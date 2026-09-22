COROS renforce sa gamme destinée aux sports d’endurance avec la PACE 4 Pro, une montre qui reprend la philosophie légère de la PACE tout en se rapprochant davantage des modèles multisports haut de gamme. Écran AMOLED de 1,47 pouce, verre saphir, lunette en titane, GPS double fréquence et jusqu’à 60 heures de suivi GPS composent une fiche technique particulièrement ambitieuse.

Le constructeur conserve pourtant un tarif relativement contenu pour cette catégorie : 449 euros. Une proposition qui place la PACE 4 Pro à mi-chemin entre la montre de running légère et les imposantes montres outdoor premium, avec un objectif clair : proposer davantage de cartographie, d’autonomie et de confort sans transformer la montre en instrument massif au poignet.

Un écran AMOLED de 1,47 pouce dans une montre de seulement 11,8 mm

La principale évolution de la PACE 4 Pro saute immédiatement aux yeux. COROS adopte un écran AMOLED LTPO de 1,47 pouce, le plus grand jamais installé sur l’une de ses montres, avec une définition de 466 x 466 pixels et une luminosité maximale annoncée à 3 500 nits.

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Cette surface d’affichage est 22,5 % supérieure à celle de la PACE 4. Elle doit notamment faciliter la consultation des cartes, des métriques d’entraînement ou des informations affichées pendant une course, lorsque quelques millimètres supplémentaires peuvent réellement améliorer la lisibilité.

COROS ne sacrifie pourtant pas la compacité. Le boîtier mesure 47,6 x 47,6 mm pour seulement 11,8 mm d’épaisseur. La montre elle-même pèse 38 grammes sans bracelet et atteint 43 grammes avec le bracelet en nylon fourni, ce qui reste particulièrement léger pour un modèle de ce diamètre doté d’un grand écran et d’une cartographie complète.

Le constructeur améliore également les matériaux. La dalle tactile est protégée par du verre saphir, tandis que la lunette utilise un alliage de titane. Le dos reste fabriqué dans un polymère haute résistance, un compromis permettant de limiter le poids tout en renforçant les zones les plus exposées aux chocs et aux rayures.

Deux coloris sont proposés, noir et blanc, avec des bracelets en nylon ou en silicone. La résistance à l’eau atteint 5 ATM.

Jusqu’à 21 jours d’autonomie et 60 heures avec le GPS

La batterie de 447 mAh permet à COROS d’annoncer jusqu’à 21 jours d’utilisation quotidienne, soit près de 50 % d’autonomie supplémentaire par rapport à la PACE 4. L’activation permanente de l’écran AMOLED réduit logiquement cette endurance, mais la montre conserve alors jusqu’à sept jours d’utilisation. Le résultat devient encore plus intéressant pour les activités longues. La PACE 4 Pro peut enregistrer jusqu’à 60 heures avec le GPS actif, ou 45 heures lorsque l’écran reste allumé en permanence.

Cette endurance est particulièrement pertinente pour le public visé. Une montre destinée au marathon, au trail, au cyclisme ou au triathlon doit pouvoir enchaîner de longues séances sans imposer une recharge quotidienne, tout en restant suffisamment légère pour être portée pendant plusieurs heures.

COROS cherche précisément à conserver cet équilibre. La marque ne poursuit pas la logique des montres outdoor les plus massives, capables d’intégrer des batteries encore plus imposantes, mais privilégie un rapport entre poids, autonomie et confort adapté aux sports d’endurance.

Cette philosophie différencie également la PACE 4 Pro des smartwatches plus généralistes. Plutôt que de multiplier les fonctions connectées nécessitant davantage d’énergie, COROS concentre l’essentiel de ses ressources sur l’entraînement, le GPS, la cartographie et le suivi physiologique.

Cartographie plus rapide et GPS double fréquence

Le grand écran prend tout son sens avec la cartographie. La PACE 4 Pro embarque 32 Go de stockage et 64 Mo de RAM, soit deux fois plus de mémoire vive que la PACE 4. COROS annonce ainsi une navigation plus réactive dans les cartes et une consultation plus fluide des différents éléments affichés.

