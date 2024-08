Nvidia en baisse : Retard des puces Blackwell et déficits de conception

Les actions de Nvidia ont subi une forte baisse avant les négociations lundi, les marchés réagissant aux informations selon lesquelles ses dernières puces de la série Blackwell seront retardées en raison de défauts de conception.

Ce revers pour le leader du marché des semi-conducteurs intervient alors que d’autres pertes technologiques importantes ont contribué à la pire journée du Nasdaq depuis près de deux ans.

La chute de Nvidia d’environ 8 % — contre 13 % à l’ouverture du marché — porte à environ 23 % la chute de l’action en un mois, exacerbée par les nouvelles concernant sa dernière série.

La troisième entreprise la plus valorisée au monde en termes de capitalisation boursière a dévoilé sa gamme de processeurs Blackwell au début de l’année, mettant en avant leur capacité à exécuter des fonctions d’intelligence artificielle à une vitesse plus de deux fois supérieure à celle de l’ensemble Hopper actuel. La nouvelle gamme est également censée être plus efficace et capable de fournir davantage d’options personnalisées.

Selon The Information, Microsoft et un autre client ont été informés que la livraison des puces Blackwell B20 serait retardée d’au moins trois mois.

Des commandes de Nvidia d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards attendent

Il s’agirait d’un « défaut de conception majeur identifié anormalement tard dans le processus de production », la puce B200 succédant à la puce H100, très prisée et désirée.

Ce produit a joué un rôle important dans l’ascension de Nvidia au sommet, mais la société basée à Santa Clara doit maintenant naviguer dans des eaux relativement agitées pour inverser le déclin de ces dernières semaines.

Nvidia pourrait avoir d’autres préoccupations après que des groupes progressistes et des législateurs, soutenus par la sénatrice Elizabeth Warren (D-Mass.), ont écrit une lettre au responsable antitrust Jonathan Kanter pour ouvrir une enquête sur l’activité commerciale du fabricant de puces.

L’entreprise souhaite augmenter sa production au cours du second semestre de l’année, mais avant que l’ensemble Blackwell puisse être approuvé, elle serait en train de procéder à des essais avec TSMC. Cela signifie que le B200 ne sera probablement pas livré avant le premier trimestre, alors que des commandes d’une valeur de « dizaines de milliards de dollars » ont été passées par des entreprises telles que Google, Microsoft et Meta.