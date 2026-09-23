OPPO ne s’est pas contenté de dévoiler ses Find X10 et ses nouveaux écouteurs Enco X4. Le constructeur renouvelle également son offre de montres connectées avec la OPPO Watch S2, un modèle qui mise sur un design plus fin, de nouveaux capteurs de santé et une fonction baptisée FatMax destinée à optimiser les entraînements.

Malgré une épaisseur limitée à 8,9 mm, la nouvelle montre promet jusqu’à 7 jours d’autonomie en utilisation classique, voire 10 jours avec le mode économie d’énergie.

OPPO accompagne ce lancement d’une nouvelle finition Titanium Moon pour sa Watch X3.

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Une OPPO Watch S2 de seulement 8,9 mm

La OPPO Watch S2 adopte un écran AMOLED de 1,46 pouce installé dans un boîtier en acier inoxydable. OPPO a particulièrement travaillé l’épaisseur de cette génération. Le boîtier mesure seulement 8,9 mm, sans compter la protubérance accueillant les capteurs à l’arrière.

Son poids s’établit à 34,5 grammes. Trois coloris sont proposés au lancement : Dynamic Orange, Mist Pink et Mountain Shadow Gray.

Le constructeur introduit également un nouveau bracelet segmenté en fluoroélastomère, présenté comme plus fin et plus respirant que ceux utilisés sur ses précédentes montres.

Jusqu’à 3 000 nits en extérieur

L’écran offre une luminosité habituelle de 600 nits, mais OPPO prévoit un mode spécifique pour les activités sportives réalisées en extérieur. Dans certaines situations, la dalle peut ainsi atteindre jusqu’à 3 000 nits afin d’améliorer sa lisibilité sous un fort ensoleillement.

Une caractéristique particulièrement intéressante pour une montre destinée à suivre des activités comme la course à pied, la randonnée ou le cyclisme.

Pour ces usages, OPPO intègre également un GPS double fréquence, plus adapté au suivi d’itinéraires dans les environnements où la réception satellite peut être perturbée. La OPPO Watch S2 prend en charge plus de 100 modes sportifs.

FatMax veut personnaliser la zone de combustion des graisses

OPPO introduit avec la Watch S2 une nouvelle fonction baptisée FatMax. Plutôt que de se contenter des zones de fréquence cardiaque génériques habituellement proposées par les montres connectées, le système cherche à calculer une plage personnalisée dans laquelle l’organisme optimiserait l’utilisation des graisses comme source d’énergie.

Pour effectuer cette estimation, la montre exploite plusieurs informations, notamment la taille, le poids, la fréquence cardiaque au repos ou encore la VO2 max.

Pendant l’entraînement, la OPPO Watch S2 fournit ensuite des indications en temps réel afin d’aider l’utilisateur à rester dans cette plage de fréquence cardiaque. La montre estime également la quantité de graisses et de glucides consommée pendant l’effort.

Ces données restent évidemment des estimations algorithmiques et ne doivent pas être interprétées comme des mesures métaboliques directes. Elles peuvent néanmoins constituer un indicateur supplémentaire pour suivre l’intensité d’un entraînement.

ECG, SpO2 et température au programme

OPPO fait également évoluer l’ensemble de capteurs installé au dos de sa montre. La Watch S2 dispose d’un capteur optique de fréquence cardiaque à huit canaux, associé à un système à 16 canaux pour mesurer la saturation en oxygène du sang (SpO2). Elle intègre également une électrode ECG ainsi qu’un capteur de température.

Une fonction de bilan de santé permet d’effectuer une analyse de 60 secondes regroupant 13 indicateurs différents. La montre propose par ailleurs les fonctions de suivi désormais habituelles sur ce segment : surveillance du sommeil, mesure continue de la SpO2 ou encore dépistage des signes associés à l’apnée du sommeil.

La disponibilité de certaines fonctions médicales pourra toutefois dépendre des certifications obtenues par OPPO dans chaque pays si la montre est commercialisée à l’international.

Deux smartphones connectés simultanément

La OPPO Watch S2 fonctionne sous ColorOS Watch 17. OPPO intègre notamment Fluid Cloud, qui permet d’afficher en temps réel certaines informations contextuelles, comme l’avancement d’une livraison ou des données liées aux transports. Plus inhabituel, la montre peut être connectée simultanément à deux smartphones et recevoir les notifications provenant des deux appareils.

La Watch S2 prend également en charge le NFC, notamment pour les cartes de transport compatibles, ainsi que différentes commandes gestuelles.

La disponibilité de ces services dépendra là encore du marché et des infrastructures prises en charge.

Jusqu’à 10 jours d’autonomie

Malgré son boîtier relativement fin, OPPO annonce une autonomie confortable. La OPPO Watch S2 peut atteindre 7 jours en utilisation standard. En activant le mode économie d’énergie, cette autonomie peut grimper jusqu’à 10 jours.

L’utilisation permanente de l’écran réduit logiquement ce résultat : avec l’Always-On Display, OPPO annonce environ 4 jours d’autonomie. Des chiffres qui, s’ils se vérifient en conditions réelles, permettraient à la Watch S2 de limiter fortement le besoin de recharge quotidienne.

Une montre particulièrement résistante à l’eau

La OPPO Watch S2 bénéficie d’une certification 5 ATM, permettant notamment son utilisation pour certaines activités aquatiques. Elle dispose également des certifications IP69 et IP69K, qui témoignent d’une protection élevée contre la poussière et l’eau.

L’IP69K ajoute notamment une résistance aux projections d’eau à haute pression et haute température dans les conditions prévues par la certification.

Une combinaison plutôt inhabituelle sur une montre connectée grand public.

Quel prix pour la OPPO Watch S2 ?

La OPPO Watch S2 sera commercialisée en Chine à partir du 24 septembre 2026. Son prix débute à 1 599 yuans, soit environ 195 euros en conversion directe. OPPO profite également de l’événement pour proposer une nouvelle déclinaison Titanium Moon de la Watch X3. Celle-ci est commercialisée à 2 799 yuans, soit environ 340 euros. Aucune date de lancement européen n’a pour le moment été annoncée.

La OPPO Watch S2 dispose pourtant de plusieurs arguments intéressants pour une éventuelle commercialisation internationale : son boîtier fin, son autonomie annoncée de sept jours, son GPS double fréquence et surtout son ensemble particulièrement complet de capteurs de santé.

Il faudra toutefois surveiller quelles fonctions — notamment l’ECG et le dépistage de l’apnée du sommeil — pourraient effectivement être proposées en Europe.