L’utilisateur peut visualiser les points d’intérêt, les noms de rues et de sentiers ainsi que les indications de navigation virage par virage. Un outil Route Builder permet également de préparer des parcours avant une activité.

La montre dispose d’un GPS double fréquence, accompagné d’un altimètre barométrique. Cette combinaison vise particulièrement les sportifs évoluant dans des environnements où la précision de la localisation et de l’altitude devient essentielle, notamment en montagne ou dans des zones urbaines où les signaux satellites peuvent être perturbés.

COROS ajoute également une fonction originale de notes vocales géolocalisées. Grâce au microphone intégré, le sportif peut enregistrer une impression après une séance, une question destinée à son entraîneur ou simplement mémoriser un endroit découvert pendant une sortie. La note est associée à sa position GPS puis synchronisée avec l’entraînement dans l’application COROS.

La présence d’un microphone et d’un haut-parleur élargit ainsi les possibilités de la montre sans la transformer pour autant en smartwatch cellulaire. La PACE 4 Pro ne dispose en effet ni de connexion 4G/5G autonome ni de communication satellite intégrée.

Running, triathlon et récupération au centre de l’expérience

L’écosystème logiciel reste l’un des arguments essentiels de COROS. La PACE 4 Pro donne accès aux outils Training Load, VO2 Max, Running Fitness, Route Builder et Pace Strategy, avec une approche clairement orientée vers la progression sportive plutôt que vers les applications connectées traditionnelles.

Pace Strategy permet notamment de préparer une stratégie d’allure pour une course, tandis que les différents indicateurs de charge et de récupération aident à suivre l’évolution de l’entraînement sur plusieurs semaines. Des plans peuvent être construits directement dans l’écosystème COROS puis synchronisés avec la montre.

La PACE 4 Pro ne se limite naturellement pas à la course à pied. Elle est conçue pour suivre la natation, le cyclisme et les entraînements multisports, ce qui la rend particulièrement pertinente pour la préparation d’un triathlon.

Le suivi physiologique est également complet. La montre mesure la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène du sang, la température et propose un ECG. Elle analyse parallèlement la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la nuit, les différentes phases du sommeil et le niveau de stress quotidien.

Les données d’entraînement peuvent enfin être synchronisées avec des services tiers tels que Strava, Nike Run Club ou TrainingPeaks. COROS évite ainsi d’enfermer complètement les sportifs dans son propre environnement, un point important pour ceux qui disposent déjà de plusieurs années d’historique sur une autre plateforme.

À 449 euros, COROS vise un espace laissé entre deux catégories

La PACE 4 Pro est disponible dès maintenant au prix de 449 euros. Ce tarif constitue probablement l’un de ses arguments les plus importants, mais il traduit aussi une montée en gamme évidente de la famille PACE.

COROS ne cherche pas à reproduire exactement une Apple Watch Ultra, une Garmin Fenix ou une Galaxy Watch Ultra. Ces modèles proposent des écosystèmes, des fonctions connectées ou des capacités outdoor qui peuvent aller plus loin sur certains aspects. La PACE 4 Pro fait un choix différent : concentrer son équipement sur ce qui intéresse directement les sportifs d’endurance.

L’absence de LTE ou de communication satellite intégrée illustre cette stratégie. COROS investit plutôt dans le verre saphir, le titane, le GPS double fréquence, la cartographie, l’autonomie et les outils d’analyse sportive. Cela permet de contenir à la fois le prix et le poids de la montre.

Son écran AMOLED de 3 500 nits participe également à cette évolution. Les montres de running ne sont plus obligées de choisir entre une interface moderne, une bonne lisibilité et une autonomie de plusieurs semaines. La PACE 4 Pro promet de réunir ces qualités dans un boîtier de 11,8 mm qui reste suffisamment léger pour disparaître au poignet pendant une longue séance.

Avec la PACE 4 Pro, COROS ne cherche finalement pas à fabriquer la smartwatch la plus complète du marché. La marque semble viser quelque chose de plus précis : offrir aux coureurs, traileurs et triathlètes une grande partie de l’expérience d’une montre sportive premium, tout en évitant le poids, la complexité et surtout le prix qui accompagnent souvent cette montée en gamme.