Le retour de Xiaomi sur le marché des grands smartphones pliables semble démarrer fort. Présenté hier en Chine, le Xiaomi 18 Fold aurait enregistré une performance de premier lancement en hausse de 310 % par rapport à la précédente génération de grand pliable de la marque.

Ce démarrage est d’autant plus intéressant que Xiaomi a profondément revu son approche. Plutôt que de reprendre un format « livre » classique, le constructeur adopte cette année un appareil plus large et plus compact, avec un écran externe moins étroit et une dalle interne plus carrée. Un choix qui pourrait mieux répondre à l’un des défauts historiques des pliables horizontaux.

Un démarrage commercial nettement supérieur à la génération précédente

Wang Xiaoyan, vice-président senior de Xiaomi Group et président de Xiaomi China, affirme que les performances commerciales du Xiaomi 18 Fold lors de sa première phase de vente sont 310 % supérieures à celles du précédent grand pliable de la marque.

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Xu Fei, vice-présidente de Xiaomi Group et CMO, a elle aussi évoqué un démarrage particulièrement dynamique. Xiaomi ne communique toutefois pas encore de volume précis, ce qui invite à rester prudent : une progression de 310 % peut être spectaculaire en pourcentage tout en partant d’une base relativement modeste.

Le signal reste néanmoins intéressant. Xiaomi avait choisi de ne pas renouveler sa gamme de grands pliables l’an dernier, laissant davantage de terrain à Samsung, Huawei et Honor. Le 18 Fold marque donc un retour calculé, avec un format qui s’éloigne du modèle précédent plutôt qu’une simple mise à jour technique.

Les précommandes sont ouvertes en Chine et les premières ventes générales doivent débuter le 10 septembre.

Un format plus large pour corriger le principal compromis des foldables

La principale nouveauté du Xiaomi 18 Fold tient à ses proportions. Le smartphone dispose d’un écran externe AMOLED de 5,38 pouces et d’un écran interne pliable de 7,58 pouces. Tous deux peuvent atteindre 120 Hz et une luminosité maximale annoncée à 4 000 nits.

Mais, plus que les diagonales, c’est la géométrie générale qui change l’expérience. Les premiers grands pliables privilégiaient souvent un format très haut et très étroit lorsqu’ils étaient fermés. Cela permettait de conserver un châssis compact, mais rendait l’écran externe parfois moins agréable pour saisir du texte, naviguer ou utiliser certaines applications.

Xiaomi adopte ici un appareil plus large, avec un écran interne presque carré. Le résultat se rapproche davantage de l’approche du Galaxy Z Fold 8 et de certains pliables récents qui cherchent à rendre l’écran externe utilisable comme celui d’un smartphone classique.

C’est un changement moins spectaculaire qu’un nouveau capteur photo ou qu’un processeur plus rapide, mais probablement plus important dans l’usage quotidien.

Seulement 219 grammes malgré le double écran

Le Xiaomi 18 Fold mesure 5,02 mm lorsqu’il est déplié et pèse 219 grammes. Ce poids le rapproche désormais de certains smartphones traditionnels haut de gamme, alors que les premiers foldables horizontaux dépassaient facilement les 250 grammes. La réduction du poids devient un enjeu central pour cette catégorie. Un appareil pliable peut offrir une grande surface d’affichage, mais cet avantage perd rapidement de son intérêt si le téléphone devient trop lourd ou trop épais pour être utilisé quotidiennement.

Xiaomi semble avoir particulièrement travaillé cet équilibre sur cette génération.

Le format plus compact, le poids contenu et l’écran externe élargi donnent au 18 Fold une ambition claire : faire oublier autant que possible qu’il s’agit d’un appareil pliable lorsqu’il est fermé, tout en conservant les avantages d’une petite tablette une fois ouvert.

XRING O3 au cœur de la stratégie

Le smartphone est animé par la nouvelle puce maison XRING O3 de Xiaomi. Le SoC est accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. La version la plus haut de gamme bénéficie également de mémoire LPDDR6.

Cette intégration est stratégique pour Xiaomi.

Le Xiaomi 18 Fold fait partie des premiers appareils vitrines utilisés par la marque pour démontrer les capacités de son silicium maison. Un pliable constitue un terrain particulièrement exigeant : le système doit gérer deux écrans, du multitâche intensif, de la photographie avancée et un châssis beaucoup plus complexe thermiquement qu’un smartphone traditionnel.

La réussite du XRING O3 ne se mesurera donc pas uniquement à ses résultats dans Geekbench. L’efficacité énergétique, les températures et la stabilité des performances seront tout aussi importantes, surtout dans un appareil de seulement 5,02 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert.

