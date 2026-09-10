Lors de son événement dédié à la série iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo, Apple vient d’officialiser l’Apple Watch Ultra 4, une génération qui conserve presque intact le design robuste de la gamme mais revoit profondément ce qui se passe à l’intérieur. Nouvelle puce S11, suivi cardiaque plus fréquent, score de préparation physique, fonctions audio intelligentes et Siri enrichi par watchOS 27 : la Watch Ultra 4 cherche moins à se réinventer qu’à devenir plus pertinente au quotidien.

Le positionnement reste inchangé. La montre démarre à 899 euros avec GPS et connectivité cellulaire, peut être précommandée dès maintenant et arrivera en magasin le 18 septembre.

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Un design toujours aussi massif et orienté aventure

Apple ne bouleverse pas la silhouette de l’Ultra 4. La montre conserve son boîtier de 49 mm, sa Digital Crown proéminente et son bouton Action, trois éléments devenus emblématiques de la gamme depuis sa première génération.

Le châssis reste fabriqué en titane Grade 5, avec une certification IP68 et une résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres. Apple maintient également la compatibilité avec la nage jusqu’à 40 mètres et la conformité à la norme MIL-STD-810H. Cette certification couvre notamment la résistance aux variations de température, à l’altitude et à certaines contraintes mécaniques.

Apple annonce ainsi un fonctionnement dans une plage allant de -20 °C à 55 °C, ainsi qu’à des altitudes pouvant atteindre environ 9 000 mètres.

La stratégie est claire : plutôt que d’affiner le design, Apple préfère conserver une formule déjà bien identifiée auprès des sportifs, randonneurs et utilisateurs qui recherchent avant tout une montre robuste.

La puce S11 devient le cœur de watchOS 27

L’Apple Watch Ultra 4 adopte une nouvelle puce S11, conçue pour améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique. Ce gain de puissance prend surtout son sens avec watchOS 27. Apple donne davantage de place à Siri, qui peut désormais s’appuyer sur les données de santé, les entraînements récents et la qualité du sommeil pour répondre à des questions plus complexes directement depuis la montre.

Un utilisateur peut, par exemple, demander s’il a suffisamment récupéré pour un entraînement intense ou demander une analyse de ses dernières séances avant de choisir une charge de travail.

Siri peut également exploiter des informations issues de Messages, Mail, Notes ou Calendrier afin de répondre à des requêtes contextuelles. L’assistant devient ainsi moins dépendant de commandes simples et cherche à fournir des réponses davantage liées à la situation de l’utilisateur.

La synchronisation entre appareils joue aussi un rôle important : une conversation commencée sur l’iPhone peut être poursuivie sur l’Apple Watch Ultra 4.

Audio Intelligence donne de nouvelles oreilles à l’Apple Watch

Apple introduit également Audio Intelligence, une fonction destinée à analyser certains sons présents dans l’environnement. La montre peut reconnaître des événements comme une sirène, une alarme ou les pleurs d’un bébé et attirer l’attention de l’utilisateur lorsque ces sons nécessitent potentiellement une réaction.

Cette analyse s’effectue en grande partie directement sur l’appareil, ce qui permet à Apple de mettre en avant une approche plus respectueuse de la confidentialité.

Une autre fonction, baptisée Live Rewind, permet d’enregistrer jusqu’à 15 secondes d’audio puis d’afficher une transcription directement sur la montre. Siri peut ensuite utiliser cette transcription pour fournir davantage d’informations ou l’enregistrer pour une consultation ultérieure. Apple va encore plus loin avec Siri Recap. Cette fonction peut exploiter des conversations pour générer automatiquement un titre, un résumé et des points clés, notamment après une réunion.

L’idée est ambitieuse : transformer la montre en assistant discret capable de conserver une trace utile de ce qui vient d’être dit sans demander à l’utilisateur de sortir son téléphone.

Le suivi cardiaque devient beaucoup plus fréquent

La partie santé évolue également de manière importante. Apple a revu plusieurs éléments du système de détection optique avec des électrodes couvrant une surface plus importante, des photodiodes disposées en anneau et des LED vertes plus efficaces. La fréquence cardiaque peut désormais être mesurée toutes les cinq secondes. La variabilité de la fréquence cardiaque, ou HRV, est elle aussi surveillée beaucoup plus régulièrement, avec une fréquence annoncée jusqu’à 24 fois supérieure.

