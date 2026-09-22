vivo profite du lancement de sa nouvelle gamme X500 pour renouveler sa montre connectée. La vivo Watch 6 mise moins sur une révolution fonctionnelle que sur une montée en gamme des matériaux, avec un élément particulièrement inhabituel à ce niveau de prix : le verre saphir devient standard sur l’ensemble de la famille, y compris sur la version Bluetooth commercialisée à partir de 999 yuans, soit environ 120 euros hors taxes et conversion directe.

La montre conserve parallèlement les arguments attendus d’un modèle premium : écran AMOLED de 1,47 pouce, GPS double fréquence, suivi continu de plusieurs indicateurs de santé, NFC et jusqu’à 21 jours d’autonomie. Les déclinaisons eSIM peuvent quant à elles fonctionner sans smartphone, tandis qu’une version en titane vient compléter la gamme.

Du verre saphir dès le modèle à 999 yuans

La vivo Watch 6 est proposée en Chine dans trois configurations. Le modèle Bluetooth ouvre la gamme à 999 yuans, tandis que la version eSIM passe à 1 399 yuans. Au sommet du catalogue, la vivo Watch 6 Titanium avec eSIM est commercialisée 1 999 yuans.

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La principale nouveauté commune à ces trois modèles est l’utilisation d’un verre saphir pour protéger l’écran. Ce matériau, particulièrement résistant aux rayures, est généralement associé aux versions les plus coûteuses des montres connectées. Vivo choisit ici de ne pas le réserver à sa déclinaison Titanium.

Les différences concernent davantage le châssis. Les versions Bluetooth et eSIM classiques utilisent de l’acier inoxydable 316L et affichent un poids de 44 grammes. Le modèle supérieur adopte un alliage de titane TC4 de qualité aéronautique, ce qui permet de descendre à 37 grammes.

Les deux constructions affichent une épaisseur de 9,5 mm, sans prendre en compte la protubérance accueillant les capteurs au dos. Vivo propose les finitions Wilderness et Moonlight sur la gamme, tandis que la teinte Natural Color est réservée à la version Titanium.

Cette stratégie permet surtout au constructeur de faire du saphir un équipement standard plutôt qu’un argument destiné à justifier le modèle le plus cher. La version Titanium conserve néanmoins un intérêt grâce à son poids réduit et à son matériau plus haut de gamme.

Un écran AMOLED de 1,47 pouce pouvant atteindre ponctuellement 3 500 nits

La montre embarque un écran AMOLED de 1,47 pouce fonctionnant à une fréquence classique de 60 Hz. vivo annonce une luminosité maximale locale pouvant atteindre 3 500 nits dans certaines conditions, notamment pendant des activités sportives réalisées en extérieur. Il ne s’agit donc pas d’une luminosité maintenue sur l’ensemble de la dalle en permanence. Cette valeur correspond à des situations spécifiques où la lisibilité en plein soleil devient prioritaire.

À l’inverse, l’écran peut descendre jusqu’à 2 nits dans les environnements sombres afin de limiter l’éblouissement. Le mode Always-On bénéficie quant à lui d’un rafraîchissement dynamique compris entre 5 et 30 Hz, réduisant la fréquence lorsque l’affichage ne nécessite pas d’animation rapide.

Ce fonctionnement participe directement à la gestion de l’autonomie. Sur une montre connectée, l’écran reste l’un des principaux postes de consommation, et la possibilité de réduire fortement son taux de rafraîchissement lorsqu’il affiche simplement l’heure permet de limiter l’impact du mode Always-On.

GPS double fréquence et cartographie hors ligne

vivo renforce également la partie localisation avec un système GNSS double fréquence prenant en charge cinq constellations satellitaires. Le constructeur revendique une acquisition du signal 34 % plus rapide et une précision des trajectoires améliorée de 10 % par rapport à la génération précédente. Ces chiffres restent ceux communiqués par vivo et devront être vérifiés en conditions réelles, mais ils montrent que le constructeur cherche à rapprocher sa montre des modèles davantage spécialisés dans le sport et les activités en extérieur.

La vivo Watch 6 dispose également d’un baromètre et prend en charge les cartes hors ligne. L’utilisateur peut ainsi conserver certaines fonctions de navigation même lorsque le smartphone ou une connexion de données ne sont pas immédiatement disponibles.

Les variantes eSIM vont plus loin grâce à une technologie d’antenne réseau en réseau phasé passif, capable selon vivo de maintenir trois chemins de signal simultanés sur les bandes L1 et L5. Elles peuvent également gérer directement les appels, les messages et la navigation sans dépendre en permanence d’un téléphone associé.

