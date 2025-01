Windows 11 : Partage de fichiers simplifié avec un panneau « Glisser-déposer » !

Microsoft expérimente une nouvelle fonctionnalité dans les dernières versions Insider Preview de Windows 11 : un panneau de Glisser-déposer » destiné à simplifier le partage de fichiers.

Découverte par l’utilisateur X @phantomofearth et rapportée par Tom’s Hardware, cette nouveauté permet d’afficher un panneau de partage lorsque vous glissez un fichier vers le haut de l’écran.

Le panneau de Glisser-déposer, détecté dans la Build 22635.4805, n’est pas mentionné dans les notes officielles de Microsoft, ce qui indique qu’il est encore en phase de test. Lorsque vous déplacez un fichier vers le haut de l’écran, un panneau déroulant apparaît, affichant diverses options de partage dans une interface claire et accessible.

Ce design rappelle fortement les menus de partage des systèmes d’exploitation mobiles, avec des icônes grandes et faciles à repérer pour simplifier l’utilisation. Pour les utilisateurs habitués aux interfaces mobiles, cette nouveauté pourrait sembler intuitive et moderne, tout en comblant le fossé entre les expériences desktop et mobile.

Comparaison avec d’autres systèmes

Windows 11 : Cette nouvelle fonctionnalité enrichit les capacités de partage déjà disponibles, réduisant le besoin de passer par les clics droits et les menus complexes.

macOS : Apple offre également des outils simplifiés pour le partage de fichiers, mais utilise une interface plus traditionnelle basée sur des menus déroulants et des clics multiples, plutôt qu’une approche glisser-déposer.

Influence des mobiles : Le panneau de Glisser-déposer emprunte beaucoup aux systèmes d’exploitation mobiles, mettant l’accent sur une interface visuellement intuitive et accessible.

Amélioration du menu Snap

En parallèle de ce nouveau panneau, Microsoft apporte des ajustements au menu Snap, qui permet d’organiser les fenêtres en différentes dispositions. Désormais, le menu affiche une instruction claire : « Choisissez où déplacer cette fenêtre », ce qui vise à rendre cette fonctionnalité plus intuitive, notamment pour les nouveaux utilisateurs de Windows 11.

La ressemblance croissante des systèmes d’exploitation desktop avec leurs équivalents mobiles divise les utilisateurs. D’un côté, ces changements peuvent attirer de nouveaux utilisateurs habitués aux interfaces des smartphones. D’un autre, les utilisateurs traditionnels de PC peuvent percevoir ces mises à jour comme une compromission de l’expérience desktop classique.

Une potentielle solution pourrait être d’offrir aux utilisateurs un choix lors de la configuration initiale, leur permettant d’opter pour un « style desktop » ou un « style mobile » selon leurs préférences.

Tester le panneau Glisser-déposer dès maintenant

Pour les curieux, @phantomofearth a partagé des instructions pour télécharger et activer cette fonctionnalité dans la version Insider Preview. Cependant, gardez à l’esprit que cette fonctionnalité est encore expérimentale et pourrait être modifiée ou retirée avant la sortie officielle.

On ne sait pas encore si ou quand ce panneau deviendra une fonctionnalité standard de Windows 11. Néanmoins, cette nouveauté, centrée sur la simplification des tâches quotidiennes comme le partage de fichiers, montre l’engagement de Microsoft à améliorer l’expérience utilisateur.