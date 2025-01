Facebook, Messenger, Instagram : Meta AI s’inspire de vos données

Meta continue d’améliorer son chatbot d’IA, Meta AI, en introduisant une fonctionnalité majeure : la capacité de se « souvenir » des détails des conversations précédentes.

Cette mise à jour est désormais déployée sur Facebook, Messenger et WhatsApp, pour les appareils iOS et Android, aux États-Unis et au Canada.

Des souvenirs personnalisés pour une IA plus intuitive

D’après une publication sur le blog officiel de Meta, les utilisateurs peuvent maintenant demander à Meta AI de se souvenir d’informations spécifiques, comme leur passion pour les voyages ou leur intérêt pour l’apprentissage de nouvelles langues. À l’image des fonctionnalités analogues de ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google, cette mémoire contextuelle permet à Meta AI de proposer des réponses mieux adaptées.

Par exemple, si un utilisateur mentionne dans une conversation qu’il est végan, Meta AI s’en souviendra et proposera des idées de recettes qui correspondent à ce régime alimentaire lors de futures interactions. Cependant, Meta précise que cette capacité de mémorisation ne sera pas active dans les discussions de groupe, et que les utilisateurs pourront à tout moment supprimer les informations mémorisées.

Des recommandations basées sur vos données Meta

En plus de sa mémoire contextuelle, Meta AI utilisera désormais les informations issues des comptes Facebook, Messenger, et Instagram des utilisateurs pour fournir des recommandations encore plus personnalisées. Cela inclut des données telles que l’emplacement de votre domicile mentionné sur Facebook ou les vidéos récemment consultées sur Instagram.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a expliqué cette nouveauté dans un message publié lundi :

Meta AI commence à vous donner des réponses basées sur vos préférences et les informations que vous avez partagées. Par exemple, l’IA m’a aidé à inventer des histoires créatives pour endormir mes filles. Elle se souvient qu’elles adorent les sirènes, donc si je lui demande une nouvelle histoire, elle s’en inspire.

Ces recommandations personnalisées sont progressivement mises en ligne sur Facebook, Messenger et Instagram aux États-Unis et au Canada. Cependant, il est à noter qu’il n’y aura pas d’option pour désactiver cette fonctionnalité, comme l’a confirmé un porte-parole de Meta à TechCrunch.

Une réception mitigée pour Meta AI ?

Bien que Meta tente de présenter ces capacités comme des améliorations positives, la méfiance générale envers l’utilisation des données par Meta — en particulier sur Facebook — pourrait limiter l’enthousiasme des utilisateurs. Les critiques soulignent l’absence d’une option pour se soustraire à cette collecte de données, ce qui pourrait alimenter les craintes sur la confidentialité et la sécurité des informations personnelles.

Reste à voir si cette évolution renforcera l’engagement des utilisateurs ou si elle alimentera davantage les controverses autour des pratiques de Meta en matière de données.