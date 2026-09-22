Amazfit change de dimension avec la T-Rex Dual Solar, une montre outdoor haut de gamme qui associe un écran AMOLED à deux panneaux solaires distincts. Le premier est intégré à la façade pour récupérer de l’énergie lorsqu’elle est portée, tandis qu’un second panneau, deux fois plus grand, prend place au dos et peut être directement exposé au soleil pendant une pause.

Présentée par Amazfit comme la première montre sportive AMOLED au monde équipée d’un double système solaire, elle promet jusqu’à 51 jours d’autonomie dans certaines conditions et même 180 jours avec son mode Outdoor Extreme. Mais cette montée en gamme technologique s’accompagne également d’une rupture tarifaire : 649,90 euros en Europe, soit un positionnement désormais directement comparable aux montres outdoor premium de Garmin.

Deux panneaux solaires pour ne plus dépendre uniquement de la batterie

Le principe de la T-Rex Dual Solar repose sur une architecture inhabituelle. Un premier panneau photovoltaïque est intégré à l’écran et fonctionne lorsque la montre est normalement portée au poignet. Il récupère ainsi une partie de l’énergie disponible pendant une randonnée ou une activité extérieure sans intervention particulière de l’utilisateur.

Publicité

Le second panneau est installé au dos du boîtier. Sa surface est deux fois plus importante et sa capacité de recharge serait également deux fois supérieure. Son utilisation implique naturellement de retirer la montre : pendant une pause, elle peut être posée avec sa face arrière orientée directement vers le soleil afin de maximiser la récupération d’énergie.

Ce deuxième panneau possède surtout une fonction intéressante pour les longues expéditions. Amazfit explique qu’il peut fournir suffisamment d’énergie pour réanimer une montre dont la batterie est complètement déchargée, permettant de retrouver ensuite l’accès à des fonctions essentielles, comme les cartes et les informations d’itinéraire.

La T-Rex Dual Solar ne devient évidemment pas pour autant une montre fonctionnant exclusivement à l’énergie solaire. L’efficacité dépend fortement de l’ensoleillement, de l’orientation et de la durée d’exposition. Mais cette capacité à récupérer de l’énergie, même après une décharge complète apporte une sécurité supplémentaire lorsqu’une prise électrique devient inaccessible pendant plusieurs jours.

C’est précisément ce qui distingue le panneau arrière d’un simple mécanisme destiné à ralentir la décharge. Pour une randonnée de plusieurs jours ou une expédition éloignée des infrastructures, pouvoir poser la montre au soleil pendant une pause devient une véritable méthode de recharge d’appoint.

Jusqu’à 51 jours d’autonomie avec trois heures de soleil par jour

Amazfit annonce 25 jours d’autonomie en utilisation standard sans compter sur l’apport solaire. Dans des conditions favorables, ce chiffre peut toutefois progresser considérablement. Le constructeur utilise comme référence une exposition quotidienne de trois heures à une luminosité d’au moins 50 000 lux. Avec le panneau avant, l’autonomie standard pourrait alors atteindre environ 34 jours. L’utilisation régulière du panneau arrière permettrait de monter jusqu’à 51 jours.

En utilisation intensive, Amazfit annonce 15 jours avec l’apport du panneau avant et jusqu’à 18 jours en exploitant le panneau arrière. Le GPS utilisé dans son mode de précision maximale peut de son côté fonctionner pendant environ 41 heures.

Le scénario le plus spectaculaire concerne le mode Outdoor Extreme, pour lequel la marque évoque jusqu’à 180 jours grâce à un apport solaire continu. Il s’agit évidemment d’un cas d’utilisation très particulier, reposant sur des conditions d’exposition favorables et un fonctionnement optimisé pour réduire la consommation.

Ces chiffres doivent donc être interprétés en fonction des différents scénarios plutôt que comme une autonomie unique de la montre. La véritable innovation se trouve moins dans le record maximal que dans la possibilité de prolonger progressivement l’utilisation lorsque la T-Rex Dual Solar passe plusieurs heures par jour à l’extérieur.

Pour une montre destinée à l’aventure, cette logique est particulièrement pertinente. Quelques heures supplémentaires gagnées chaque jour peuvent devenir beaucoup plus importantes qu’une autonomie maximale théorique lorsque l’utilisateur se trouve loin d’une source d’alimentation.

Amazfit réussit à associer solaire et écran AMOLED

L’autre particularité technique de la T-Rex Dual Solar concerne son écran. Les montres solaires haut de gamme ont historiquement privilégié des technologies très économes, notamment les écrans Memory-in-Pixel utilisés sur les modèles solaires de Garmin. Amazfit choisit au contraire un écran AMOLED de 1,32 pouce, protégé par du verre saphir et capable d’atteindre une luminosité maximale de 3 000 nits. Le constructeur veut ainsi éviter le compromis traditionnel entre qualité d’affichage et recharge solaire.

L’AMOLED apporte des couleurs plus contrastées, des noirs profonds et une interface généralement plus spectaculaire, mais sa consommation peut être supérieure à celle d’un écran MIP dans certains scénarios outdoor. L’enjeu consistait donc à intégrer suffisamment de surface photovoltaïque pour que la recharge conserve un intérêt malgré cette consommation.