Cette donnée joue un rôle important dans l’évaluation du stress, de la récupération et de la fatigue. Apple ajoute d’ailleurs une section dédiée dans l’application Fréquence cardiaque afin de faciliter son suivi.

Toutes ces informations remontent également dans l’application Santé repensée, où elles sont croisées avec les données de sommeil, d’activité et d’entraînement.

Indice de préparation rapproche Apple de Whoop et Oura

La grande nouveauté logicielle côté fitness est l’arrivée de Indice de préparation. Cette fonction analyse plusieurs indicateurs comme la durée du sommeil, la HRV et l’évolution des signes vitaux afin de calculer un score quotidien de préparation. L’objectif est de répondre à une question simple : faut-il pousser l’entraînement aujourd’hui ou privilégier la récupération ?

Apple s’inscrit ici dans une tendance déjà bien installée chez Whoop, Oura et Garmin, qui interprètent depuis plusieurs années les données physiologiques plutôt que de simplement les afficher.

C’est un changement important dans la philosophie de l’Apple Watch. Jusqu’ici, Apple collectait énormément de données mais restait relativement prudente dans leur interprétation. Avec Indice de préparation, la montre commence à proposer un véritable jugement sur l’état de récupération de l’utilisateur.

Cette évolution peut rendre les données beaucoup plus accessibles, mais elle impose aussi une forte exigence de précision. Un score mal calibré peut rapidement devenir inutile, voire pousser l’utilisateur à accorder trop d’importance à une estimation algorithmique.

L’application Santé devient plus interprétative

Apple accompagne ces nouvelles mesures d’une refonte plus large de l’application Santé. La nouvelle interface cherche à mieux relier les métriques entre elles, plutôt que de présenter chaque donnée séparément. Les utilisateurs peuvent notamment retrouver leurs tendances cardiovasculaires, leurs habitudes d’activité et leurs informations de récupération dans un environnement plus cohérent.

Cette approche montre qu’Apple cherche désormais à franchir une étape supplémentaire.

La valeur d’une montre connectée ne réside plus uniquement dans le nombre de capteurs qu’elle embarque, mais dans sa capacité à transformer ces données en conseils compréhensibles. C’est précisément là que l’intégration d’Apple Intelligence peut devenir stratégique.

La montre possède déjà une quantité considérable d’informations personnelles. Si Siri parvient à les interpréter correctement en fonction du contexte, l’Apple Watch peut devenir beaucoup plus proactive.

Une autonomie toujours supérieure à deux jours

Apple annonce également une amélioration de l’endurance. L’Apple Watch Ultra 4 peut désormais dépasser deux jours d’autonomie sans recharge, selon les usages. Ce chiffre reste l’un des principaux éléments de différenciation avec l’Apple Watch Series 12, limitée à environ 24 heures.

L’efficacité de la puce S11 doit permettre de supporter les nouvelles fonctions d’IA, la fréquence accrue des mesures cardiaques et les traitements audio sans pénaliser fortement l’autonomie. C’est un point essentiel. Une montre orientée vers le suivi continu de la santé et des activités longues ne peut pas dépendre d’une recharge quotidienne.

Apple semble donc avoir privilégié la stabilité et l’endurance plutôt qu’une réduction du gabarit ou une évolution esthétique plus ambitieuse.

Apple fait évoluer l’Ultra vers une montre d’interprétation

La quatrième génération de l’Apple Watch Ultra n’est pas une révolution matérielle. Elle conserve le même format, le même langage visuel et le même positionnement que son prédécesseur. Mais, la nature du produit évolue. Avec Indice de préparation, Siri enrichi, Audio Intelligence et un suivi cardiaque plus fréquent, Apple cherche à faire passer la montre d’un rôle de capteur à celui d’un véritable interprète des données du quotidien.

C’est probablement le changement le plus important de cette génération. Le marché des montres connectées arrive à maturité et les progrès purement matériels deviennent moins visibles. Les fabricants doivent donc montrer ce qu’ils sont capables de faire avec les données accumulées au poignet.

L’Apple Watch Ultra 4 ne cherche plus seulement à mesurer davantage : elle veut commencer à expliquer ce que ces mesures signifient, et c’est probablement là que se joue désormais la prochaine grande bataille du wearable.