CES 2025 : JBL dévoile le Tour One M3 avec connectivité révolutionnaire

JBL, marque emblématique dans l’univers de l’audio, continue de repousser les limites avec l’annonce des JBL Tour One M3, des casques supra-auriculaires conçus pour offrir une qualité audio exceptionnelle et des fonctionnalités avancées. Dévoilés au CES 2025, ces nouveaux casques visent à séduire les audiophiles exigeants grâce à des innovations de pointe.

Le Tour One M3 se distingue par son nouveau transmetteur sans fil JBL SMART Tx. Cet émetteur permet de connecter les casques à n’importe quelle source audio USB-C ou analogique, comme les systèmes de divertissement en vol, les PC, les tablettes et les téléviseurs.

En plus de réduire la latence et d’améliorer la stabilité des connexions, cette technologie permet également de partager l’audio avec un nombre illimité d’appareils compatibles Auracast, une avancée majeure pour les utilisateurs en quête de flexibilité.

Équipés de transducteurs Mica Dome de 40 mm, les Tour One M3 promettent un son riche, avec des basses profondes, des médiums équilibrés et des aigus cristallins. Ils prennent en charge le streaming audio Hi-Res via Bluetooth et offrent une expérience audio sans perte grâce à une connexion USB-C. Pour une immersion totale, le casque intègre un son spatial avec suivi des mouvements de la tête, idéal pour les amateurs de cinéma ou de musique en 3D.

De plus, grâce à l’application JBL Headphones, les utilisateurs peuvent personnaliser leur profil audio avec JBL Personi-Fi 3.0, qui inclut un égaliseur à 12 bandes et un test auditif pour optimiser l’équilibre sonore entre l’oreille gauche et droite.

JBL Tour One M3, annulation adaptative de bruit améliorée

Le système True Adaptive Noise Cancelling 2.0 utilise une matrice de 8 microphones (contre quatre dans les modèles précédents) pour ajuster le niveau d’annulation de bruit en temps réel en fonction de l’environnement. Que vous soyez dans un avion, un café bruyant ou à la maison, cette technologie vous permet de vous concentrer pleinement sur votre contenu audio. Les modes Ambient Aware et TalkThru offrent quant à eux la possibilité d’entendre les sons ambiants ou de tenir une conversation sans retirer le casque.

Les JBL Tour One M3 sont dotés de quatre microphones avec technologie de beamforming adaptatif, garantissant une clarté vocale optimale même dans des environnements bruyants. Ils sont également certifiés Zoom pour une utilisation filaire, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels en télétravail ou en réunion.

Connectivité, autonomie et confort

Avec la connectivité Bluetooth 5.3, ces casques assurent une connectivité rapide et stable. La fonctionnalité SmartTalk permet de détecter automatiquement votre voix pour activer la pause audio et ajuster le niveau sonore ambiant. En termes d’autonomie, les Tour One M3 offrent jusqu’à 70 heures d’écoute, et seulement 5 minutes de charge suffisent pour récupérer 5 heures supplémentaires, un atout pour les utilisateurs toujours en déplacement.

Le design soigné est disponible en trois coloris : Noir, Mocha et Bleu, avec des matériaux de haute qualité pour un confort prolongé.

Le JBL Tour One M3 sera disponible dès le 15 avril 2025 en trois coloris (Noir, Mocha et Bleu) au prix de 399,99 € avec le JBL SMART Tx, et 349,99 € sans l’émetteur.