Une batterie de 6 000 mAh, rare sur un pliable aussi fin

Xiaomi intègre une batterie de 6 000 mAh, avec recharge filaire 67 W et recharge sans fil 50 W. La capacité est particulièrement élevée pour un grand smartphone pliable. Cette catégorie doit traditionnellement composer avec un problème d’espace. La charnière occupe une partie importante du volume interne, tandis que les deux moitiés du téléphone doivent rester suffisamment fines pour éviter une épaisseur excessive une fois repliées.

Atteindre 6 000 mAh dans un appareil de 219 grammes montre à quel point les progrès récents dans la densité énergétique commencent à modifier les contraintes du marché.

L’autonomie réelle dépendra évidemment de l’efficacité du XRING O3 et de la consommation des deux écrans, mais cette capacité donne au Xiaomi 18 Fold une base nettement plus confortable que les générations précédentes.

Leica et un capteur principal de 200 mégapixels

Le volet photo reste également très ambitieux. Le Xiaomi 18 Fold adopte une configuration à trois caméras développée avec Leica, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Cette configuration permet à Xiaomi de réduire l’un des compromis traditionnellement associés aux pliables.

Pendant plusieurs années, les meilleurs appareils photo étaient réservés aux smartphones Ultra classiques, tandis que les modèles pliables proposaient des capteurs plus modestes pour préserver l’espace interne et limiter le poids.

Le Xiaomi 18 Fold cherche visiblement à réduire cet écart. Le téléobjectif périscopique est particulièrement important dans cette logique. Avec son zoom optique 3,5x, le téléphone couvre un usage portrait et téléphoto que certains anciens pliables sacrifiaient encore.

Reste à voir si le traitement photo et les dimensions physiques des capteurs permettent réellement de rivaliser avec les flagships photo les plus ambitieux de Xiaomi.

Un prix qui le place directement dans l’ultra-premium

Le Xiaomi 18 Fold démarre à 10 999 yuans, soit environ 1 410 euros au taux de conversion actuel. Ce positionnement est élevé, mais cohérent avec celui du marché des grands pliables haut de gamme. À ce niveau de prix, Xiaomi ne peut plus se contenter de proposer un meilleur rapport équipement-prix que Samsung. Le constructeur doit convaincre sur la qualité de fabrication, la durabilité de la charnière, le logiciel multitâche, le service après-vente et la fiabilité générale.

C’est précisément là que les smartphones pliables se différencient des flagships traditionnels.

Le matériel spectaculaire attire l’attention lors du lancement, mais l’expérience sur plusieurs années dépend fortement de la mécanique, de la résistance de l’écran interne et de la qualité des optimisations logicielles.

La hausse des premières ventes suggère néanmoins que le nouveau format trouve déjà un écho auprès du public chinois.

Xiaomi revient sur un marché devenu beaucoup plus compétitif

Le contexte a changé depuis le dernier grand pliable de Xiaomi. Samsung continue d’affiner sa série Galaxy Z Fold, Huawei domine une partie du marché chinois et multiplie les formats, tandis que Honor, OPPO et Vivo ont eux aussi amélioré le poids, la finesse et les batteries de leurs modèles.

Le pliable n’est donc plus un simple exercice technologique.

Les consommateurs commencent à comparer ces appareils sur des critères beaucoup plus proches de ceux d’un smartphone traditionnel : autonomie, photo, confort en main et qualité de l’écran externe. C’est précisément pour cette raison que la nouvelle approche de Xiaomi peut être pertinente.

Plutôt que de chercher uniquement à proposer la plus grande dalle interne possible, le Xiaomi 18 Fold semble privilégier un meilleur équilibre entre utilisation fermé et ouvert. La hausse de 310 % annoncée par Xiaomi pourrait être le premier indice que ce compromis est plus convaincant que celui de ses générations précédentes.

Le nouveau format pourrait compter davantage que la fiche technique

Le Xiaomi 18 Fold possède tout ce que l’on attend d’un flagship de 2026 : puce haut de gamme, grande batterie, charge rapide, capteur 200 mégapixels et écran très lumineux. Pourtant, son argument le plus important est probablement beaucoup plus simple : ses proportions.

Les grands pliables ont longtemps demandé à l’utilisateur d’accepter un smartphone étroit lorsqu’il était fermé afin de bénéficier d’une petite tablette une fois déplié. Les dernières générations tentent progressivement de supprimer ce compromis.

Si le 18 Fold confirme son bon démarrage après l’ouverture réelle des ventes le 10 septembre, Xiaomi pourrait démontrer que la prochaine bataille des smartphones pliables ne se jouera pas uniquement sur la finesse ou le nombre de mégapixels, mais sur quelque chose de plus fondamental : trouver enfin le format qui donne envie d’utiliser les deux écrans aussi souvent l’un que l’autre.