Meta fait face à une nouvelle condamnation financière majeure liée à la protection des données personnelles. Un juge du Nouveau-Mexique a ordonné au groupe de verser 25 milliards de dollars à cet État américain, à l’issue d’un procès portant sur les pratiques de Facebook et Instagram en matière de confidentialité et de protection des consommateurs. L’entreprise a annoncé qu’elle ferait appel de cette décision.

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Selon le New York Times, cette condamnation fait suite à un procès de deux semaines au cours duquel un jury a retenu 43 millions de violations présumées des lois locales sur la protection des consommateurs. Chaque violation étant assortie d’une pénalité de 5 000 dollars, le montant cumulé atteint 215 milliards de dollars sur cette base théorique. Le juge a toutefois fixé le montant de la condamnation à 25 milliards de dollars.

L’affaire s’inscrit dans le prolongement des controverses qui entourent depuis plusieurs années la gestion des données par Meta, notamment après le scandale Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica, un scandale aux conséquences durables

Une partie du dossier porte sur la manière dont Meta a géré une application tierce liée à la fuite de données Cambridge Analytica. Cette affaire avait révélé comment des données issues de Facebook avaient été collectées et exploitées sans que les utilisateurs concernés en comprennent pleinement l’ampleur.

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Cambridge Analytica, issue du groupe britannique SCL Group, spécialisé notamment dans les opérations d’influence, a travaillé avec la campagne de Donald Trump lors de l’élection présidentielle américaine de 2016. L’entreprise a également été associée à plusieurs initiatives politiques controversées.

Toutefois, le procès au Nouveau-Mexique ne se limite pas à cet épisode. Il concerne aussi les politiques de confidentialité de Meta et les mesures prises par l’entreprise pour limiter la désinformation sur ses plateformes. Le jury a estimé que le groupe avait enfreint à de nombreuses reprises les lois de protection des consommateurs de l’État.

Le montant exceptionnel de la sanction reflète le nombre de violations retenues par le jury. Il ne constitue pas pour autant un jugement définitif sur les autres procédures engagées contre Meta dans différents territoires.

Meta annonce un appel et conteste la décision

Meta rejette la décision et prévoit de la contester devant les juridictions compétentes. C. J. Mahoney, responsable juridique du groupe, a affirmé que l’approche du procureur général du Nouveau-Mexique rendrait, selon l’entreprise, extrêmement difficile l’exercice de ses activités dans cet État.

Le groupe soutient également que la procédure revient à imposer une forme de restriction à la liberté d’expression en ligne. Meta affirme être convaincu de pouvoir obtenir gain de cause en appel et assure vouloir continuer à développer ses plateformes tout en protégeant ses utilisateurs.

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Cette position contraste avec celle des autorités locales, qui considèrent que les pratiques de l’entreprise ont enfreint les règles de protection des consommateurs. La procédure d’appel devra déterminer si la condamnation et son montant résistent à l’examen des juridictions supérieures.

En attendant, le montant de 25 milliards de dollars représente un enjeu financier considérable. Il convient toutefois de distinguer la condamnation prononcée du montant effectivement payé : l’annonce d’un appel signifie que le contentieux n’est pas nécessairement terminé.

Cette affaire intervient alors que Meta investit des sommes massives dans l’intelligence artificielle, ses centres de données et le développement de nouveaux produits. Le groupe cherche notamment à renforcer son offre d’IA, tout en poursuivant sa stratégie dans les réseaux sociaux et les appareils connectés.

Une sanction de cette ampleur pourrait peser sur les finances de l’entreprise si elle était maintenue. Mais ses conséquences définitives dépendront de l’issue de l’appel et des éventuelles modifications du jugement.

Pour Meta, le dossier rappelle surtout que les risques juridiques liés aux données personnelles restent importants, même plusieurs années après Cambridge Analytica. Les pratiques de collecte, de traitement et de partage des informations peuvent continuer à entraîner des conséquences financières majeures lorsque les autorités estiment que les règles de protection des consommateurs n’ont pas été respectées.

L’affaire du Nouveau-Mexique pourrait ainsi devenir un test important de la manière dont les États américains appliquent leurs lois de protection des consommateurs aux grandes plateformes numériques. Pour l’instant, Meta conteste la condamnation et la bataille judiciaire se poursuit.