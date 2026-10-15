Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le Xiaomi 18 Fold crée la surprise dans le classement des smartphones Android les plus puissants de septembre 2026. Avec une moyenne de 4 620 886 points sur AnTuTu V12, le smartphone pliant de Xiaomi prend la première place devant plusieurs modèles équipés du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm et l’unique représentant du Dimensity 9600 Pro dans le top 10.

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Ce résultat met en lumière les performances de la puce XRING O3 développée par Xiaomi. Il mérite toutefois d’être nuancé : le classement repose sur une configuration particulièrement haut de gamme du smartphone pliant, dotée de 16 Go de mémoire vive et de 1 To de stockage, dont le prix dépasse les 2 200 dollars en Chine.

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Xiaomi 18 Fold : le premier avec 4,62 millions de points

Le classement publié par AnTuTu repose sur les scores moyens enregistrés entre le 1er et le 30 septembre 2026. Le Xiaomi 18 Fold testé embarque la puce XRING O3, accompagnée de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.

Avec 4 620 886 points, il devance l’iQOO 16, qui atteint 4 449 925 points grâce au Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. L’écart est de 170 961 points, soit environ 3,7 % en faveur du modèle de Xiaomi.

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Cette première place est notable, car les smartphones équipés de la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm occupent une grande partie du classement. Elle ne signifie toutefois pas que le Xiaomi 18 Fold sera systématiquement plus rapide dans toutes les applications ou tous les jeux : AnTuTu mesure les performances à travers une série de tests synthétiques, et les résultats peuvent varier selon les conditions d’utilisation.

Autre élément intéressant, Xiaomi avait annoncé un score théorique de 5,22 millions de points pour la XRING O3 lors de la présentation de son processeur. La moyenne de 4,62 millions obtenue par le smartphone sur un mois reste donc inférieure à cette valeur annoncée par le constructeur.

Le top 10 des smartphones Android les plus puissants

Le classement de septembre confirme la présence de plusieurs constructeurs chinois parmi les modèles les plus performants du marché.

Position Smartphone Processeur Score AnTuTu 1 Xiaomi 18 Fold Xiaomi XRING O3 4 620 886 2 iQOO 16 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 4 449 925 3 Honor Magic9 Pro Max Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 4 435 489 4 Xiaomi 18 Pro Max Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 4 395 919 5 Oppo Find X10 Pro Max Dimensity 9600 Pro 4 385 161 6 RedMagic 11S Pro+ Snapdragon 8 Elite Gen 5 4 344 022 7 iQOO 15 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 4 324 672 8 Honor WIN Non précisé dans la source 4 099 965 9 Xiaomi 18 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6 4 095 618 10 Realme GT8 Pro Non précisé dans la source 4 089 081

L’iQOO 16 s’impose comme le premier représentant du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, suivi de près par le Honor Magic 9 Pro Max et le Xiaomi 18 Pro Max. Le OPPO Find X10 Pro Max se distingue de son côté comme le seul smartphone du top 10 équipé du Dimensity 9600 Pro de MediaTek.

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Le RedMagic 11S Pro+, qui occupait la première place en août, recule au sixième rang. Il reste néanmoins très performant avec 4 344 022 points, malgré l’utilisation du Snapdragon 8 Elite Gen 5, une génération antérieure à la puce Extreme Gen 6.

Le Xiaomi 18 Pro ferme quant à lui la marche des modèles de la marque dans ce classement, à la neuvième place. Équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard, il obtient 4 095 618 points, soit près de 300 000 points de moins que le Xiaomi 18 Pro Max. Cet écart donne une indication des différences entre les configurations, sans permettre à lui seul d’isoler l’apport du processeur.

La XRING O3, un atout pour Xiaomi

La première place du Xiaomi 18 Fold est aussi une vitrine pour la puce XRING O3, développée par Xiaomi. Le constructeur cherche ainsi à démontrer qu’il peut rivaliser avec les solutions de Qualcomm et de MediaTek sur le segment haut de gamme.

Le résultat reste néanmoins à replacer dans son contexte. Les scores de référence communiqués par les fabricants ne correspondent pas nécessairement aux moyennes observées sur des appareils utilisés dans des conditions variées. La température, les réglages énergétiques et les versions logicielles peuvent notamment influer sur les performances mesurées.

Le classement ne permet pas non plus de conclure que la XRING O3 surpasse systématiquement les puces concurrentes en autonomie, en traitement graphique ou dans les applications du quotidien. Il montre simplement que le Xiaomi 18 Fold affiche la meilleure moyenne AnTuTu parmi les appareils retenus pour septembre.

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Un smartphone pliable à plus de 2 200 dollars

Le Xiaomi 18 Fold a été lancé en Chine le 7 septembre, avant le début des ventes le 10 septembre. Il adopte un format pliant avec un écran externe de 5,38 pouces et une dalle interne de 7,58 pouces, ainsi qu’un système photo arrière à trois capteurs développé en partenariat avec Leica.

Le modèle d’entrée de gamme, doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, est annoncé à 10 999 yuans, soit environ 1 639 dollars. Mais la configuration utilisée pour le classement AnTuTu, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, coûte 14 999 yuans, soit environ 2 235 dollars.

Cette différence de prix est importante : le meilleur score du classement correspond à une version particulièrement onéreuse. Les performances du Xiaomi 18 Fold sont donc impressionnantes, mais elles s’accompagnent d’un investissement conséquent.

Pour les acheteurs européens, un autre obstacle se profile. Xiaomi ne prévoirait pas de commercialiser officiellement le modèle en dehors de la Chine pour le moment. Une importation pourrait donc être nécessaire, avec les contraintes habituelles concernant la garantie, les services logiciels et la compatibilité avec les réseaux locaux.

Le Xiaomi 18 Fold prend ainsi la tête du classement AnTuTu de septembre, mais son résultat ne suffit pas à en faire automatiquement le meilleur smartphone pour tous les usages. Il constitue surtout une démonstration des ambitions de Xiaomi dans les puces mobiles et les smartphones pliants haut de gamme.