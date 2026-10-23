Amazon fait évoluer son service de lecture par abonnement. Kindle Unlimited (ou Abonnement Kindle) devient Kindle+, avec une nouveauté majeure : l’arrivée de milliers de livres audio supplémentaires (malheureusement pas le cas en France), dont certains sont narrés par une intelligence artificielle.

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Le tarif reste inchangé en France, à 9,99 euros par mois.

Le catalogue conserve ses livres numériques, bandes dessinées, mangas et magazines. Amazon ajoute également des versions audio pour des milliers de livres électroniques, avec l’objectif d’offrir davantage de possibilités aux abonnés sans augmenter le prix de l’abonnement.

Kindle+ conserve le fonctionnement de Abonnement Kindle

Le changement de nom ne bouleverse pas les principales fonctionnalités du service. Les abonnés peuvent toujours emprunter jusqu’à 20 livres numériques, livres audio ou bandes dessinées simultanément, les restituer à tout moment et en choisir de nouveaux sans date limite de lecture.

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Kindle+ reste par ailleurs un abonnement indépendant d’Amazon Prime. Il peut être utilisé sur les liseuses Kindle, mais aussi depuis l’application Kindle gratuite sur smartphone, tablette et ordinateur, ou directement sur le Web.

Pour l’instant, le tarif annoncé reste de 9,99 euros par mois en France, avec une période d’essai gratuite de 30 jours. Les informations disponibles ne précisent pas les éventuelles modalités de déploiement ni les tarifs applicables dans les autres pays.

Virtual Voice démocratise la création de livres audio

La principale nouveauté, outre-Atlantique, repose sur Virtual Voice, l’outil de narration par intelligence artificielle d’Amazon. Celui-ci permet aux auteurs publiant via Kindle Direct Publishing (KDP) de créer des livres audio sans avoir à engager un narrateur humain. Son utilisation est gratuite pour les auteurs.

Les nouveaux titres inscrits à KDP Select pourront automatiquement bénéficier de cette possibilité, tandis que les auteurs pourront également ajouter une narration artificielle à des ouvrages déjà publiés. Certains de ces livres audio générés par IA intègrent désormais le catalogue élargi de Kindle+.

Pour les auteurs indépendants, cette approche réduit potentiellement les coûts et les contraintes de production. Des livres qui n’auraient pas bénéficié d’une version audio faute de budget pourraient ainsi toucher un public plus large.

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Amazon ne mise toutefois pas exclusivement sur la narration artificielle. Le service doit également accueillir des livres audio produits par l’intermédiaire de l’Audiobook Creation Exchange (ACX), la plateforme d’Audible destinée à la création et à la production de livres audio. Ce déploiement commence auprès des abonnés américains.

Plus de choix pour les lecteurs, mais une question de qualité

L’ajout de milliers de livres audio élargit les possibilités offertes par Kindle+, sans hausse du tarif mensuel américain. Mais la narration par IA pourrait diviser les lecteurs, notamment ceux qui privilégient l’interprétation, les nuances et le rythme d’une voix humaine.

Les abonnés qui préfèrent les livres audio enregistrés par des comédiens peuvent toujours se tourner vers Audible ou des applications de bibliothèque comme Libby, qui proposent notamment des narrations humaines et des productions plus élaborées.

Avec Kindle+, Amazon cherche donc à enrichir son catalogue tout en facilitant la production de nouveaux contenus. Le succès de cette évolution dépendra autant de la diversité des titres disponibles que de la capacité des narrations artificielles à offrir une expérience d’écoute satisfaisante.