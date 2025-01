Accueil » iPhone 16E : L’iPhone SE 4 change de nom et de look ?

Le prochain iPhone annoncé par Apple pourrait ne pas être l’iPhone SE 4, comme beaucoup l’attendaient, mais plutôt l’iPhone 16E, selon les dernières rumeurs.

Cette annonce, probablement prévue autour de mars 2025, marquerait un changement notable dans la stratégie de nomenclature d’Apple. Deux sources réputées, Majin Bu et Fixed Focus Digital, ont révélé que le nouveau modèle de la gamme SE pourrait adopter un nom plus aligné sur les iPhone 16 lancés en septembre dernier.

Historiquement, Apple a désigné ses modèles « SE » comme des éditions spéciales (« Special Edition »), et trois générations de ces appareils ont été commercialisées, la dernière étant l’iPhone SE 3 en 2022. Cependant, Apple a souvent modifié les noms de ses iPhones au fil des années, comme le montrent les modèles iPhone X, iPhone XS, et iPhone XR. Ce changement, s’il se concrétise, pourrait être une stratégie pour harmoniser les gammes et simplifier la compréhension des produits par les consommateurs.

Design inspiré de l’iPhone 14

Les premières fuites confirment que l’iPhone 16E (ou iPhone SE 4) empruntera beaucoup au design de l’iPhone 14, sorti en 2022. Un rendu partagé par Majin Bu montre une coque conçue pour ce modèle, bien que celle-ci ne révèle pas de détails révolutionnaires. Ce design emprunté permettrait à Apple de proposer un appareil de milieu de gamme à moindre coût en réutilisant des éléments existants.

Selon les rumeurs, l’iPhone 16E devrait intégrer plusieurs améliorations significatives par rapport à son prédécesseur :

Un écran OLED : Une première pour la gamme SE, offrant une meilleure qualité d’affichage.

Face ID : L’introduction de la reconnaissance faciale, une fonctionnalité jusqu’ici absente des modèles SE.

8 Go de RAM : Un saut en performance qui permettrait au téléphone de prendre en charge les fonctionnalités d’Apple Intelligence (IA avancée intégrée).

Ces améliorations viseraient à rapprocher l’iPhone 16E des modèles premium, tout en maintenant un prix compétitif.

Quel positionnement sur le marché ?

L’objectif principal de la gamme SE a toujours été de fournir une expérience iPhone à un prix plus abordable, sans sacrifier les fonctionnalités essentielles et les mises à jour logicielles. L’iPhone 16E semble poursuivre cette philosophie tout en intégrant des avancées technologiques majeures. Si les rumeurs sont vraies, il pourrait représenter une offre particulièrement attrayante dans le segment milieu de gamme.

Bien que ces informations soient à prendre avec précaution, le passage à la dénomination « iPhone 16E » semble plausible et pourrait refléter une stratégie plus cohérente de la part d’Apple. Avec des améliorations notables et un design éprouvé, ce modèle pourrait séduire un large public. Il faudra attendre l’annonce officielle pour confirmer ces rumeurs et découvrir si Apple réussira une fois de plus à marquer les esprits avec son approche revisitée de l’iPhone « SE ».