C’est l’une des différences essentielles entre les modèles Bluetooth et cellulaires. La première reste principalement un compagnon du smartphone, tandis que les versions eSIM peuvent fonctionner comme des appareils connectés plus autonomes.

vivo renforce le suivi cardiaque et sportif

La partie santé repose sur un système comprenant 8 canaux pour la fréquence cardiaque et 16 canaux pour la mesure de l’oxygène sanguin. La montre peut suivre en continu la fréquence cardiaque, la SpO2, le sommeil et le niveau de stress. vivo revendique une précision moyenne de 97,2 % pour les mesures de fréquence cardiaque réalisées dans différentes situations sportives en comparaison avec des ceintures thoraciques professionnelles. Ce taux atteindrait 98,5 % pour la course, la marche, le vélo et la randonnée. Là encore, ces valeurs proviennent du constructeur et ne remplacent pas des validations indépendantes ou un dispositif médical.

Plus de 100 modes sportifs sont disponibles. Certaines disciplines bénéficient de fonctions plus avancées, notamment l’analyse de la technique de course ou le suivi des mouvements pour les sports de raquette.

La mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque, ou HRV, doit également fonctionner tout au long de la journée, mais cette fonction n’est pas encore disponible au lancement. Vivo prévoit de l’ajouter ultérieurement par une mise à jour OTA.

Cette approche montre que la bataille entre montres connectées ne se joue plus réellement sur le nombre de sports reconnus. Avec plus d’une centaine de modes devenus relativement courants, les différences se déplacent vers la précision des capteurs, l’analyse des données et la capacité à fournir des informations réellement exploitables.

Jusqu’à 21 jours d’autonomie, mais beaucoup moins avec l’eSIM

L’autonomie varie fortement selon la version et les fonctions activées. vivo annonce 10 jours en utilisation typique pour le modèle Bluetooth, avec un maximum pouvant atteindre 21 jours dans un scénario plus léger. La version eSIM descend à environ 7 jours lorsqu’elle reste associée à un smartphone. Utilisée de manière totalement indépendante avec sa connexion cellulaire, elle atteindrait environ 4 jours.

Le mode Always-On constitue lui aussi un facteur important : lorsqu’il reste activé, vivo estime l’autonomie à environ 6 jours au maximum, indépendamment des chiffres supérieurs annoncés dans les scénarios plus économes.

Ces écarts illustrent une réalité souvent masquée par les autonomies maximales mises en avant sur les fiches techniques. Une montre pouvant atteindre trois semaines dans des conditions légères peut voir son endurance divisée par plusieurs facteurs dès que l’écran reste allumé, que le GPS fonctionne régulièrement ou que la connexion cellulaire est utilisée.

Même avec ces réserves, les dix jours annoncés en utilisation typique sur le modèle Bluetooth placent la Watch 6 dans une philosophie très différente des montres nécessitant une recharge quotidienne ou tous les deux jours.

vivo veut démocratiser certains attributs du très haut de gamme

La vivo Watch 6 semble finalement suivre une stratégie assez proche de celle observée sur le marché des smartphones chinois : faire descendre rapidement des caractéristiques autrefois réservées aux modèles les plus chers. Le verre saphir en constitue ici le meilleur exemple. Plutôt que de l’utiliser pour distinguer exclusivement une montre premium, vivo le généralise dès son modèle à 999 yuans et réserve le titane à ceux qui souhaitent aller plus loin dans la qualité des matériaux.

À cela s’ajoutent un GPS double fréquence, la cartographie hors ligne, des capteurs de santé renforcés et une autonomie potentiellement très importante. Les versions eSIM ajoutent ensuite une véritable indépendance vis-à-vis du smartphone, mais au prix d’une réduction sensible de l’endurance.

L’intégration de BlueLM, l’assistant IA de vivo, pour fournir notamment des rappels contextuels montre également la direction prise par le constructeur. Comme sur les smartphones, l’intelligence artificielle commence progressivement à devenir une couche supplémentaire de l’expérience plutôt qu’une fonction isolée.

Avec la vivo Watch 6, vivo ne cherche donc pas nécessairement à réinventer la montre connectée. Le constructeur tente plutôt de rendre plus accessibles des attributs longtemps associés aux modèles premium — et le passage du verre saphir en équipement standard dès l’entrée de gamme est probablement le signe le plus révélateur de cette évolution.