CES 2025 : Aqara G410, la sonnette vidéo connectée se réinvente

Lors du CES 2025, Aqara a présenté une mise à jour très attendue de sa sonnette vidéo, la Doorbell Camera Hub G410, et elle semble être à la hauteur des attentes. Ce nouveau modèle offre des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, la G4, tout en introduisant des fonctionnalités modernes adaptées à un usage domestique connecté.

Caractéristiques principales de la Aqara G410

La Doorbell Camera Hub G410 propose une vidéo en 2K avec un ratio 4:3, idéal pour voir les visiteurs de la tête aux pieds, ainsi que les colis déposés devant la porte. Bien que la résolution et l’angle de vue aient été améliorés (172 degrés en diagonale), l’absence de HDR pourrait poser problème dans certaines conditions d’éclairage.

C’est l’une des premières sonnettes à intégrer un capteur mmWave, qui améliore considérablement la précision de la détection des personnes. Cela réduit les fausses alertes dues au mouvement d’objets ou de feuilles.

Hub domotique intégré

Avec des connexions Wi-Fi double bande, Thread, et Zigbee, la Aqara G410 sert également de hub domotique. Elle peut intégrer des accessoires Aqara et des appareils tiers compatibles avec Matter, élargissant ainsi son utilité pour un foyer connecté.

Compatibilité et stockage

Compatibilité étendue : La G410 fonctionne avec Apple Home (y compris HomeKit Secure Video), Amazon Alexa, Google Home, et Samsung SmartThings. Elle peut diffuser en temps réel vers des écrans connectés compatibles.

Stockage local et cloud : La G410 prend en charge une carte microSD pour un enregistrement local continu (en étant câblée). Cependant, contrairement à la G4, elle nécessitera un abonnement pour le stockage cloud.

Enregistrement continu : Lorsqu’elle est câblée, elle permet un enregistrement 24/7 sur microSD, une fonctionnalité essentielle pour ceux souhaitant une surveillance constante.

Fonctionnalités supplémentaires

Interopérabilité : Elle prend en charge le protocole RTSP, permettant de diffuser le flux vidéo localement vers des solutions tierces comme Home Assistant.

Reconnaissance faciale : La reconnaissance faciale reste intégrée à l’appareil, permettant de personnaliser les alertes pour les membres de la famille ou des visiteurs réguliers.

Points faibles et limitations

Bien que la G410 apporte de nombreuses améliorations, quelques limitations subsistent :

Alimentation : Comme la G4, elle peut fonctionner sur 6 piles AA ou être câblée, mais elle ne sonnera toujours pas votre carillon existant sans l’ajout d’un répéteur branché sur une prise électrique.

Alertes intelligentes limitées : La sonnette n’envoie des alertes qu’en cas de détection de personnes ou de mouvements. Les alertes pour les colis, animaux ou véhicules nécessitent une intégration via Apple Home.

IPX3 seulement : Sa résistance aux intempéries reste modeste, ce qui signifie qu’elle doit être installée sous un porche ou un abri pour éviter des dommages dus à une pluie abondante.

Clips courts : L’enregistrement est limité à des clips de 12 secondes, ce qui peut être contraignant dans certaines situations.

Prix et disponibilité

Aqara n’a pas encore annoncé de date de sortie ni de prix pour la G410. Cependant, compte tenu du tarif de la G4 (150 $), il est probable que la G410 s’inscrive dans une gamme de prix similaire, avec des frais supplémentaires pour le stockage cloud.

La Doorbell Camera Hub G410 combine des fonctionnalités modernes, comme la vidéo 2K, la compatibilité Matter, et un capteur mmWave, tout en conservant les points forts de la G4, comme le stockage local et la reconnaissance faciale. Bien qu’elle présente certaines limitations, elle reste une option solide pour ceux cherchant une sonnette intelligente avancée et intégrée à leur écosystème domotique. Restez à l’écoute pour plus de détails sur son lancement officiel.