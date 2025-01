Windows 11 : Microsoft abandonne les fonds d’écran dynamiques !

Microsoft a travaillé pendant plusieurs années sur des fonds d’écran dynamiques pour Windows 11, mais cette fonctionnalité semble désormais avoir été abandonnée. Sergey Kisselev, ancien designer de Microsoft, a récemment révélé des détails fascinants sur ce projet avorté, dévoilant à quoi ces animations dynamiques auraient pu ressembler.

Une vision centrée sur le design de Windows 11

Sergey Kisselev, qui a travaillé pendant plus de 8 ans sur les éléments de design Windows et le système Fluent Design de Microsoft avant de rejoindre Amazon en 2022, a partagé son travail sur Behance. Ces fonds d’écran dynamiques faisaient partie des efforts de l’équipe de direction créative de Windows pour célébrer la composition « centrée » introduite avec Windows 11, mettant en valeur le menu Démarrer et la barre des tâches centrés.

Dans sa publication, Kisselev décrit les fonds d’écran animés comme étant destinés principalement à des appareils à faible coût, ciblant notamment les utilisateurs dans le secteur éducatif. L’idée était de rendre l’expérience visuelle plus attrayante, même sur des dispositifs modestes.

Une fonctionnalité prévue pour la mise à jour 23H2

Selon Windows Central, ces fonds d’écran dynamiques devaient initialement être déployés avec la mise à jour 23H2 de Windows 11. Cependant, cette fonctionnalité n’a jamais vu le jour. Le célèbre observateur de Windows, Albacore, rapporte que des parties incomplètes de cette fonctionnalité ont été intégrées dans les versions 22H2 et 23H2 de Windows 11 avant d’être totalement retirées dans la mise à jour 24H2.

Ces fonds d’écran auraient ressemblé à ce que Microsoft propose sur le tableau de bord de la Xbox, offrant des animations fluides et immersives. Pourtant, malgré des années de travail et des designs impressionnants, Microsoft a décidé de ne pas finaliser ce projet.

Un retour aux expériences passées

Ce n’est pas la première fois que Microsoft expérimente avec des fonds d’écran animés. Windows Vista offrait déjà une fonctionnalité similaire appelée DreamScene, qui permettait d’utiliser des vidéos comme fond d’écran. Il est donc surprenant de constater que Microsoft ait entrepris de concevoir un système similaire pour Windows 11, seulement pour l’abandonner au dernier moment.

Bien que les fonds d’écran dynamiques officiels de Microsoft ne soient pas disponibles, les utilisateurs peuvent se tourner vers des applications tierces comme Wallpaper Engine pour profiter d’animations sur leur bureau. Ces solutions offrent une grande variété de fonds d’écran animés personnalisables, comblant l’absence de cette fonctionnalité native dans Windows 11.

Les fonds d’écran dynamiques auraient pu enrichir l’expérience utilisateur de Windows 11, en renforçant son esthétique moderne et en ajoutant une touche de personnalisation. Cependant, les raisons derrière leur abandon restent inconnues, bien qu’elles soient probablement liées à des questions de performance, de consommation énergétique ou de priorité stratégique.

Si Microsoft décidait de revisiter cette idée dans une future version de Windows, cela pourrait représenter une avancée esthétique significative pour le système d’exploitation. En attendant, les utilisateurs enthousiastes ont toujours des alternatives pour apporter un peu de vie à leur bureau.