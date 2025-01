Galaxy S25 : Découvrez les premières images officielles !

Samsung a officiellement annoncé que son prochain événement Unpacked se tiendra le 22 janvier 2025, marquant le lancement tant attendu de la série Galaxy S25.

(Peu après cette annonce, des images officielles des Galaxy S25 ont été divulguées par le média allemand WinFuture, offrant un premier aperçu clair du design et des fonctionnalités de ces nouveaux modèles.

Un nouveau design pour le Galaxy S25 Ultra

Les images confirment une évolution notable du design du Galaxy S25 Ultra. Abandonnant ses lignes carrées emblématiques, le modèle Ultra adopte désormais des coins légèrement arrondis tout en conservant des bords plats. Cette modification lui confère un profil plus élégant et moderne, tout en mettant en valeur ses bordures d’écran plus fines, une amélioration significative par rapport au Galaxy S24 Ultra, dont le cadre arrondi pouvait donner l’impression de bordures épaisses.

Les modèles Galaxy S25 et S25+ se démarquent par des courbes encore plus prononcées, offrant un design plus fluide et ergonomique. Une autre évolution majeure est l’ajout de cercles noirs autour des objectifs des caméras, un choix esthétique inspiré du Galaxy Z Fold 6.

Les rendus divulgués dévoilent également une coque compatible Qi2 dotée d’un anneau magnétique d’alignement, confirmant que la charge sans fil Qi2 ne sera pas native sur la série Galaxy S25. À la place, Samsung propose des coques officielles permettant d’activer cette fonctionnalité. Cette approche pourrait simplifier la compatibilité avec les stations de charge magnétiques et d’autres accessoires, tout en évitant des modifications matérielles complexes.

Performances améliorées : Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM

Toute la gamme Galaxy S25 sera équipée du processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, associé à 12 Go de RAM en configuration standard. Ce bond technologique promet de renforcer les fonctionnalités basées sur l’IA, offrant une expérience utilisateur plus fluide et une optimisation des performances dans divers usages.

Bien que la capacité des batteries reste inchangée, des améliorations de la charge sans fil sont prévues, répondant à une forte demande des utilisateurs. Sur le plan photographique, le Galaxy S25 Ultra pourrait intégrer un nouveau capteur ultra grand-angle, améliorant encore ses performances en photographie. La série introduira également une nouvelle teinte Bleu Glacial, désormais décrite comme étant plus claire que ce qui avait été initialement rapporté.

Résumé des informations clés

Le Galaxy S25 Ultra arbore un design plus arrondi avec des bords plats et des bordures d’écran affinées.

Les caméras sont entourées de cercles noirs, créant une continuité visuelle avec les modèles premium de Samsung.

Des coques Qi2 permettront d’activer la charge sans fil magnétique.

Toute la gamme sera équipée de 12 Go de RAM et du Snapdragon 8 Elite pour des performances renforcées.

De nouvelles améliorations pour les caméras, notamment sur le modèle Ultra, sont attendues.

En attendant l’événement Unpacked

Ces fuites nous donnent un aperçu complet des offres premium de Samsung pour 2025. L’événement Unpacked du 22 janvier devrait révéler tous les détails techniques et fonctionnalités de la série Galaxy S25. Rendez-vous en janvier pour découvrir officiellement ces nouveaux fleurons de la marque !