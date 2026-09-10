Apple vient de prendre une décision particulièrement inhabituelle pour sa gamme iPhone. Lors de son événement « Surprise and Shine », la marque a bien présenté les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, ainsi que le nouvel iPhone Duo pliable, mais aucun iPhone 18 standard n’a été annoncé.

Ce choix confirme les rumeurs d’un calendrier désormais scindé en deux temps. Apple réserverait l’automne à ses modèles les plus chers, tandis que l’iPhone 18 classique serait repoussé au printemps prochain. Dans le même temps, la société a relevé le prix de plusieurs anciens iPhone encore au catalogue, signe d’une pression tarifaire inhabituelle sur toute la gamme.

Pas d’iPhone 18 standard pour accompagner les modèles Pro

Depuis des années, Apple utilise sa keynote de septembre pour renouveler l’essentiel de sa gamme iPhone en une seule fois. Cette fois, le scénario est différent. L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max ont bien été officialisés, tout comme l’iPhone Duo, mais le modèle standard manque à l’appel. Les rumeurs qui circulaient avant l’événement évoquaient déjà un report du lancement au premier trimestre de l’année prochaine, et l’absence du produit lors de la keynote renforce nettement cette hypothèse.

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Apple semble donc vouloir dissocier ses lancements selon le positionnement tarifaire. L’automne devient la période des modèles premium, tandis que les appareils plus accessibles pourraient être déplacés vers le début d’année. Une organisation de ce type permettrait à Apple d’étaler ses nouveautés et d’éviter que les différents iPhone ne se concurrencent tous au même moment.

Les iPhone 17 augmentent de 150 euros

L’absence de nouvel iPhone standard ne signifie pas pour autant qu’Apple conserve ses anciens modèles au même prix. La société a augmenté de 150 euros le tarif de ses iPhone 17 encore commercialisés.

Le changement est particulièrement visible sur l’iPhone 16, toujours présent au catalogue. Son prix remonte également de 150 euros par rapport à la semaine dernière pour retrouver son tarif de lancement de 1 019 euros.

Cette décision est inhabituelle. Apple profite généralement de l’arrivée d’une nouvelle génération pour réduire le prix des modèles précédents. Ici, le mouvement est inversé : certains appareils plus anciens deviennent plus chers au moment où ils sont censés jouer le rôle d’alternative abordable.

La situation crée donc un catalogue assez particulier. Faute d’iPhone 18 standard, les clients qui ne souhaitent pas acheter un modèle Pro devront soit payer davantage pour un ancien appareil, soit attendre les prochains lancements attendus au printemps.

Les pénuries de mémoire et de puces pourraient peser sur la stratégie

Les tensions persistantes sur les composants constituent l’une des explications les plus crédibles à cette situation. Les prix de la mémoire ont fortement augmenté avec la demande liée aux centres de données et aux infrastructures d’intelligence artificielle. Les fabricants privilégient une partie de leurs capacités de production vers les composants les plus rentables, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les produits grand public.

Dans ce contexte, Apple peut avoir intérêt à réserver ses stocks disponibles aux iPhone offrant les meilleures marges.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont justement vendus 130 à 150 euros plus chers que leurs prédécesseurs, respectivement à partir de 1 479 euros et 1 629 euros. L’iPhone Duo se situe encore plus haut avec un prix de départ de 2 339 euros.

En donnant la priorité à ces appareils, Apple peut absorber plus facilement la hausse du coût des composants que sur un modèle standard beaucoup plus sensible au prix.

Il reste toutefois difficile d’attribuer le report de l’iPhone 18 à une seule cause. Apple n’a pas expliqué officiellement pourquoi le modèle standard n’était pas présent lors de la keynote.

Apple pourrait surtout vouloir modifier durablement son calendrier

Au-delà des contraintes d’approvisionnement, ce nouveau rythme pourrait annoncer une transformation plus profonde de la stratégie iPhone. Lancer quatre ou cinq modèles simultanément en septembre crée une forte concentration des ventes, mais aussi une concurrence interne importante entre les différentes références.

En séparant les lancements, Apple pourrait disposer de deux véritables temps forts commerciaux chaque année. Le premier, à l’automne, serait consacré aux iPhone Pro et aux appareils expérimentaux ou très haut de gamme, comme l’iPhone Duo. Le second, au printemps, permettrait de relancer l’attention avec les modèles plus accessibles.

Cette approche ressemble davantage au fonctionnement d’autres catégories de produits Apple, où les renouvellements sont déjà répartis sur l’ensemble de l’année. Elle donnerait aussi davantage d’espace médiatique à chaque appareil.

Un iPhone standard lancé en même temps qu’un nouveau pliable à 2 339 euros aurait probablement été relégué au second plan. Un lancement séparé lui permettrait de devenir l’événement principal quelques mois plus tard.

iPhone 18, iPhone Air et iPhone 18e attendus au printemps

La prochaine vague pourrait justement être importante. Les rumeurs évoquent l’arrivée d’un iPhone 18 standard, mais également d’un nouvel iPhone Air et d’un iPhone 18e plus abordable au premier trimestre de l’année prochaine.

Si cette feuille de route se confirme, Apple disposerait alors de deux gammes très différentes selon la période.

À l’automne, les utilisateurs les plus exigeants pourraient choisir entre les iPhone 18 Pro et le Duo pliable. Au printemps, Apple viserait davantage le cœur du marché avec des modèles potentiellement moins chers.

Cette séparation pourrait aussi faciliter la gestion des composants. Les volumes de production ne seraient plus concentrés autour d’un seul lancement annuel, ce qui permettrait à Apple de mieux répartir ses commandes de mémoire, de processeurs et d’écrans.

Une hausse des prix qui pourrait rendre l’attente plus attractive

Le principal risque pour Apple concerne désormais la lisibilité de son catalogue. Un utilisateur qui souhaitait acheter un nouvel iPhone standard cet automne découvre non seulement que l’iPhone 18 n’existe pas encore, mais aussi que plusieurs anciens modèles sont devenus plus chers. Cette situation pourrait inciter certains clients à repousser leur achat jusqu’au printemps.

Elle pourrait également renforcer l’intérêt pour les modèles Pro, surtout si l’écart de prix avec les anciens iPhone se réduit artificiellement. C’est probablement l’un des effets recherchés. Apple dispose désormais d’une gamme automnale presque entièrement orientée vers le haut de gamme. Sans nouveau modèle standard pour servir de point d’entrée, la valeur moyenne des appareils mis en avant augmente mécaniquement.

Apple transforme progressivement l’iPhone en gamme à deux vitesses

L’absence de l’iPhone 18 pourrait apparaître comme une simple conséquence des tensions sur les composants, mais elle s’inscrit aussi parfaitement dans une logique plus large de segmentation. Avec le Duo, les modèles Pro et bientôt plusieurs iPhone attendus au printemps, Apple dispose désormais de suffisamment de références pour ne plus dépendre d’un unique lancement massif en septembre.

Le calendrier lui-même peut devenir un outil de positionnement. L’automne servirait à mettre en scène l’innovation, les performances et les marges élevées. Le printemps permettrait ensuite de renouveler les volumes avec des appareils plus accessibles.

Reste une question essentielle : les consommateurs accepteront-ils de voir des iPhone âgés d’un ou deux ans augmenter de prix en attendant la nouvelle génération ?

En repoussant l’iPhone 18 et en renchérissant les anciens modèles, Apple ne change pas seulement son calendrier : elle teste jusqu’où elle peut déplacer l’entrée de gamme sans fragiliser l’équilibre de toute sa famille iPhone.