Huawei Pura 80 Ultra : Capteurs photo « maison » et IA avancée ?

Huawei continue de consolider sa position de leader sur le marché des smartphones en Chine, surpassant Apple et ses concurrents locaux, comme Xiaomi. Non seulement la marque est numéro un dans les smartphones traditionnels, mais elle domine également le secteur des smartphones pliables en Chine.

Sa stratégie d’autonomie en matière de matériel et de logiciels lui permet de contourner efficacement les restrictions imposées par les États-Unis et de poursuivre son expansion. La prochaine étape dans cette dynamique de succès est le lancement attendu du Huawei Pura 80 Ultra, qui promet d’être un tournant pour la marque.

Des capteurs photo développés en interne pour le Pura 80 Ultra

Selon des informations partagées sur Weibo par Smart Pikachu, le Huawei Pura 80 Ultra sera équipé d’un système de triple caméra entièrement conçu en interne.

Voici les détails :

Capteur principal : Un capteur massif de 1 pouce, idéal pour capturer des images avec une grande précision et une faible profondeur de champ.

Capteur ultra grand-angle : Une caméra de 50 mégapixels offrant un champ de vision élargi.

Téléobjectif périscopique : Un capteur de grande taille (1/1,3 pouce) pour des capacités de zoom avancées.

Cette nouvelle approche marque une rupture avec la série Pura 70, qui utilisait des capteurs OmniVision. En développant ses propres capteurs, Huawei pourrait améliorer non seulement la qualité des photos, mais aussi réduire sa dépendance à des fournisseurs tiers.

Une nouvelle puce Kirin 5G en préparation

Huawei travaille également sur un nouveau processeur Kirin 5G, qui serait intégré à la série Pura 80. Baptisé Kirin 9020, ce SoC devrait offrir des performances accrues, notamment pour le traitement des photos et des vidéos. Il pourrait également être optimisé pour les fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle, renforçant ainsi les capacités de traitement d’image et d’analyse en temps réel.

Améliorations attendues en IA

L’intégration de technologies d’IA encore plus sophistiquées semble être au cœur des priorités de Huawei pour cette nouvelle gamme. Cela pourrait se traduire par des améliorations dans :

Le traitement des images, avec une réduction encore plus efficace du bruit et des couleurs plus naturelles.

Les fonctionnalités de reconnaissance de scène et de sujet.

De nouveaux outils pour la photographie en basse lumière et des vidéos plus fluides.

Date de lancement et positionnement du Pura 80 Ultra

Le Huawei Pura 80 Ultra devrait être dévoilé au deuxième trimestre 2025, probablement en avril, suivant le calendrier de sortie de la série Pura 70. Huawei n’a pas encore confirmé ces informations, mais les caractéristiques officielles devraient être révélées lors de l’annonce officielle.

Avec ses capteurs développés en interne, sa nouvelle puce Kirin 9020 et des avancées dans l’intelligence artificielle, le Huawei Pura 80 Ultra s’annonce comme une référence incontournable sur le marché des smartphones haut de gamme. En combinant innovation technologique et indépendance stratégique, Huawei continue de montrer sa capacité à relever les défis et à maintenir sa position dominante.