Snapdragon X2 : La nouvelle génération de puces ultra-puissantes arrive !

Qualcomm continue d’intensifier sa présence sur le marché des PC avec sa série de processeurs Snapdragon X, qui allient performance, efficacité énergétique et capacités avancées en IA. Après le succès des Snapdragon X Elite et X Plus, la firme pourrait bientôt dévoiler leurs successeurs avec des améliorations notables.

L’année dernière, Qualcomm a frappé fort avec ses puces Snapdragon X Elite et X Plus, qui ont secoué le marché en apportant une alternative performante aux processeurs x86 d’Intel et AMD. Mais, selon de récentes fuites, la prochaine génération de puces Snapdragon X2 pourrait être lancée très bientôt, avec une surprise de taille : une nouvelle gamme Ultra Premium.

Une puce « Ultra Premium » en approche ?

D’après un manifeste d’expédition divulgué par Olrak_29 sur X, le Snapdragon X2 est déjà en cours de production. Ce document mentionne également une déclinaison « Ultra Premium », ce qui laisse penser que Qualcomm pourrait introduire un modèle encore plus puissant que les actuels Snapdragon X Elite et X Plus.

Pour rappel, les puces Snapdragon X ont mis l’accent sur l’intelligence artificielle (IA), une approche qui a forcé Intel et AMD à réagir en intégrant des unités de traitement neuronal (NPU) dans leurs propres processeurs. Bien que Qualcomm ait été en perte de vitesse en matière de performances brutes, cette nouvelle génération Snapdragon X2 pourrait bien changer la donne avec des améliorations significatives.

Quelles améliorations attendre ?

Si Qualcomm suit la logique des évolutions précédentes, voici les améliorations attendues :

Des performances accrues grâce à une architecture améliorée

Un NPU plus puissant pour des capacités IA encore plus poussées

Une meilleure performance graphique pour rivaliser avec les solutions x86

Une efficacité énergétique optimisée, dans la continuité des puces ARM

Une sortie prévue pour cette année

Selon les informations disponibles, Qualcomm pourrait officialiser ces nouvelles puces plus tard en 2025, ce qui coïnciderait avec les cycles de mise à jour habituels de la marque.

En conclusion, le Snapdragon X2 et sa possible déclinaison Ultra Premium pourraient bien renforcer la position de Qualcomm sur le segment des PC sous ARM. Reste à voir si cette nouvelle génération saura réellement rivaliser avec les prochaines puces x86 d’Intel et AMD.