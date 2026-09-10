Lors de son événement dédié à la série iPhone 18 Pro et de l’iPhone Duo, Apple poursuit l’évolution de ses écouteurs ouverts avec les AirPods 5, une génération qui affine la formule introduite avec les AirPods 4 plutôt que de la bouleverser. Nouvelle architecture acoustique, réduction de bruit plus efficace, autonomie en hausse et arrivée de contrôles de volume sur la tige : Apple cherche surtout à améliorer le compromis entre confort ouvert et isolation active.

Les nouveaux AirPods sont disponibles en précommande dès aujourd’hui à partir de 149 euros, avec une commercialisation prévue le 18 septembre. Une seconde version, dotée d’un boîtier de recharge sans fil et d’une meilleure autonomie, est proposée à 169 euros.

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Apple conserve le format ouvert, mais revoit l’acoustique

Les AirPods 5 restent fidèles à la philosophie historique de la gamme : pas d’embouts en silicone et une conception ouverte qui privilégie le confort et la perception de l’environnement. Toutefois, Apple annonce une nouvelle architecture acoustique, accompagnée d’améliorations du rendu sonore et de la réduction active du bruit.

La société affirme que l’ANC adaptatif est désormais capable de réduire les nuisances extérieures de 50 % supplémentaires par rapport aux AirPods 4. C’est une évolution importante pour un produit qui ne bénéficie pas de l’isolation passive offerte par des écouteurs intra-auriculaires classiques.

Avec les AirPods 4, Apple avait déjà montré qu’une réduction de bruit efficace restait possible sur une architecture ouverte. Les AirPods 5 cherchent désormais à pousser ce concept plus loin, sans transformer les écouteurs en AirPods Pro.

Deux versions avec des différences plus claires

Apple conserve une stratégie à deux modèles. Les AirPods 5 de base sont proposés à 149 euros et bénéficient déjà de la réduction active du bruit, ce qui élargit nettement l’accès à cette fonction dans la gamme. La version à 169 euros ajoute plusieurs avantages pratiques. Elle introduit notamment des contrôles directement sur la tige, une première pour les AirPods ouverts d’Apple. L’utilisateur peut faire glisser son doigt vers le haut ou le bas afin de régler le volume sans passer par l’iPhone ou Siri.

Cette version profite également d’une meilleure autonomie et d’un boîtier compatible avec la recharge sans fil.

La différence de prix reste limitée, ce qui rend la hiérarchie entre les deux modèles assez lisible : le premier vise l’essentiel, tandis que le second ajoute les fonctions de confort qui manquaient encore à la génération précédente.

Jusqu’à cinq heures d’écoute avec ANC

L’autonomie progresse également. Apple annonce jusqu’à cinq heures de lecture avec réduction de bruit active sur le modèle doté du boîtier de recharge sans fil, soit environ une heure de plus que les AirPods 4 avec ANC.

Ce gain reste modeste en valeur absolue, mais il compte davantage sur des écouteurs compacts où chaque amélioration de consommation est difficile à obtenir sans augmenter le volume des batteries.

Le boîtier peut être rechargé à l’aide d’un chargeur Qi ou d’un chargeur d’Apple Watch.

Apple continue ainsi d’unifier progressivement ses accessoires autour d’un même environnement de recharge, ce qui réduit le nombre de câbles ou de chargeurs nécessaires au quotidien.

Les contrôles de volume corrigent une faiblesse historique

L’arrivée du réglage du volume sur la tige est probablement l’un des changements les plus visibles à l’usage. Jusqu’ici, les AirPods ouverts reposaient principalement sur les commandes par pression et sur Siri, ce qui obligeait encore régulièrement l’utilisateur à sortir son téléphone pour ajuster précisément le niveau sonore.

La possibilité de glisser directement sur la tige rapproche les AirPods 5 des AirPods Pro sur le terrain de l’ergonomie.

Ce changement peut sembler secondaire, mais il répond à une attente très concrète. Les écouteurs sans fil deviennent de plus en plus autonomes vis-à-vis du smartphone, et le contrôle du volume fait partie des fonctions qui gagnent à rester accessibles sans commande vocale.

L’ANC devient le véritable terrain de différenciation

Avec les AirPods 4, Apple avait introduit pour la première fois une version ouverte avec réduction active du bruit. Le pari était intéressant parce qu’il allait à l’encontre d’une règle bien établie dans l’audio : plus l’écouteur est ouvert, plus il est difficile de bloquer efficacement les sons extérieurs. Apple cherche désormais à transformer cette contrainte en avantage concurrentiel.

Le format ouvert reste apprécié par les utilisateurs qui supportent mal les embouts intra-auriculaires ou qui souhaitent conserver une meilleure sensation d’espace et de confort. Si l’ANC des AirPods 5 parvient réellement à progresser de manière perceptible, Apple pourrait renforcer une catégorie intermédiaire entre les écouteurs classiques et les modèles Pro.

Ce positionnement est particulièrement intéressant parce qu’il évite une confrontation frontale avec les AirPods Pro tout en donnant davantage de valeur aux AirPods standards.

Une évolution mesurée plutôt qu’une rupture

Les AirPods 5 ne changent pas radicalement la recette. Ils reprennent le principe des AirPods 4, améliorent leur architecture acoustique et corrigent plusieurs limites pratiques. C’est précisément ce qui rend cette génération cohérente. Apple ne cherche pas à multiplier les fonctions spectaculaires, mais à améliorer les éléments qui comptent réellement dans l’usage quotidien : réduction du bruit, autonomie, qualité sonore et contrôle du volume.

La baisse de prix du modèle supérieur est également notable.

À 149 euros, il coûte moins cher que son équivalent précédent tout en apportant une autonomie accrue et la recharge sans fil. Dans une gamme où les prix ont souvent tendance à progresser, ce repositionnement mérite d’être souligné.

Les AirPods entrent dans leur dixième année sous une nouvelle direction

Le lancement possède aussi une dimension symbolique. John Ternus était vice-président de l’ingénierie matérielle lorsqu’Apple a lancé les premiers AirPods en 2016. Dix ans plus tard, cette nouvelle génération est présentée lors de son premier événement majeur en tant que CEO.

Les AirPods ont profondément évolué entre-temps. D’un accessoire presque expérimental au lancement, ils sont devenus l’un des produits les plus reconnaissables de l’écosystème Apple et un élément central de sa stratégie autour de l’audio personnel.

Les AirPods 5 ne cherchent donc pas à réinventer cette catégorie. Ils montrent plutôt qu’Apple considère désormais le format ouvert comme une architecture suffisamment mature pour accueillir des fonctions autrefois réservées aux modèles plus haut de gamme.

Avec les AirPods 5, Apple ne transforme pas ses écouteurs les plus populaires : elle perfectionne surtout l’idée qu’un modèle ouvert peut désormais offrir une réduction de bruit crédible sans sacrifier le confort qui a fait le succès de la gamme.