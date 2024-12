Accueil » OnePlus Watch 3 : Lancement imminent avec couronne rotative et ECG !

Alors que OnePlus a confirmé la sortie des OnePlus 13 et OnePlus 13R le 7 janvier 2025, une surprise pourrait bien être au rendez-vous : la très attendue OnePlus Watch 3 pourrait également être dévoilée lors de cet événement. Cette annonce reste spéculative, mais la récente fuite concernant cette montre connectée alimente les attentes. La OnePlus Watch 3, successeure de la très appréciée OnePlus Watch 2, reprendrait des éléments de design déjà connus tout en introduisant des fonctionnalités inédites.

Selon un rapport fiable, basé sur des fuites de deux sources réputées, la montre arborera une couronne rotative fonctionnelle, une amélioration notable par rapport à son prédécesseur où cet élément était purement décoratif. Cette couronne permettra une interaction plus fluide avec l’interface utilisateur, rappelant des dispositifs haut de gamme comme l’Apple Watch.

Malgré un design globalement inchangé, cette innovation positionne la OnePlus Watch 3 comme une alternative sérieuse sur le marché des montres connectées premium.

OnePlus semble vouloir combler le fossé avec ses concurrents en intégrant un capteur ECG à la Watch 3. Déjà présent sur les montres Apple, Samsung et Garmin, ce capteur permettrait de surveiller l’activité cardiaque. Cependant, son activation nécessitera des certifications spécifiques, et il n’est pas encore certain que cette fonctionnalité sera disponible dans toutes les régions, notamment aux États-Unis.

Sous le capot, les spécifications techniques sont prometteuses :

Processeur Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 : une puce performante et économe en énergie.

2 Go de RAM et 32 Go de stockage, parfaits pour gérer les applications et données locales.

Système d’exploitation double : une combinaison de Wear OS 5 et RTOS, garantissant un équilibre entre fonctionnalités avancées et autonomie prolongée.

Batterie de 500 mAh : bien que cette capacité soit inchangée par rapport à la Watch 2, elle devrait offrir une autonomie similaire, allant jusqu’à 100 heures en mode intelligent et 12 jours en mode économie d’énergie.

Des fonctionnalités supplémentaires et un prix attractif pour la OnePlus Watch 3

Une autre caractéristique marquante serait la connectivité LTE optionnelle, permettant de passer des appels, recevoir des notifications et écouter de la musique sans être couplé à un smartphone. Cependant, cette fonctionnalité pourrait être limitée à certains marchés lors de son lancement.

Avec des améliorations ciblées, mais pas de changements radicaux, OnePlus pourrait maintenir un prix compétitif. La version standard de la Watch 3 pourrait être proposée à 299,99 dollars, tandis qu’une version avec connectivité LTE pourrait coûter 349,99 dollars ou 399,99 dollars selon les marchés.

Une annonce imminente ?

Avec les OnePlus 13 et 13R déjà au programme, la Watch 3 pourrait compléter l’événement du 7 janvier. Que ce soit pour son design élégant, ses fonctionnalités avancées ou son positionnement tarifaire, cette montre connectée promet d’être une alternative solide face à des modèles concurrents, comme les Samsung Galaxy Watch et Apple Watch.