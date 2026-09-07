Huawei poursuit son offensive sur le marché des smartphones pliables avec le Mate XT 2 Extraordinary Master, présenté lors du lancement de HarmonyOS 7. Cette deuxième génération affine la formule du tri-pliable avec une charnière renforcée, une meilleure protection contre l’eau et la poussière, un nouvel écran confidentialité et une plateforme Kirin plus ambitieuse.

Le constructeur conserve surtout ce qui faisait la singularité du premier modèle : un appareil capable de passer d’un smartphone classique à une surface d’affichage proche d’une petite tablette. Une proposition toujours très exclusive, avec un prix qui démarre à 19 999 yuans (2 565 euros) et grimpe jusqu’à près de 30 000 yuans (3 850 euros) pour la version la mieux équipée.

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Un tri-pliable de 10,2 pouces dans un châssis de 12,3 mm

Le Mate XT 2 repose sur un écran intérieur de 10,2 pouces affichant une définition 3K et un ratio de 12,8:9 lorsqu’il est entièrement déplié. Une fois fermé, l’utilisateur retrouve un écran extérieur de 6,5 pouces en 2 442 × 1 140 pixels. Huawei annonce une luminosité maximale pouvant atteindre 6 500 nits dans certaines conditions.

Le travail effectué sur l’épaisseur reste l’un des points les plus impressionnants de l’appareil. Le smartphone mesure 12,3 mm une fois replié et seulement 3,5 mm lorsqu’il est complètement ouvert.

Ces chiffres permettent à Huawei de conserver un appareil relativement compact malgré la présence de trois sections d’écran et de deux zones de pliure.

Le format reste évidemment plus complexe qu’un pliable classique à deux volets, mais il permet d’obtenir une surface de travail nettement plus grande sans transporter une tablette séparée.

Huawei renforce la charnière et la résistance de l’écran

La deuxième génération ne se contente pas d’affiner le design. Huawei a retravaillé la structure de l’écran et le mécanisme de charnière afin d’améliorer la résistance générale. Le Mate XT 2 bénéficie désormais de certifications IP58 et IP59, ce qui constitue une avancée importante pour un appareil aussi complexe.

La protection contre la poussière et l’eau reste l’un des défis les plus difficiles sur les smartphones pliables, et encore davantage sur un modèle comportant plusieurs charnières.

L’écran extérieur utilise un verre baptisé basalt glass. Huawei affirme qu’il offre une résistance aux chutes multipliée par 30 et une résistance aux rayures multipliée par 16 par rapport à la génération précédente. La dalle intérieure adopte de son côté une structure composite multicouche. Selon le constructeur, celle-ci améliorerait la résistance aux impacts de 200 %.

Ces valeurs restent des données constructeur et devront être confrontées aux tests indépendants, mais elles montrent clairement où Huawei a concentré ses efforts : rendre le tri-pliable moins expérimental au quotidien.

Un design toujours très haut de gamme

Le Mate XT 2 sera proposé en noir, blanc et violet. Les trois versions reprennent un module photo en forme de diamant étoilé ainsi qu’un motif décoratif inspiré du brocart tissé doré. Le badge Extraordinary Master reste placé près de la charnière. Huawei continue ainsi de positionner la gamme bien au-dessus de ses smartphones classiques.

L’appareil ne cherche pas la discrétion : il doit être immédiatement identifiable comme un produit vitrine, autant par son mécanisme que par son traitement esthétique.

Ce choix se reflète d’ailleurs directement dans les tarifs, qui placent le Mate XT 2 dans une catégorie pratiquement sans équivalent sur le marché grand public.

Le Kirin 9050 Pro doit mieux exploiter le format tri-pliable

Sous le capot, Huawei introduit le Kirin 9050 Pro. La marque annonce un gain global de performances de 42 % par rapport au Mate XTs, avec une hausse de 24 % en monocœur et de 52 % en multicœur.

La partie graphique repose sur un GPU Ma Liang, qui prend en charge le ray tracing en temps réel. Huawei revendique une progression de 142 % sur les performances de rendu, là encore par rapport à la génération précédente.

Le NPU Da Vinci évolue lui aussi. Huawei évoque l’exécution en local d’un modèle de type mixture-of-experts totalisant 30 milliards de paramètres, dont environ 2 milliards actifs simultanément. Ces chiffres doivent être lus avec prudence, mais ils illustrent une volonté claire : utiliser la puissance locale pour alimenter davantage de fonctions IA sans dépendre systématiquement du cloud.

Satellite et connectivité renforcée

Le nouveau modem Balong ajoute également des fonctions de messagerie et de paging par satellite. Huawei met aussi en avant une meilleure stabilité en mobilité. La marque affirme que les appels vidéo subissent 25 % de saccades en moins à bord des trains à grande vitesse par rapport au modèle précédent.

Ce type d’amélioration est particulièrement important pour un appareil présenté comme un outil de travail mobile.

Le Mate XT 2 n’est pas seulement conçu pour afficher davantage de contenu ; il doit aussi rester connecté dans des scénarios où un grand écran devient réellement utile, notamment les appels vidéo, le multitâche ou l’accès à des documents en déplacement.

Lingdun : un écran confidentialité directement intégré au matériel

L’une des nouveautés les plus originales est l’écran de confidentialité Lingdun. Huawei le présente comme un système de confidentialité matériel directement intégré à l’écran pliable. Il repose sur une architecture à double pixel indépendante capable de réduire rapidement l’angle de vision.

