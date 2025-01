OPPO Watch X2 : La nouvelle montre connectée se dévoile !

OPPO se prépare à marquer le premier semestre 2025 avec une série de lancements technologiques, parmi lesquels on retrouve le smartphone pliable Find N5 et les modèles de la série Find X8. Mais ce n’est pas tout : OPPO travaille également sur une nouvelle smartwatch, la OPPO Watch X2, selon une fuite de Digital Chat Station (DCS), révélant les spécifications clés de cet appareil.

La OPPO Watch X2 sera dotée de caractéristiques impressionnantes qui en font un sérieux concurrent dans l’univers des montres connectées. Voici ce que l’on sait.

La montre arborera un écran OLED circulaire de 46 mm, offrant un affichage net et immersif. Le design reste globalement fidèle à celui de la OPPO Watch X, avec quelques ajustements mineurs pour une allure plus raffinée.

OPPO a amélioré la batterie, qui passe à une capacité de 631 mAh ou 648 mAh, contre 500 mAh pour le modèle précédent. La montre prendra en charge une recharge rapide de 10W, garantissant une utilisation prolongée avec des temps de recharge réduits.

Comme sa prédécesseure, la OPPO Watch X2 mettra l’accent sur le suivi de la santé avec des fonctionnalités comme le support ECG (électrocardiogramme) pour une surveillance cardiaque précise, une vérification de santé en 60 secondes pour un aperçu rapide des données vitale, une mesure de la température au poignet, utile pour détecter des anomalies de santé, le uivi des exercices physiques, incluant probablement une gamme d’activités sportives.

Du côté de la connectivité, la montre prendra en charge le GPS, pour des suivis précis de parcours, le NFC, pour des paiements sans contact ou d’autres fonctions intelligentes et une résistance avancée à l’eau, idéale pour les utilisateurs actifs.

OPPO Watch X2, un lancement simultané avec le Find N5

La OPPO Watch X2 sera dévoilée aux côtés du Find N5, le prochain smartphone pliable de la marque. Selon les informations, ces deux produits seront annoncés après le Nouvel An Chinois, ce qui suggère une sortie probable en février 2025.

La source évoque une « série Oppo Watch X2 », indiquant qu’il pourrait y avoir au moins deux variantes : la Watch X2 standard et une version premium, la Watch X2 Pro. Les différences entre ces variantes pourraient inclure des matériaux plus haut de gamme ou des fonctionnalités supplémentaires sur le modèle Pro.

La OPPO Watch X2 pourrait être étroitement liée à la série OnePlus Watch 3, également prévue pour 2025. Ces montres OnePlus seront équipées du Snapdragon W5, offriront 2 Go de RAM et un stockage de 32 Go. Toutefois, si OPPO et OnePlus collaborent à nouveau, il est probable que les modèles OnePlus Watch 3 et OnePlus 3 Pro soient destinés aux marchés comme l’Inde, l’Europe et les États-Unis. Les OPPO Watch X2 et X2 Pro ciblent principalement la Chine et certaines régions d’Asie.

Un produit phare pour les amateurs de montres connectées

Avec des améliorations notables en termes de design, d’autonomie, et de fonctionnalités santé, la OPPO Watch X2 s’annonce comme un produit phare pour les amateurs de montres connectées. Si les rumeurs s’avèrent exactes, l’association des technologies de OnePlus et OPPO pourrait renforcer leur présence sur différents marchés.

Il reste à voir comment la OPPO Watch X2 se positionnera face à une concurrence féroce menée par Apple, Samsung, et Garmin. Rendez-vous en février 2025 pour découvrir ce que cette montre a réellement à offrir.