Apple va se lancer sur le marché des écrans connectés : un iPad géant pour votre maison ?

Après des années de spéculations, il semble qu’Apple soit sur le point de lancer un écran connecté, combinant les capacités d’un HomePod et d’un iPad. Bien que son nom officiel reste inconnu, une récente fuite nous donne des détails intéressants sur son écran et sa conception.

Selon un rapport du média sud-coréen Seoul Economic Daily, l’écran de cet appareil sera doté de la technologie LTPS OLED (low-temperature polycrystalline silicon).

Pourquoi pas LTPO ? : Contrairement à la technologie LTPO utilisée sur les iPhone haut de gamme pour des fonctionnalités comme les taux de rafraîchissement variables et les écrans toujours allumés, LTPS est une solution plus économique. Elle est parfaitement adaptée à un écran domestique qui n’a pas besoin de ces fonctionnalités avancées.

Taille de l’écran : Le dispositif serait équipé d’un écran de 6,7 pouces, plus petit que les 6,9 pouces de l’iPhone 16 Pro Max et les 8,3 pouces de l’iPad Mini 7.

Ce format place l’appareil d’Apple parmi les écrans connectés compacts, en ligne avec des modèles comme le Google Nest Hub (7 pouces) et plus petit que des produits comme le Amazon Echo Show 10.

Selon la source, ces écrans seront produits exclusivement par l’entreprise chinoise Tianma, marquant un tournant dans la stratégie d’approvisionnement d’Apple. Tianma est également en lice pour fournir des écrans pour l’iPhone SE 4, tandis que BOE (autre fabricant chinois) devrait produire des écrans OLED pour des modèles futurs de MacBook Pro. Apple semble miser sur une stratégie de prix compétitif pour ce produit, dans un marché où les versions précédentes du HomePod n’ont pas rencontré un succès massif.

Potentiel design : un clin d’œil à l’iMac G4 ?

Des rumeurs évoquent un design innovant pour ce produit :

L’écran pourrait être monté sur un bras mobile , rappelant l’esthétique emblématique de l’iMac G4.

, rappelant l’esthétique emblématique de l’iMac G4. Une base arrondie servirait de support.

Une autre variante, sans haut-parleur intégré, pourrait être uniquement dédiée à la gestion de la maison connectée.

Apple semble vouloir rivaliser avec des produits comme le Google Nest Hub Max et le Amazon Echo Show, mais avec une approche plus compacte et haut de gamme.

Le choix d’une taille d’écran plus petite (6,7 pouces) et d’une technologie OLED LTPS souligne une volonté d’équilibrer qualité et coût.

Un tel écran pourrait servir de contrôleur domestique centralisé, intégrant HomeKit et la reconnaissance vocale via Siri, tout en offrant une expérience multimédia limitée.

L’écran devrait permettre une meilleure intégration des contrôles HomeKit et renforcer l’utilité du HomePod comme hub domestique centralisé. Bien que les tâches d’un écran sur un HomePod restent limitées (consultation rapide, contrôle domotique), Apple privilégie une qualité visuelle supérieure à un prix accessible pour séduire un plus large public.

Un lancement attendu pour la fin 2025

Alors que des rumeurs circulent depuis plusieurs années, le lancement de cet écran intelligent semble se préciser.

Le produit pourrait être dévoilé au premier semestre 2025 , avec une sortie prévue pour la deuxième moitié de l’année.

, avec une sortie prévue pour la deuxième moitié de l’année. Ce calendrier donnerait à Apple le temps de peaufiner le produit et de s’assurer qu’il s’intègre parfaitement à son écosystème.

Avec cet écran connecté, Apple semble vouloir s’implanter sur le marché des contrôleurs de maison connectée, tout en adoptant une approche différente de ses concurrents. Compact, élégant et intégré à son écosystème, ce produit pourrait séduire les utilisateurs cherchant une solution discrète, mais performante pour leur maison connectée.

Si les rumeurs se confirment, cet appareil pourrait représenter un pas significatif dans la stratégie d’Apple pour dominer l’univers des appareils connectés.