L’utilisateur peut activer ce mode par un double appui sur l’écran extérieur ou via une touche de contrôle dédiée. L’objectif est simple : conserver une image lisible face à l’écran tout en rendant le contenu beaucoup plus difficile à distinguer depuis les côtés.

Le système peut être complété par la forme même du téléphone. Les panneaux extérieurs peuvent être légèrement relevés afin de créer une barrière physique autour de l’écran central.

C’est une exploitation assez intelligente du format tri-pliable, qui transforme une contrainte mécanique en fonction de confidentialité.

Un bloc photo ambitieux avec ouverture variable

Huawei équipe le Mate XT 2 d’un capteur principal RYYB de 50 mégapixels associé à une ouverture variable allant de f/1,49 à f/4,0. La marque revendique une plage dynamique pouvant atteindre 18 EV. Le téléobjectif périscopique utilise lui aussi un capteur RYYB de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,5x, tandis que l’ultra grand-angle repose sur un capteur RYYB de 40 mégapixels. La troisième génération de la caméra colorimétrique Red Maple complète l’ensemble.

Selon Huawei, cette dernière améliore de 95 % la précision des couleurs par rapport à la génération précédente.

Le constructeur continue donc de traiter la photo comme un véritable argument haut de gamme, alors que certains pliables sacrifient encore une partie de leurs capacités photographiques pour gagner de l’espace intérieur.

HarmonyOS 7 veut donner du sens aux trois écrans

Le Mate XT 2 est également le premier smartphone Huawei livré avec HarmonyOS 7. Le logiciel bénéficie de dispositions spécialement conçues pour le format tri-pliable. Il devient notamment possible d’afficher trois applications côte à côte lorsque l’écran est totalement ouvert.

Huawei propose aussi un environnement de type PC, pensé pour exploiter la largeur supplémentaire lors d’usages bureautiques ou créatifs.

C’est probablement l’un des aspects les plus importants du produit.

Un écran de 10,2 pouces n’a d’intérêt que si l’interface sait réellement utiliser cette surface. Afficher simplement une application de smartphone agrandie aurait peu de valeur ; la réussite du concept dépend donc de la qualité du multitâche, du redimensionnement des applications et de la continuité entre les différents états de pliage.

Le Mate XT 2 doit ainsi convaincre autant par son logiciel que par sa mécanique.

La contrainte de Huawei ne relève pas de l’ingénierie, mais de la distribution. Ses téléphones sont dépourvus des services Google, ce qui empêche leur commercialisation en volumes significatifs en Europe et aux États-Unis ; le Mate XT 2 ne concurrence donc Apple qu’en Chine. Il s’agit pourtant du marché prioritaire pour les deux entreprises. C’est en Chine que la part de marché d’Apple subit une pression constante de la part des smartphones haut de gamme locaux, et c’est précisément là que vise le modèle à trois volets lancé avec deux jours d’avance.

L’Europe a accès à ce format, mais sans la concurrence directe entre ces acteurs. Ici, les acheteurs devront choisir entre Samsung et Apple, alors que les innovations les plus audacieuses en matière de smartphones pliables voient le jour sur un marché inaccessible pour eux ; telle est la réalité du secteur de la téléphonie après cinq années de contrôles à l’exportation.

ECG et certification médicale en Chine

Huawei ajoute également une fonction d’analyse ECG. Le système a obtenu une certification de dispositif médical de classe II auprès des autorités chinoises, ce qui lui donne un statut différent des simples fonctions bien-être souvent intégrées aux smartphones et montres connectées. Comme toujours avec ce type de fonction, sa disponibilité et sa portée réglementaire pourront varier selon les marchés.

L’intégration montre néanmoins jusqu’où Huawei cherche à étendre le rôle de son smartphone premium, qui devient à la fois terminal mobile, écran de travail, appareil photo et outil de suivi de santé.

Un prix qui dépasse largement celui des pliables classiques

Le Mate XT 2 Extraordinary Master débute à 19 999 yuans pour la version 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. La déclinaison 512 Go passe à 21 999 yuans, tandis que le modèle 1 To atteint 23 999 yuans. Une version 1 To équipée de l’écran confidentialité Lingdun est proposée à 24 999 yuans.

Tout en haut de la gamme, Huawei commercialise une configuration 16 Go + 2 To avec kit stylet pour 29 999 yuans. Le constructeur offre également un étui rotatif d’une valeur de 499 yuans, tandis que le M-Pen 3 Mini est vendu séparément 1 199 yuans.

La commercialisation débutera en Chine le 13 septembre.

Huawei transforme le tri-pliable en véritable catégorie premium

Avec le Mate XT 2, Huawei ne cherche plus seulement à prouver qu’un smartphone à trois volets est techniquement possible. Le constructeur améliore désormais la robustesse, la confidentialité, la connectivité, la puissance et surtout les usages logiciels autour de ce format. La proposition reste extrêmement coûteuse et probablement réservée à un public très limité, mais elle devient plus cohérente d’une génération à l’autre.

Ce lancement intervient aussi au moment où Apple s’apprête à entrer sur le marché du pliable avec son premier modèle, tandis que Samsung continue de faire évoluer ses propres formats.

Cependant, Huawei dispose d’une longueur d’avance sur un terrain très particulier : celui du tri-pliable. Le Mate XT 2 ne démocratisera probablement pas ce format. Mais il montre que Huawei ne le considère plus comme une simple démonstration technologique : l’entreprise essaie désormais d’en faire une véritable branche de son catalogue premium.