C’est précisément la raison d’être du double système. Le panneau avant fonctionne de manière transparente pendant l’utilisation quotidienne, tandis que celui du dos fournit une surface de récupération beaucoup plus importante lorsque l’autonomie devient prioritaire.

« Nous ne voulions pas que les utilisateurs aient à choisir entre l’écran lumineux et premium qu’ils souhaitent au quotidien et l’endurance dont ils ont besoin en extérieur », résume Sara Webster Wylie, vice-présidente du marketing mondial d’Amazfit.

Cette combinaison pourrait être plus importante que les chiffres d’autonomie eux-mêmes. Si le système se montre réellement efficace en conditions réelles, Amazfit démontrerait que la recharge solaire n’est plus nécessairement liée aux écrans basse consommation traditionnellement utilisés par les montres d’aventure.

Titane Grade 5, verre saphir et fonctionnement de -30 à 70 °C

Le positionnement premium se retrouve également dans les matériaux. La montre associe un panneau arrière en verre céramique à une lunette et quatre boutons fabriqués en titane Grade 5, tandis que l’écran AMOLED est protégé par du verre saphir. Amazfit annonce une plage de fonctionnement comprise entre -30 °C et 70 °C, cohérente avec la vocation outdoor de la gamme T-Rex. Une lampe torche LED est également intégrée au boîtier, avec éclairage blanc et rouge, mode SOS et une intensité pouvant atteindre 300 lux en mode Boost.

La navigation constitue naturellement l’autre pilier de l’expérience. La montre prend en charge six systèmes satellitaires, dont GPS et Galileo, et peut stocker des cartes couleur, topographiques et des cartes dédiées aux pistes de ski.

La navigation étape par étape s’accompagne d’un profil d’altitude et de points de cheminement permettant de marquer certains emplacements pendant une activité. Amazfit propose également LiveShare, une fonction destinée au partage de localisation pendant les déplacements.

Cette combinaison entre cartographie hors ligne, autonomie prolongée et recharge solaire est probablement plus significative que chacune de ces fonctions prise séparément. Une carte locale devient particulièrement précieuse lorsqu’elle reste accessible plusieurs jours sans smartphone ni possibilité immédiate de recharger la montre.

Une T-Rex également pensée pour l’entraînement et la récupération

La T-Rex Dual Solar ne se limite pas à la randonnée. Associée à l’application Zepp, elle intègre des fonctions d’entraînement hybride combinant endurance et renforcement musculaire, avec un suivi des performances, de la récupération et de la fatigue. Les fonctions Training Balance et Weekly Focus cherchent à organiser les séances en fonction des objectifs et de la charge accumulée. La montre suit également la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang et différents indicateurs liés à la récupération.

Amazfit tente ainsi de rapprocher sa plateforme des écosystèmes sportifs plus complets, où la valeur ne vient plus seulement du nombre d’activités enregistrables. L’analyse de la charge, la récupération et la planification deviennent essentielles pour transformer les données collectées en informations réellement exploitables.

La version européenne prend par ailleurs en charge les paiements NFC, ce qui renforce son utilisation quotidienne en dehors des activités sportives. C’est un point important pour une montre aussi coûteuse : à 649,90 euros, elle ne peut plus se contenter d’être un simple ordinateur de randonnée porté occasionnellement.

À 649,90 euros, Amazfit vient directement chercher Garmin

Le prix constitue finalement l’un des éléments les plus surprenants de cette annonce. Amazfit a largement construit sa réputation en proposant des montres offrant beaucoup de fonctions pour un tarif inférieur à celui des principales références du marché. Avec la T-Rex Dual Solar, la marque change clairement de territoire.

À 649,90 euros, elle entre dans une catégorie où les attentes concernant la précision du GPS, la fiabilité des données physiologiques, la cartographie et la qualité du logiciel deviennent beaucoup plus élevées. Son principal adversaire n’est plus seulement une autre montre Amazfit quelques centaines d’euros moins chères, mais les modèles outdoor premium établis depuis plusieurs générations.

Le double panneau solaire lui donne toutefois un argument réellement distinctif. Plutôt que de reproduire simplement la formule des montres d’aventure existantes, Amazfit tente de résoudre un compromis technique : conserver l’AMOLED tout en offrant une recharge solaire suffisamment utile pour les expéditions prolongées.

Les précommandes européennes de l’Amazfit T-Rex Dual Solar ouvrent ce 22 septembre 2026, sur les sites de la marque et auprès de certains revendeurs partenaires.

La T-Rex Dual Solar marque ainsi un tournant pour Amazfit : la marque ne cherche plus seulement à proposer une alternative moins chère aux références de l’outdoor. Avec son écran AMOLED, ses deux panneaux photovoltaïques et son tarif de 649,90 euros, elle veut désormais jouer dans la même catégorie — tout en essayant d’apporter une solution que ses concurrents n’ont pas encore proposée sous cette forme.