LinkedIn accusé d’espionnage : Vos messages privés pour entraîner l’IA ?

LinkedIn fait face à une action en justice en Californie, accusé d’avoir partagé les messages privés et les informations personnelles de ses utilisateurs avec des entreprises tierces pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle.

Cette plainte a été déposée par un utilisateur de LinkedIn Premium, agissant au nom de toutes les personnes concernées, et prétend que l’entreprise aurait sciemment violé ses engagements en matière de confidentialité tout en tentant de dissimuler ses actions.

Selon la plainte, LinkedIn aurait introduit un paramètre de confidentialité qui optait automatiquement les utilisateurs dans un programme permettant à des tiers d’utiliser leurs données personnelles pour entraîner des IA.

Il est également affirmé que LinkedIn aurait modifié sa politique de confidentialité pour justifier rétroactivement ces pratiques et mis à jour sa section FAQ pour indiquer que les utilisateurs pouvaient choisir de ne pas partager leurs données à l’avenir, tout en précisant que cela n’affecterait pas les données déjà utilisées pour l’entraînement des IA.

La plainte accuse LinkedIn d’avoir tenté de « couvrir ses traces » en mettant en œuvre ces changements discrètement, une action perçue comme un signe de mauvaise foi. Elle affirme également que ces pratiques violent les engagements contractuels de l’entreprise ainsi que ses propres normes de confidentialité.

En réponse, un porte-parole de LinkedIn a déclaré à BBC News que ces allégations sont « infondées et sans mérite ».

Exigences légales de LinkedIn

La plainte demande une compensation financière significative :

1 000 dollars par utilisateur pour des violations présumées du Federal Stored Communications Act des États-Unis.

Une somme non spécifiée pour des violations de contrat et de la loi californienne sur la concurrence déloyale.

Il est également souligné que LinkedIn a affirmé dans un e-mail adressé à ses utilisateurs que le partage de données pour des fins d’IA n’était pas activé dans des régions telles que la Suisse, le Royaume-Uni et l’Espace économique européen.

Antécédents de LinkedIn concernant les données privées

Ce n’est pas la première fois que LinkedIn se retrouve dans la tourmente pour sa gestion des données des utilisateurs. Dans une précédente affaire, la plateforme avait accepté de payer 13 millions de dollars après des plaintes concernant l’envoi excessif d’emails sans consentement. Les utilisateurs concernés avaient alors reçu environ 20 dollars chacun en compensation.

Cette nouvelle plainte soulève des préoccupations plus larges sur la manière dont les entreprises technologiques gèrent les données des utilisateurs à l’ère de l’intelligence artificielle. Alors que l’utilisation de données personnelles pour entraîner des systèmes IA devient un sujet de controverse, les plateformes comme LinkedIn sont de plus en plus poussées à garantir transparence et respect de la vie privée.

Alors que le procès suit son cours, cette affaire alimente le débat croissant sur l’éthique de l’utilisation des données et sur la responsabilité des grandes entreprises technologiques.