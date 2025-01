Accueil » Pixel 9a : Lancement anticipé et améliorations majeures !

Google pourrait surprendre les fans de la gamme Pixel en avançant la sortie du Pixel 9a à mi-mars, soit deux mois plus tôt que la période habituelle de mai. Avec cette sortie imminente, les spéculations sur son prix et ses spécifications battent leur plein.

Selon des fuites, le prix du Pixel 9a pour la version 128 Go restera inchangé par rapport aux modèles précédents, à 549 euros. Cependant, la version 256 Go pourrait subir une augmentation de 40 dollars, atteignant environ 650 euros, soit une différence de 100 euros entre les deux configurations.

Bien que cette augmentation puisse sembler modeste, elle pourrait freiner certains acheteurs, surtout dans une gamme souvent associée à un bon rapport qualité-prix. Toutefois, les nombreuses améliorations prévues pourraient justifier cet ajustement tarifaire.

Un design repensé et des caractéristiques techniques renforcées

Le Pixel 9a devrait arborer un design revisité avec un module photo plat en remplacement de l’emblématique barre horizontale des anciens modèles. Voici un aperçu des principales améliorations :

Écran et dimensions : Un écran légèrement plus grand de 6,285 pouces (contre 6,1 pouces pour le Pixel 8a), avec un appareil légèrement plus haut et plus large, mais étonnamment plus léger.

(contre 6,1 pouces pour le Pixel 8a), avec un appareil légèrement plus haut et plus large, mais étonnamment plus léger. Batterie : Une batterie plus généreuse de 5 100 mAh, surpassant la capacité du Pixel 8a.

de 5 100 mAh, surpassant la capacité du Pixel 8a. Recharge rapide : Une amélioration de la vitesse de charge filaire, passant de 18W à 23W.

Processeur : Propulsé par une version modifiée du Tensor G4, le téléphone intégrerait également le modem Samsung Exynos 5300, déjà vu sur les modèles précédents.

Caméra principale : Une caméra principale de 48 mégapixels, un saut significatif par rapport aux modèles précédents, pourrait propulser le Pixel 9a parmi les meilleurs photophones de 2025.

Un smartphone de milieu de gamme qui monte en gamme

Le Pixel 9a promet d’offrir un équilibre parfait entre performances et prix, avec des caractéristiques qui rivalisent avec celles de modèles plus coûteux. Bien que son positionnement « budget-friendly » reste intact pour la version de base, la montée en gamme des spécifications pourrait le rendre encore plus compétitif sur le marché.

La sortie avancée en mars pourrait permettre à Google de capter une attention accrue avant les lancements des concurrents. Si les rumeurs s’avèrent exactes, le Pixel 9a pourrait bien devenir un incontournable pour les utilisateurs à la recherche d’un smartphone performant et abordable en 2025.