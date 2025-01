Accueil » Comment utiliser DeepSeek R1 sur PC et mobile, et comment l’installer localement ?

DeepSeek R1, le rival chinois de ChatGPT, a créé un véritable séisme dans le domaine de l’intelligence artificielle ces derniers jours. Tandis que les acteurs traditionnels tentent de minimiser son impact, l’application DeepSeek se classe en tête des téléchargements sur l’App Store, éclipsant ses concurrents.

Après avoir testé cette IA, force est de constater qu’elle est à la fois familière dans son fonctionnement et très performante. Pour les utilisateurs les plus techniques, il est même possible d’exécuter DeepSeek localement sur votre propre serveur d’IA grâce à Ollama, une solution open source. Cela pourrait bien signifier la fin des abonnements mensuels coûteux pour des modèles d’IA comme ChatGPT.

Mais pour ceux qui ne souhaitent pas passer par une configuration locale, voici comment utiliser DeepSeek sur PC ou mobile.

Comment utiliser DeepSeek sur un ordinateur ?

Tout comme ChatGPT, DeepSeek est accessible via un navigateur Web. Voici les étapes à suivre :

Connectez-vous : Rendez-vous sur le site officiel de DeepSeek et utilisez votre adresse e-mail ou un compte Gmail. Une autre option est d’utiliser un numéro de téléphone. Interface familière : Une fois connecté, vous serez accueilli par une interface très similaire à celle de ChatGPT. Vous pouvez alors poser vos questions ou tester vos idées en toute simplicité.

Note de prudence : Bien que DeepSeek soit entièrement open source et n’ait pas encore été accusé d’espionnage, les applications chinoises font souvent l’objet de controverses sur la confidentialité. Restez vigilant.

Comment utiliser DeepSeek sur un téléphone mobile ?

DeepSeek est disponible sous forme d’application sur les principaux magasins d’applications. Voici comment procéder :

Téléchargez l’application : Cherchez DeepSeek sur l’App Store ou Google Play Store. L’application est actuellement numéro un dans de nombreux pays. Connectez-vous : Suivez les mêmes étapes que pour la version Web. Une fois connecté, vous pourrez accéder à l’IA directement depuis votre téléphone, où que vous soyez.

Installer DeepSeek avec Ollama pour un usage local

Si vous êtes passionné par l’IA et soucieux de protéger vos données personnelles, l’installation locale de DeepSeek via Ollama est une excellente option. Cela vous permet de garder vos interactions privées et d’éviter que vos données ne soient utilisées pour entraîner d’autres modèles d’IA. Cependant, cela nécessite un PC puissant, idéalement équipé d’un GPU Nvidia performant.

Étapes pour installer DeepSeek via Ollama :

Configurez Ollama : Consultez notre guide détaillé sur l’installation d’Ollama sur un mini PC comme le Geekom. Téléchargez le modèle DeepSeek : Une fois Ollama installé, ouvrez votre terminal et entrez la commande suivante : ollama run deepseek-r1:8b . Cette commande télécharge et installe le modèle DeepSeek R1 sur votre machine. Vérifiez l’espace disque : Chaque modèle pèse plusieurs gigaoctets. Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage disponible. Personnalisez et utilisez : Une fois le modèle téléchargé, vous pouvez l’utiliser pour vos projets personnels, l’ajuster ou même l’améliorer grâce à sa licence MIT.

DeepSeek : Une révolution dans le paysage de l’IA

DeepSeek R1 offre une alternative convaincante aux modèles d’IA traditionnels, à une fraction du coût de développement. Grâce à sa licence open source, il permet aux utilisateurs, développeurs et entreprises de l’explorer, l’adapter et l’intégrer dans divers projets. Que vous souhaitiez une solution locale pour préserver vos données ou une application mobile simple et accessible, DeepSeek semble être l’IA du moment.

Alors que ChatGPT domine encore les discussions en Occident, DeepSeek pourrait bien bousculer cet équilibre et redéfinir la concurrence dans le domaine de l’intelligence artificielle.