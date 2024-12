ChatGPT : Boostez votre productivité avec les nouvelles intégrations !

Dans le cadre de son événement des « 12 jours d’OpenAI », OpenAI a dévoilé lors du 11e jour des mises à jour importantes pour son application de bureau ChatGPT.

Ces améliorations élargissent les intégrations disponibles avec d’autres applications, notamment la compatibilité avec davantage d’environnements de développement intégrés (IDE), de terminaux et d’applications textuelles. Cela devrait rendre l’utilisation de l’IA en conjonction avec d’autres applications sur votre bureau moins pénible.

Parallèlement, OpenAI a annoncé que son Advanced Voice Mode (Mode vocal avancé) peut désormais interagir avec ces applications, renforçant ainsi son utilité dans les workflows quotidiens.

Nouvelles intégrations et applications prises en charge par ChatGPT

Depuis son lancement initial en novembre, l’application de bureau de ChatGPT a intégré des outils tels que VS Code, Xcode, Terminal, iTerm2 et TextEdit. Désormais, la liste s’élargit avec des applications supplémentaires :

IDE (Environnements de Développement Intégrés) : BBEdit, MatLab, Nova, Script Editor, TextMate. IDE JetBrains: Android Studio, AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, IntelliJ IDEA, PHPStorm, PyCharm, RubyMine, RustRover, WebStorm. Forks de VS Code : VSCode Insiders, VSCodium, Cursor, WindSurf.

Applications de terminaux : Warp et Prompt.

Applications traitement de texte : Apple Notes, Notion et Quip.



Cette extension ne se limite pas au codage : ChatGPT est désormais capable d’interagir avec des applications textuelles pour aider à la rédaction, la gestion de projets ou la prise de notes. L’Advanced Voice Mode peut également accéder à ces applications pour fournir des réponses contextuelles en fonction des projets en cours.

ChatGPT et la gestion informatique : Vers une utilisation agentique

Kevin Weil, directeur produit chez OpenAI, a déclaré que ces mises à jour sont une étape vers une expérience utilisateur agentique pour ChatGPT. L’objectif est de permettre au chatbot non seulement de répondre à des questions, mais également d’effectuer des tâches directement sur les appareils des utilisateurs. « Nous investissons beaucoup dans nos applications de bureau », a-t-il expliqué. « Avec l’amélioration de nos modèles, ChatGPT évoluera au-delà des simples questions et réponses pour exécuter des actions à votre place ».

Weil a souligné que le format de l’application de bureau offre plus de possibilités qu’une simple interface via un navigateur, notamment la capacité pour ChatGPT de voir, avec l’autorisation des utilisateurs, ce qui est affiché à l’écran, et d’automatiser diverses tâches.

Bien qu’OpenAI n’ait pas encore permis à ChatGPT d’interagir directement avec l’ordinateur de l’utilisateur, comme le fait la fonction Claude Computer Use d’Anthropic, cela semble être l’une des directions prises pour 2025. Actuellement, des outils comme Copilot Vision de Microsoft et Project Astra de Google offrent des capacités similaires.

Comment activer les intégrations et utiliser le mode vocal avancé ?

Les utilisateurs de macOS peuvent facilement accéder aux nouvelles fonctionnalités avec des raccourcis clavier :

Accéder à ChatGPT : Appuyez sur option + espace pour ouvrir ChatGPT et choisir l’application de bureau à intégrer.

Application active : Utilisez option + shift + 1 pour afficher l’application active.

Mode vocal : Depuis cette fenêtre, il est également possible d’activer l’Advanced Voice Mode, qui détectera automatiquement le contexte de l’application.

Ces intégrations sont disponibles pour les utilisateurs des versions Plus, Pro, Team, Enterprise et Edu de ChatGPT. Toutefois, les abonnés Enterprise et Edu devront demander à leurs administrateurs informatiques d’activer la fonctionnalité.

Ces mises à jour renforcent la position de ChatGPT comme un outil polyvalent, capable de s’intégrer dans une variété d’applications pour améliorer la productivité, que ce soit pour le développement de logiciels ou la gestion quotidienne. En rendant les interactions plus contextuelles et en permettant une interaction directe avec des applications de bureau, OpenAI pousse encore plus loin les capacités de ChatGPT, en le rapprochant de véritables outils agentiques pour les utilisateurs professionnels et personnels.