulement deux états, ouvert ou fermé. Sa charnière lui permet d’occuper plusieurs positions intermédiaires, et Apple cherche manifestement à transformer chacune d’elles en mode d’utilisation distinct.

Un mode StandBy transforme le Duo en écran intelligent

iOS 27 introduit également un mode StandBy spécifique à l’iPhone Duo. Lorsque le téléphone est placé sur une table en position tente, l’écran peut afficher des widgets en plein écran avec le calendrier, la météo ou d’autres informations. Il peut également se transformer en cadre photo numérique. Cette fonction rapproche temporairement l’iPhone Duo d’un petit écran connecté.

Elle exploite intelligemment une caractéristique mécanique qui n’existe pas sur un smartphone classique : la possibilité de tenir debout tout seul sans accessoire.

Apple avait déjà exploré ce type d’interface avec StandBy sur les iPhone traditionnels, mais le pliable permet ici de rendre le concept beaucoup plus naturel. Le téléphone devient lui-même son propre support.

L’Apple Pencil arrive pour la première fois sur un iPhone

L’autre changement majeur concerne l’Apple Pencil. L’iPhone Duo sera le premier iPhone compatible avec le stylet d’Apple, aussi bien sur l’écran extérieur que sur la dalle intérieure. La prise en charge concernera l’Apple Pencil avec USB-C, même si Apple précise qu’elle arrivera seulement plus tard dans l’année.

Cette décision est loin d’être anodine. Pendant des années, Apple a réservé le Pencil à l’iPad, où il joue un rôle central pour la prise de notes, le dessin et certaines tâches créatives.

Son arrivée sur l’iPhone Duo confirme que le constructeur considère le grand écran intérieur comme davantage qu’un simple espace de consommation de contenu. Le Duo peut potentiellement devenir un carnet numérique, un outil d’annotation ou une petite surface de travail capable de remplacer ponctuellement un iPad.

Le logiciel sera le véritable test de l’iPhone Duo

L’écran pliable et la charnière attireront naturellement l’attention au lancement, mais la réussite du produit dépendra beaucoup plus de la qualité d’iOS 27. Les constructeurs Android disposent déjà de plusieurs années d’expérience sur les pliables et proposent depuis longtemps du multitâche, des modes flexibles et des interfaces adaptées aux écrans internes.

Apple arrive donc sur un terrain déjà bien exploré. Son potentiel avantage réside moins dans l’invention de nouveaux concepts que dans leur intégration.

Si le passage entre les écrans est fluide, si les applications s’adaptent correctement et si les différentes postures deviennent réellement utiles, le Duo pourra donner une impression de maturité que les premiers pliables n’avaient pas toujours réussi à atteindre. À l’inverse, un logiciel mal adapté ferait rapidement apparaître les limites du format.

Avec l’iPhone Duo, Apple ne se contente donc pas de plier un écran : elle doit désormais plier iOS lui-même, en faisant évoluer une interface conçue depuis près de vingt ans autour d’un seul écran vers un système capable de changer de forme avec son matériel.